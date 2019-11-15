Знаем всё про тепловизоры и прицелы! - FORTUNA.ARMY

Цифровые технологии покоряют мир и наблюдательная оптика не является исключением. Узнайте больше о цифровых приборах ночного видения для охоты на базе CCD и CMOS сенсоров которые способны обнаружить объекты как в дневное время так и в сумерки и даже ночью. Вы будете впечатлены ведь многие из устройств умнее вашего смартфона!





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