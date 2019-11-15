Знаем всё про тепловизоры и прицелы! - FORTUNA.ARMY
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01\ Производители

01\Производители

1.1 Производители тепловизоров и прицелов

ATN

Оптика будущего! Высокотехнологичные наблюдательные и прицельные приспособления на базе собственных процессоров Obsidian Core. Большая статья-инфографика о компании ATN, её преимуществах и ассортименте. Цифовые приборы ночного видения, тепловизоры, тепловизионные и цифровые прицелы.



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PULSAR

Увидеть невидимое, сделать наблюдение незабываемым и поделиться этим с пользователем. Масштабная инфографика о компании PULSAR и её ассортименте: оружейных тепловизорах, ручных тепловизорах, цифровых приборах, ручных и монтируемых приборах ночного видения.



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DEDAL-NV

Видеть цель в любых условиях, в независимости от погоды, освещения и ландшафта. Детальная инфографика о российской компании "Дедал-НВ" и широком ассортименте дневных, ночных и тепловизионных наблюдательных и прицельных приспособлений.



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FLIR

Разработчик и производитель собственных матриц и тепловизионных приборов для широкого круга потребителей. Компания FLIR выпускает тепловизоры для охоты и смартфонов, энергоаудита и строительства, для крепления на оружие, автомобили и даже вертолеты.



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ПЕРГАМ

Всё для промышленной диагностики и обеспечения безопасности на производстве. Масштабная статья-инфографика о международной компании "Пергам", которая занимается обеспечением промышленной безопасности, производством диагностического оборудования, реализацией и поддержкой масштабных проектов в различных отраслях промышленности.


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FORTUNA

Делают ли в России хорошие тепловизоры? Инфографика о компании FORTUNA и её ассортименте: тепловизоры для охоты, армии, охранной деятельности. Деятельность компании, каталог актуальных моделей, перспективные разработки.




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1.2 Магазины тепловизоров и прицелов

ATN

Компания ATN - популярный американский производитель оптико-электронных наблюдательных и прицельных приспособлений для охоты, обеспечения безопасности, охранной деятельности. В ассортименте компании есть множество цифровых прицелов для работы в любое время суток, цифровые бинокли ночного видения, тепловизионные монокуляры, прицелы и бинокли, а также множество аксессуаров для всей вышеперечисленной продукции.


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PULSAR

Известный производитель тепловизоров и ПНВ. Тепловизионный сегмент продукции PULSAR состоит из монокуляров Axion и Helion, биноклей Accolade, прицелов Trail и Thermion. Компания PULSAR - один из лидеров в области цифровых прицелов ночного видения. Флагман данного сегмента - линейка цифровых прицелов серии Digex.





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FENIX

Креативно-инновационный стартап по созданию интеллектуальных систем наблюдения на базе современных полупроводниковых и микроболометрических технологий. Приглашаем к сотрудничеству соинвесторов, производителей, оптовые и розничные организации для построения альянса в области цифровых и тепловизионных разработок широкого спектра применения.



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Dedal-NV

Ведущий российский производитель оптических и оптико-электронных приборов для профессионального и любительского использования. Компания специализируется на разработке и производстве приборов ночного видения, тепловизоров, оптических и коллиматорных прицелов. Каждый сегмент продукции собственного производства компания обеспечивает необходимым количеством полезных аксессуаров.



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FLIR

Мировой лидер по разработке и производству тепловизионных приборов из США. Компания выпускает популярные тепловизоры для энергоаудита и диагностики электрооборудования, наблюдательные тепловизоры для охоты, охранной деятельности и армии, тепловизионные комплексы для военной и специальной техники. На витрине представлены популярные на отечественном рынке приборы от FLIR.



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YUKON

Компания Yukon - международный производитель оптических и оптико-электронных приспособлений для охоты, активного отдыха, туризма, охранной деятельности и обеспечения безопасности. Ассортимент компании включает в себя: приборы ночного видения (цифровые ПНВ и модели, работающие на базе ЭОП), оптические прицелы, бинокли, монокуляры, зрительные трубы, лазерные дальномеры и большое количество аксессуаров.


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IRAY

Компания Xinfrared - торговая марка китайского производителя тепловизионных приборов. Основная специализация компании - наблюдательные тепловизоры для охоты, охранной деятельности и поисковых операций: монокуляры, прицелы, бинокли, насадки, миниатюрные модели. Компания также производит тепловизоры для смартфонов. Бренд Xinfrared принадлежит международной компании InfiRay Technologies Co., Ltd.


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FORTUNA

Российский производитель тепловизионных приборов для охоты, наблюдения, охраны, выполнения специальных задач. На странице-витрине к ознакомлению представлен актуальный модельный ряд: тепловизионные прицелы General и Enemy, насадки Assault, очки и бинокли Military, монокуляры Admiral и тепловизоры-трансформеры Fortuna Army.




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02\ Информация

02\Информация

2.1 Инфографика о тепловизорах и прицелах

Тепловизоры

Как найти черную кошку в тёмной комнате? Большой материал на тему тепловизоров, обзор производителей и популярных моделей, их особенности и характеристики, ответы на часто задаваемые вопросы.



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Тепловизоры для охоты

Тучка или медведь? Большой материал на тему тепловизоров для охоты, их виды, особенности, характеристики, достоинства и недостатки. Обзор лучших моделей от отечественных и зарубежных производителей.


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Тепловизоры для смартфона

Какой лучший аксессуар для смартфона? Статья-инфографика о тепловизорах для смартфона. История, нынешняя ситуация на рынке, области применения, достоинства и недостатки, обзор популярных моделей и тенденции развития области.


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Прицелы

Как попадать не только пальцем в небо? Большая инфографика о коллиматорных, оптических, ночных и тепловизионных прицелах. История, виды, применение, особенности и характеристики, тенденции развития прицельных приспособлений.


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Тепловизионные прицелы

Найти и поразить в любых условиях! Большая инфографика на тему тепловизионных прицелов: история, тенденции развития, особенности и характеристики, плюсы и минусы, области применения, ведущие производители и популярные модели. Тепловизионные прицельные устройства вдоль и поперек в лучших традициях нашего портала!


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Цифровые приборы ночного видения

Цифровые технологии покоряют мир и наблюдательная оптика не является исключением. Узнайте больше о цифровых приборах ночного видения для охоты на базе CCD и CMOS сенсоров которые способны обнаружить объекты как в дневное время так и в сумерки и даже ночью. Вы будете впечатлены ведь многие из устройств умнее вашего смартфона!


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2.3 Обзоры на тепловизоры и прицелы

ATN 2020

Еще один фаворит 2020 года представляет обновленные серии цифровых прицелов (день/ночь) ATN X-Sight 4K Pro, а также бюджетные тепловизионные прицелы ATN MARS LT предназначенные для охоты на коротких дистанциях. Кроме этого ожидаются цифровые бинокли с лазерным дальномером, и как всегда вся оптика ATN обладает интеллектом которому может позавидовать ваш смартфон.



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PULSAR 2020

Бесподобные наблюдательные приборы и прицельные приспособления от лидера рынка - PULSAR. В 2020 году компания порадует своих поклонников новыми сериями телевизоров Axion и Helion, а также цифровым прицелом Digex отличающимся впечатляющей дистанцией обнаружения объектов в ночное время суток при этом с лояльной для покупателя стоимостью в отличии от тепловизионных устройств.



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PULSAR DIGEX

Ноый цифровой прицел ночного видения от компании PULSAR имеет высокие характеристики по заявлению производителя позволяет обнаружить цель на дистанции до 500 метров! Обладает рядом внутренних функций позволяющих произвести быструю пристрелку и улучшить эффективность прицельной стрельбы.





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ATN X-SIGHT 4K PRO 3-14X

Цифровой оптический прицел с опцией ночного видения. Имеет внешний вид классического оптического прицела, в дневное время отображает наблюдаемые объекты в цвете, а в ночное время в черно-белом диапазоне. Имеет встроенный аккумулятор на 18 часов работы и множество дополнительных функций.




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PULSAR AXION

Серия тепловизионных монокуляров для охоты, охраны, туризма, и персонального использования в быту. Отличается небольшим размером, относительно низкой ценой и высоким качеством изображения наблюдаемых объектов. Рекомендуется использовать в комплекте с прицелом PULSAR DIGEX для улучшения эффективности охоты.




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ATN MARS 4 384 4.5-18X

Тепловизионный прицел ATN MARS 4 с матрицей 384x288 и объективом 50 мм. Основан на микропроцессоре объединяющим сенсор, дисплей и ряд микродатчиков классическом для прицела корпусе и рядом уникальных функций. Пристрелка одним выстрелом, стадиометрический дальномер, баллистический калькулятор, 18 часов непрерывной работы.



Скоро ⇒

2.4 Видео про тепловизоры и прицелы

Мы не размещаем на этой странице все наши видео про оптические прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры и прицелы. С 2010 года нашей командой было создано более 100 видео о приборах и что можно увидеть с их помощью, лучшие из них можно посмотреть на этой странице. Подробнее ⇒

Экспортный мракетинг тепловизоров и прицелов

Информация о всех видах прицельных приспособлений

Обзор тепловизора/прицела/монокуляра/насадки FORTUNA ARMY

Сравнение нелорогих коллиматорных прицелов SightMark vs Pilad

03\ Маркетинг

03\Маркетинг

3.1 Информационно-маркетинговое агентство

Наша команда работает на рынке оптических приборов с 2006 года. Принимали участие в создании и инвестировании производителя тепловизионных и прицельных приспособлений под именем "FORTUNA" и до сих пор являемся одними из собственников этого проекта. В портфолио разработка информационных и рекламных материалов для следующих российских и международных компаний: ATN, PULSAR, Yukon, FLIR, Dedal, EOTech, Aimpoint, iRay (Xinfrared), Docter (Noblex), Kahles, Holosun, DALI, Electrooptic, NightForce, Hakko, SightMark, Elcan, (ВОМЗ) Пилад, SUN CREATIVE, FORTUNA. Каждый год мы отбираем лучшую продукцию в сфере оптики для охоты и подробно рассказываем о ней используя различные медийные форматы. Если вы являетесь производителем, дистрибьютером, магазином или хотите принять участие в наших проектах как инвестор ознакомьтесь ближе с нашей деятельностью на специальных страницах проекта. Нажмите чтобы узнать больше!

Экспортный маркетинг

Специфика продукции военного назначения. Участие в выставках как основной критерий продвижения ПВН. Теория поведенческих финансов. Анализ и рекомендации Российским экспонентам.

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Инновационный маркетинг

История развития маркетинга и основные тенденции. Развитие цифровой экономики. Инновационный маркетинг. Технологии инновационного маркетинга. Основы цифрового маркетинга.

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Креативное пространство

Создание креативно-инновационного пространства. Стандарты креативно-инновационных пространств. Поиск инвестиций для производства тепловизоров и прицелов.

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