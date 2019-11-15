Знаем всё про тепловизоры и прицелы! - FORTUNA.ARMY

Всё для промышленной диагностики и обеспечения безопасности на производстве. Масштабная статья-инфографика о международной компании "Пергам", которая занимается обеспечением промышленной безопасности, производством диагностического оборудования, реализацией и поддержкой масштабных проектов в различных отраслях промышленности.
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Компания ATN - популярный американский производитель оптико-электронных наблюдательных и прицельных приспособлений для охоты, обеспечения безопасности, охранной деятельности. В ассортименте компании есть множество цифровых прицелов для работы в любое время суток, цифровые бинокли ночного видения, тепловизионные монокуляры, прицелы и бинокли, а также множество аксессуаров для всей вышеперечисленной продукции.
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Известный производитель тепловизоров и ПНВ. Тепловизионный сегмент продукции PULSAR состоит из монокуляров Axion и Helion, биноклей Accolade, прицелов Trail и Thermion. Компания PULSAR - один из лидеров в области цифровых прицелов ночного видения. Флагман данного сегмента - линейка цифровых прицелов серии Digex.
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Креативно-инновационный стартап по созданию интеллектуальных систем наблюдения на базе современных полупроводниковых и микроболометрических технологий. Приглашаем к сотрудничеству соинвесторов, производителей, оптовые и розничные организации для построения альянса в области цифровых и тепловизионных разработок широкого спектра применения.
Ведущий российский производитель оптических и оптико-электронных приборов для профессионального и любительского использования. Компания специализируется на разработке и производстве приборов ночного видения, тепловизоров, оптических и коллиматорных прицелов. Каждый сегмент продукции собственного производства компания обеспечивает необходимым количеством полезных аксессуаров.
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Мировой лидер по разработке и производству тепловизионных приборов из США. Компания выпускает популярные тепловизоры для энергоаудита и диагностики электрооборудования, наблюдательные тепловизоры для охоты, охранной деятельности и армии, тепловизионные комплексы для военной и специальной техники. На витрине представлены популярные на отечественном рынке приборы от FLIR.
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Компания Yukon - международный производитель оптических и оптико-электронных приспособлений для охоты, активного отдыха, туризма, охранной деятельности и обеспечения безопасности. Ассортимент компании включает в себя: приборы ночного видения (цифровые ПНВ и модели, работающие на базе ЭОП), оптические прицелы, бинокли, монокуляры, зрительные трубы, лазерные дальномеры и большое количество аксессуаров.
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Компания Xinfrared - торговая марка китайского производителя тепловизионных приборов. Основная специализация компании - наблюдательные тепловизоры для охоты, охранной деятельности и поисковых операций: монокуляры, прицелы, бинокли, насадки, миниатюрные модели. Компания также производит тепловизоры для смартфонов. Бренд Xinfrared принадлежит международной компании InfiRay Technologies Co., Ltd.
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Российский производитель тепловизионных приборов для охоты, наблюдения, охраны, выполнения специальных задач. На странице-витрине к ознакомлению представлен актуальный модельный ряд: тепловизионные прицелы General и Enemy, насадки Assault, очки и бинокли Military, монокуляры Admiral и тепловизоры-трансформеры Fortuna Army.
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Найти и поразить в любых условиях! Большая инфографика на тему тепловизионных прицелов: история, тенденции развития, особенности и характеристики, плюсы и минусы, области применения, ведущие производители и популярные модели. Тепловизионные прицельные устройства вдоль и поперек в лучших традициях нашего портала!
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Цифровые технологии покоряют мир и наблюдательная оптика не является исключением. Узнайте больше о цифровых приборах ночного видения для охоты на базе CCD и CMOS сенсоров которые способны обнаружить объекты как в дневное время так и в сумерки и даже ночью. Вы будете впечатлены ведь многие из устройств умнее вашего смартфона!
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Еще один фаворит 2020 года представляет обновленные серии цифровых прицелов (день/ночь) ATN X-Sight 4K Pro, а также бюджетные тепловизионные прицелы ATN MARS LT предназначенные для охоты на коротких дистанциях. Кроме этого ожидаются цифровые бинокли с лазерным дальномером, и как всегда вся оптика ATN обладает интеллектом которому может позавидовать ваш смартфон.
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Бесподобные наблюдательные приборы и прицельные приспособления от лидера рынка - PULSAR. В 2020 году компания порадует своих поклонников новыми сериями телевизоров Axion и Helion, а также цифровым прицелом Digex отличающимся впечатляющей дистанцией обнаружения объектов в ночное время суток при этом с лояльной для покупателя стоимостью в отличии от тепловизионных устройств.
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Серия тепловизионных монокуляров для охоты, охраны, туризма, и персонального использования в быту. Отличается небольшим размером, относительно низкой ценой и высоким качеством изображения наблюдаемых объектов. Рекомендуется использовать в комплекте с прицелом PULSAR DIGEX для улучшения эффективности охоты.
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Тепловизионный прицел ATN MARS 4 с матрицей 384x288 и объективом 50 мм. Основан на микропроцессоре объединяющим сенсор, дисплей и ряд микродатчиков классическом для прицела корпусе и рядом уникальных функций. Пристрелка одним выстрелом, стадиометрический дальномер, баллистический калькулятор, 18 часов непрерывной работы.
Мы не размещаем на этой странице все наши видео про оптические прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры и прицелы. С 2010 года нашей командой было создано более 100 видео о приборах и что можно увидеть с их помощью, лучшие из них можно посмотреть на этой странице. Подробнее ⇒
Наша команда работает на рынке оптических приборов с 2006 года. Принимали участие в создании и инвестировании производителя тепловизионных и прицельных приспособлений под именем "FORTUNA" и до сих пор являемся одними из собственников этого проекта. В портфолио разработка информационных и рекламных материалов для следующих российских и международных компаний: ATN, PULSAR, Yukon, FLIR, Dedal, EOTech, Aimpoint, iRay (Xinfrared), Docter (Noblex), Kahles, Holosun, DALI, Electrooptic, NightForce, Hakko, SightMark, Elcan, (ВОМЗ) Пилад, SUN CREATIVE, FORTUNA. Каждый год мы отбираем лучшую продукцию в сфере оптики для охоты и подробно рассказываем о ней используя различные медийные форматы. Если вы являетесь производителем, дистрибьютером, магазином или хотите принять участие в наших проектах как инвестор ознакомьтесь ближе с нашей деятельностью на специальных страницах проекта. Нажмите чтобы узнать больше!