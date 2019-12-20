Xinfrared - тепловизоры и прицелы iRay - FORTUNA.ARMY
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01\ Основная информация о компании

01\Основная информация о компании

1.1 О компании iRay (Xinfrared)

IRay Technology Co., Ltd. – крупный китайский производитель, занимающийся разработкой и выпуском инфракрасных сенсоров, тепловизионных модулей и полноценных наблюдательных и измерительных тепловизоров. В ассортименте компании есть тепловизионные матрицы для работы в среднем инфракрасном диапазоне с разрешением от 256х192 до 1280х1024 пикселей, а также множество тепловизионных модулей, которые используются не только в продукции собственного производства, но и в приборах сторонних компаний. Главная цель компании IRay – занятие лидерской позиции среди китайских производителей тепловизионных матриц. Продукция IRay также популярна на отечественном и западном рынке. Сегодня китайская компания производит большой ассортимент высококачественных тепловизоров, в число которых входят: тепловизионные монокуляры серии Xeye / Xeye II, мультиспектральные бинокли Fuse, тепловизионные прицелы Xsight и Saim, тепловизионные насадки серии Clip, а также тепловизоры для смартфонов Xtherm.

1.2 История компании

IRay Technology была основана в 2010 году в городском округе Яньтай, что в провинции Шаньдун. В 2012 году компания выпустила 35-микронные неохлаждаемые матрицы первого поколения, разрешение которых составляло 384х288 пикселей.
На протяжении следующих трёх лет компания выпускает все более совершенные матрицы, разрешение которых увеличивается до показателя 640х480 пикселей, а спектральный диапазон уменьшается до 17 мкм.
В 2015 году компания IRay начинает выпускать тепловизионные модули серии Micro, которые на тот момент являлись самыми миниатюрными тепловизионными модулями, производимыми в Китае.
В том же году компания производит первый китайский тепловизионный сенсор XGA разрешения (1024х768), предназначенный для использования в промышленных устройствах.
Компания IRay - первый китайский производитель, который выпустил неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640х512 пикселей, упакованный в керамический корпус.
В 2018 году компания выпустила первый в Китае сенсор для регистрации терагерцевого излучения (спектр которого расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотными диапазонами).
В 2019 году IRay становится конкурентоспособным игроком на мировом рынке, разрабатывая 10-микронные сенсоры с разрешением 1280х1024 пикселей.
Выпуск каждого нового поколения тепловизионных матриц и модулей способствовал появлению новых наблюдательных и прицельных приспособлений, которые сегодня являются достойным конкурентом лучших приборов от западных производителей.

1.3 Достоинства компании

Ассортимент

Компания IRay выпускает множество моделей тепловизионных матриц и модулей, которые используются для создания наблюдательных и измерительных приборов собственного производства, а также в изделиях сторонних производителей. Компания выпускает тепловизионные приборы под именем IRay, а также под торговой маркой Xinfrared. В их ассортименте есть тепловизионные монокуляры, прицелы, бинокли и насадки, тепловизоры для смартфонов, карманные измерительные тепловизоры, миниатюрные модули для БПЛА и автомобилей.

Влиятельность

Лидерство в отрасли на китайском рынке - лишь одна из целей компании IRay. Сегодня их продукция известна далеко за пределами Китая и пользуется популярностью во многих странах. Компания постоянно принимает участие в международных выставках, посвященных электронно-оптическим и измерительным приборам, заключает сделки с большим количеством партнеров. Опытные производители и владельцы стартапов сотрудничают с китайской компанией и выпускают продукцию IRay и её аналоги под собственными торговыми марками.

Оборудование

Вся продукция компании IRay производится на новейшем высококачественном оборудовании с использованием самых передовых технологий, благодаря чему качество выпускаемой продукции стоит на одном уровне с популярными западными аналогами. Тепловизионные приборы Xinfrared - это производительные устройства с мощной электроникой и качественной сборкой. Электронную составляющую защищает прочный корпус, позволяющий использовать приборы даже в самых неблагоприятных условиях.

Результат

Десятилетний опыт работы, высококвалифицированные сотрудники и новейшее оборудование позволили компании IRay добиться выдающихся результатов. Одним из главных достоинств компании является самостоятельность и независимость на всех без исключения этапах разработки и производства. Производственная цепочка состоит из множества шагов: разработка электронных схем, создание и тестирование тепловизионной матрицы, сборка тепловизионного модуля и создание полноценного устройства для наблюдения.

1.4 Покупателю

ТОП-5
- тепловизионные прицелы
ТОП-5
- цифровые прицелы
ТОП-5
- тепловизоры для охоты
ТОП-5
- приборы ночного видения
ТОП-5
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ТОП-5
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ТОП-5
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ТОП-5
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ТОП-5
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ТОП-5
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02\ Продукция компании IRay, области применения, избранные модели

02\Продукция компании IRay, области применения, избранные модели

2.1 Продукция компании IRay

ТЕПЛОВИЗОРЫ И ПРИЦЕЛЫ IRAY 2020

В 2020 году компания iRay расширила свой ассортимент тепловизионных приборов множеством интересных новинок, предназначенных как для ручного использования, так и для установки на оружие. Линейка монокуляров пополнилась вторым поколением приборов iRay xEye 2, а также совершенно новыми монокулярами со встроенным лазерным дальномером iRay Finder. Также появилось несколько серий тепловизионных прицелов: iRay Rico (4 модели, которые отличаются разрешением матрицы, диаметром объектива и наличием лазерного дальномера) и iRay Tube, выполненных в форм-факторе классических оптических прицелов для дневной охоты. Все новые приборы работают на базе 12-микронных матриц нового поколения и обеспечивают пользователей качественным изображением даже в неблагоприятных условиях наблюдения.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ IRAY / XINFRARED

В ассортименте компании IRay есть два поколения компактных тепловизионных монокуляров Xeye, которые отлично подходят для охоты, наблюдения за животными, ночного ориентирования, охранной деятельности. Модели серии Eye работают на базе матриц 240х180, 384х288 и 640х512 пикселей и имеют объективы 13, 19 и 25 мм соответственно. Все монокуляры отличаются компактным корпусом и высокой энергоэффективностью. Монокуляры данной серии способны работать 10-15 часов (в зависимости от модели) на одном заряде батареи. Приборы серии Eye II - более совершенные тепловизоры с матрицами 384х288 и 640х512 пикселей и объективами от 25 до 50 мм. Они оснащены дисплеями с разрешением 1280х960 пикселей, способны работать до 5 часов на одном заряде батареи и предназначены для наблюдения на дистанции до 1945 м (старшая модель E6 Pro).

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ IRAY / XINFRARED

Компания IRay выпускает несколько серий тепловизионных прицелов под торговой маркой Xinfrared. Первая серия - полноразмерные тепловизионные прицелы серии Sight, работающие на базе матриц с разрешением 384х288 и 640х512 пикселей, имеющие объективы 50 и 75 мм и предназначенные для наблюдения на дистанции до 2750 метров. Эти мощные прицелы подойдут для любого вида охоты, могут устанавливаться на различное охотничье оружие, не боятся серьезных ударных нагрузок и работают до 7 часов на одном заряде батареи. В ассортименте компании также есть тепловизионные прицелы под названием Saim. Это компактные и простые в использовании тепловизионные прицелы, которые отлично подходят для охоты на малых и средних дистанциях. Выпускаются в двух модификациях, которые отличаются диаметром объектива (25 и 35 мм) и работают на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ НАСАДКИ IRAY / XINFRARED

Тепловизионные насадки Clip M и Clip C - компактные устройства для наблюдения в любое время суток, выпускаемые компанией IRay под торговой маркой Xinfrared. Эти приборы устанавливаются перед дневными оптическими прицелами, превращая их в полноценные тепловизионные комплексы для работы в любых условиях. Модель Clip M - компактный, но очень мощный прибор, который также можно использовать в качестве тепловизионного монокуляра. Насадка работает на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей, оснащена OLED дисплеем с разрешением 1024х768 пикселей, позволяет вести наблюдение на дистанции до 900 метров, весит менее 300 г. Модель Clip C оснащена аналогичной матрицей, но имеет увеличенный диаметр объектива и используется для наблюдения на дистанции до 1500 м. Имеет встроенный акселерометр и электронный компас.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КОЛЛИМАТОРЫ IRAY / XINFRARED

Xinfrared - одна из немногих торговых марок, под именем которой выпускаются тепловизионные коллиматорные прицелы. Эта составляющая ассортимента компании представлена линейкой прицелов Holo, которая состоит всего из двух моделей: Holo HP06 и Holo HL13. Первая модель работает на базе матрицы с разрешением 240х210 пикселей и предназначена для наблюдения на дистанции до 250 м. Вторая модель оснащена матрицей с разрешением 320х280 пикселей, дальность наблюдения увеличена до 470 м. Оба прицела имеют AMOLED дисплей диагональю 1,63 дюйма и интегрированное крепление под планку Пикатинни. Они могут устанавливаться на гладкоствольное или нарезное оружие, а также на специальную рукоять, которая позволяет использовать Holo в качестве ручной камеры. Среди прочих особенностей: простое управление, сменные цветовые палитры, защита по стандарту IP67, 3,5 часа активной работы, цифровое увеличение от 1х до 4х.

ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ СМАРТФОНА IRAY / XINFRARED

Одно из направлений деятельности компании IRay - выпуск компактных тепловизоров для смартфонов и планшетов. Это простые, но очень полезные устройства, способные превратить практически любой современный смартфон на базе Android в профессиональное устройство для энергоаудита. Ассортимент тепловизоров для смартфона Xtherm представлен четырьмя моделями: T2S с матрицей 240х180 пикселей и объективом 6.8 мм, модель T3S с аналогичной матрицей и 13 мм объективом, модель T3Pro с матрицей 384х288 пикселей и модель T6S, разрешение матрицы которой составляет целых 640х512 пикселей. Приборы предназначены для измерения температуры от -20 до +120 °С, способны отображать минимальные и максимальные значения в исследуемой области, создавать качественные термограммы для профессиональных отчетов. Тепловизоры для смартфона Xtherm весят менее 50 г, могут подключаться к телефону напрямую или посредством специального переходника.

ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕНСОРЫ И МОДУЛИ IRAY

Ведущее направление работы компании IRay - создание тепловизионных микроболометров и полноценных модулей, на базе которых можно производить наблюдательные и измерительные тепловизоры. Компания выпускает сенсоры с чувствительностью 12 и 17 μm. В августе 2019 года IRay выпустили первый в Китае 10-микронный тепловизионный датчик с разрешением 1280х1024. Сенсоры этой компании используются для создания большинства китайских тепловизоров. Эти матрицы также являются основой для тепловизоров, которые выпускаются за пределами Китая, в том числе и в Российской Федерации. Компания IRay также производит компактные тепловизионные модули, на базе которых создаются тепловизоры для квадрокоптеров, системы контроля ночного вождения, ручные, оружейные и носимые на шлеме тепловизоры, стационарные тепловизионные камеры и интегрированные в системы наблюдения тепловизионные комплексы.

2.2 Области применения приборов IRay

Тепловизоры компании IRay (Xinfrared) идеально подходят для охоты в любое время суток. Они могут применяться на различных дистанциях и обеспечат охотника отличным результатом в независимости от погоды и других условий окружающей среды. Для ручного использования в ассортименте IRay предусмотрено несколько моделей тепловизионных монокуляров серии Eye, тепловизионные коллиматоры Holo, которые можно устанавливать на специальную рукоять, тепловизионные бинокли Fuse и насадки, которые можно использовать в качестве монокуляров Clip. Для установки на оружие используются тепловизионные прицелы Sight и Saim, коллиматоры Holo, а также тепловизионные насадки Clip. Все тепловизоры IRay оснащены матрицами высокого разрешения и имеют высокий показатель частоты обновления кадров (25-50 Гц), благодаря чему их можно использовать при наблюдении за быстро перемещающимися целями.

Для охранной деятельности, защиты важных объектов и патрулирования идеально подходят стационарные наблюдательные приборы, например, тепловизионный бинокль IRay Fuse, который способен распознать человеческую фигуру на дистанции до 650 метров. Кроме того, компания IRay производит тепловизионные модули, на базе которых создается большое количество внутренних и наружных камер наблюдения, тепловизоров для квадрокоптеров, противопожарных тепловизоров и устройств, интегрированных в стационарные наблюдательные комплексы. Вышеперечисленные приборы используются для поиска и спасения пропавших, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, патрулирования улиц, обеспечения противопожарной деятельности, поиска сбежавших преступников, ликвидации последствий ДТП и ЧС.

Компания IRay производит собственные измерительные тепловизоры, а также обеспечивает сторонних производителей инфракрасного оборудования базовыми элементами измерительных приборов. На базе тепловизионных модулей IRay создано большое количество тепловизионных камер для энергоаудита и контроля за процессами на производстве. К продукции собственного производства стоит отнести компактные тепловизионные камеры IRay A8, которые предназначены для непрерывного наблюдения над процессами расхода или выработки электроэнергии и обеспечения противопожарной безопасности, а также компактные тепловизоры для смартфона, которые идеально подойдут для домашнего энергоаудита, обслуживания небольших помещений, диагностики электрооборудования и электросетей, обслуживания транспортных средств.

Тепловизионные матрицы и миниатюрные модули, выпущенные компанией IRay применяются для создания систем контроля ночного вождения, которые могут быть установлены как на гражданские автомобили, так и на специальную технику: машины скорой помощи, полицейские и пожарные автомобили, строительную технику. Системы контроля ночного вождения позволяют предотвращать любые дорожно-транспортные происшествия и уверенно вести транспортное средство даже в условиях плохой видимости. Изображение, получаемое тепловизионной камерой, отображается на дисплее, который находится в салоне автомобиля или кабине специального ТС. Тепловизионные модули также устанавливают в специальные камеры для БПЛА. Квадрокоптеры с тепловизором позволяют вести наблюдение с воздуха в любое время суток, находить потерявшихся людей и беглых преступников, обнаруживать злоумышленников на территориях под охраной.

2.3 Каталог избранной продукции компании IRay (Xinfrared)

Тепловизионный прицел
iRay Tube TL35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
Iray Vox Ceramic
Разрешение матрицы
384х288
Увеличение, х
3.1-12.4
Частота, Гц
50
Дисплей
LCOS 1280x960 пкс
Поле зрения, °
7.5х5.6
Влагозащита
IP66
Время работы, ч
до 10
Ударная стойкость, Дж
6000
Видеорекордер
Да
Память, Гб
16
Масса, г
900
Классический дизайн
Установка на кольца 30 мм
Видеорекордер
Wi-Fi
Высокая дальность наблюдения

iRay Tube TL35 – новый тепловизионный прицел компании iRay, выполненный в форм-факторе классического дневного прицела. Устанавливается на стандартные кольца диаметром 30 мм и подходит практически для любого охотничьего оружия (ударная стойкость составляет 6000 Дж). Прицел оснащен матрицей нового поколения с разрешением 384х288 пикселей, атермальным 35-мм объективом и имеет режим повышенной чёткости изображения Ultra Clear 2.0. Всё это позволяет использовать iRay Tube TL35 на дистанциях свыше 1 км: в технических характеристиках заявлено обнаружение цели размером с кабана на дистанции до 1306 м (дистанция распознавания цели составляет 510 м). В прицеле предусмотрено множество функций, упрощающих работу с ним и расширяющих его возможности: датчик завала, картинка в картинке, пристрелка одним выстрелом, Wi-Fi модуль, видеорекордер, стадиометрический дальномер.

Тепловизионный прицел
iRay Rico RH50 LRF
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
iRay Vox Ceramic
Разрешение матрицы, пкс
640х512
Увеличение, х
3-12
Частота, Гц
50
Дисплей
AMOLED 1024x768
Поле зрения, °
8.8х7
Лазерный дальномер
Да
Влагозащита
IP67
Время работы, ч
до 6
Ударная стойкость, Дж
6000
Внутрення память, Гб
32
Масса, г
1096
Лазерный дальномер
Высокая дальность наблюдения
Режим Ultra Clear 2.0
Wi-Fi
Сменные блоки питания

Тепловизионный прицел iRay Rico RH50 LRF – старшая модель в новой серии Rico, оснащенная матрицей с разрешением 640х512 пикселей, 50-мм объективом и лазерным дальномером с дистанцией измерения до 1000 м. Оптико-электронные характеристики нового прицела позволяют обнаружить цель размером с кабана на дистанции до 2 км, а программное обеспечение, режим повышенной чёткости Ultra Clear 2.0 и AMOLED дисплей с разрешением 1024х768 обеспечивают пользователя максимально качественным изображением в любую погоду. Прицел iRay Rico RH50 LRF защищен от ударных и вибрационных нагрузок, подходит для любого вида охоты и может использоваться в температурном диапазоне от -40 до +50°С. Одного заряда батареи достаточно для 6 часов активной работы, а сменные блоки питания Rico BP позволят быстро увеличить эту цифру в несколько раз.

Тепловизионный монокуляр
iRay Finder FL 25R
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
iRay Vox Ceramic
Разрешение матрицы, пкс
384х288
Увеличение, х
2.5-10
Частота, Гц
50
Дисплей
LCOS 1280x960
Поле зрения, °
10.5х7.9
Влагозащита
IP66
Время работы, ч
до 6
Wi-Fi
Да
Видеорекордер
Да
Внутрення память, Гб
16
Масса, г
320
Лазерный дальномер
Сенсор активности
Легкость и компактность
Видеорекордер
Установка на штатив

Тепловизионный монокуляр iRay Finder FL 25R – новый компактный монокуляр с лазерным дальномером, оснащенный матрицей с разрешением 384х288 пикселей. Монокуляр можно использовать в качестве индивидуального ручного наблюдательного прибора или же устанавливать на штатив. Он отлично подходит для обнаружения цели на охоте, ведения охранной деятельности, ночного ориентирования. Одна из особенностей прибора – встроенный лазерный дальномер, который действительно является редкостью в компактных тепловизорах. Расширяет функционал тепловизора встроенный видеорекордер и 16 Гб внутренней памяти для сохранения фото и видео материалов. Защитные характеристики прибора позволяют использовать его в любую погоду. Встроенная батарея тепловизора обеспечивает 6 часов активной работы. Для экономии заряда используется специальный инфракрасный сенсор активности, которые активирует тепловизор только тогда, когда пользователь смотрит в окуляр.

Тепловизионный прицел
Xinfrared Saim SCL35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
384х288
Частота, Гц
50
Объектив, мм
35
Поле зрения, °
10.7х8
Увеличение, х
2-8
Дисплей
LCOS 1280x960
Питание
CR123x2
Время работы, ч
4
Вес, г
420
Габариты, мм
193х60х60
Легкость и компактность
Простое управление
Подключение ПДУ
Стойкость к нагрузкам
Частота 50 Гц
Отличная цена

Xinfrared Saim SCL35 – компактный тепловизионный прицел для охоты днем и ночью. Прибор работает на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей, имеет 35-мм объектив и предназначен для наблюдения на дистанции до 1200 м. Несмотря на компактные габариты, тепловизионный прицел Saim имеет мощную электронную составляющую и надежно защищен от серьезных ударных нагрузок. Прицел позволяет обнаружить цель в любую погоду, имеет несколько режимов изображения, которые легко переключаются коротким нажатием клавиши. Эргономичность – одно из достоинств модели Saim. Прицел очень легкий, компактный, легко устанавливается на оружие, имеет просто управление и возможность подключения беспроводного дистанционного пульта. Получаемое изображение выводится на LCOS экран с разрешением 1280х960 пикселей. На одном заряде батареи прицел способен проработать более 4 часов.

Тепловизионный монокуляр
Xinfrared Xeye 2 E6+
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
640х480
Частота, Гц
50
Объектив, мм
35
Поле зрения, °
17.7х13.3
Цифровой зум, х
2/4
Wi-Fi
Да
Видеорекордер
Да
Время работы, ч
4
Вес, г
450
Габариты, мм
188х65х64
Видеорекордер
Подключение к смартфону
Стадиометрический дальномер
Картинка в картинке
Прицельная сетка
Отслеживание горячих точек

Xeye E6 Plus – новый тепловизионный монокуляр, входящий во второе поколение линейки Xeye. Этот компактный прибор предназначен для ручного использования и подходит для обнаружения цели во время охоты в любое время суток. Работает на базе матрицы с разрешением 640х480 пикселей, показатель частоты обновления кадров составляет 50 Гц. Это позволяет вести наблюдение даже за быстро перемещающимися целями. Монокуляр позволяет идентифицировать крупную дичь (олень, кабан) на дистанции 300 метров, а показатель обнаружения цели превышает 1 км. В тепловизоре предусмотрено множество встроенных функций. Он может записывать видео и делать фотографии, оснащен дальномером, может подключаться к смартфону имеет функцию «картинка в картинке». На одном заряде батареи прибор способен проработать более 4 часов в режиме экономии заряда.

Тепловизор для смартфона
Xinfrared Xtherm T3S
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
384х288
Спектральный диапазон, µm
8-14
Частота, Гц
25
Объектив, мм
13
Фокусировка
Ручная
Рабочая температура, °С
-10…+50
Измеряемые температуры, °С
-20…+120
Погрешность, °С / %
±3 / ±5
Вес, г
40
Габариты, мм
49.5х26х27.5
Матрица 384х288 пкс
Для Android 6.0 и выше
Легкость и компактность
Ручная фокусировка
Частота 25 Гц
Сменные цветовые палитры

IRay (Xinfrared) Xtherm T3S – компактный тепловизор для подключения к смартфонам и планшетам на базе ОС Android. В отличие от большинства аналогов, работает на базе матрицы с высоким разрешением 384х288 пикселей. Предназначен для поиска нерационального использования электроэнергии, диагностики электрооборудования и сетей, обслуживания транспортных средств. Прибор способен измерять температуру в диапазоне от -20 до +120 °С с погрешностью измерений всего в 3 °С (или 5 %). Тепловизионная камера имеет ручную регулировку фокуса, подключается к смартфону через разъем для подключения зарядного устройства напрямую или через специальный адаптер, позволяет сохранять видео и фотоматериалы на память устройства. Весит прибор менее 40 г и отличается очень компактными габаритами.

Тепловизионный коллиматорный прицел
Xinfrared xHolo HP06
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
240х210
Частота, Гц
25
Объектив, мм
6.8
Поле зрения, °
33.4х29.4
Дисплей
AMOLED 1.63 ‘’
Цифровой зум, х
1/2/3/4
Питание
CR123x1
Время работы, ч
3,5
Вес, г
250
Габариты, мм
58.5х80.5х74.5
Легкость и компактность
Быстросъемное крепление
Водонепроницаемость
Дисплей 1.63’’
Частота 25 Гц
Сменные цветовые палитры

Xinfrared xHolo HP06 – компактное прицельное приспособление, предназначенное для быстрого обнаружения цели в условиях ограниченной видимости. Подходит для использования на коротких дистанциях, может устанавливаться на оружие или специальную рукоять. Прицел работает на базе матрицы с разрешением 240х210 пикселей, защищен от ударных нагрузок и полностью водонепроницаем. Идеальная область применения – охота с гладкоствольным оружием. Прицел устанавливается на планку Пикатинни с помощью быстросъемного крепления. Получаемое изображение выводится на встроенный AMOLED дисплей с диагональю 1.63 дюйма. В приборе предусмотрены сменные цветовые палитры и цифровое увеличение от 1 до 4х. При габаритах 58х80х75 мм прицел весит менее 250, что делает его одним из самых легких приборов данного типа.

2.4 Магазин IRAY

XEYE
- тепловизионные монокуляры
XSIGHT / SAIM
- тепловизионные прицелы
XCLIP
- тепловизионные насадки
XFUSION
- тепловизионные бинокли
XMINI
- тепловизионные очки
XTHERM
- тепловизионные насадки
XHOLO
- тепловизионные коллиматоры
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