Xinfrared - тепловизоры и прицелы iRay - FORTUNA.ARMY

IRay Technology была основана в 2010 году в городском округе Яньтай, что в провинции Шаньдун. В 2012 году компания выпустила 35-микронные неохлаждаемые матрицы первого поколения, разрешение которых составляло 384х288 пикселей.

На протяжении следующих трёх лет компания выпускает все более совершенные матрицы, разрешение которых увеличивается до показателя 640х480 пикселей, а спектральный диапазон уменьшается до 17 мкм.

В 2015 году компания IRay начинает выпускать тепловизионные модули серии Micro, которые на тот момент являлись самыми миниатюрными тепловизионными модулями, производимыми в Китае.

В том же году компания производит первый китайский тепловизионный сенсор XGA разрешения (1024х768), предназначенный для использования в промышленных устройствах.

Компания IRay - первый китайский производитель, который выпустил неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640х512 пикселей, упакованный в керамический корпус.

В 2018 году компания выпустила первый в Китае сенсор для регистрации терагерцевого излучения (спектр которого расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотными диапазонами).

В 2019 году IRay становится конкурентоспособным игроком на мировом рынке, разрабатывая 10-микронные сенсоры с разрешением 1280х1024 пикселей.

Выпуск каждого нового поколения тепловизионных матриц и модулей способствовал появлению новых наблюдательных и прицельных приспособлений, которые сегодня являются достойным конкурентом лучших приборов от западных производителей.