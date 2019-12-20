Xinfrared - тепловизоры и прицелы iRay - FORTUNA.ARMY

IRay Technology Co., Ltd. – крупный китайский производитель, занимающийся разработкой и выпуском инфракрасных сенсоров, тепловизионных модулей и полноценных наблюдательных и измерительных тепловизоров. В ассортименте компании есть тепловизионные матрицы для работы в среднем инфракрасном диапазоне с разрешением от 256х192 до 1280х1024 пикселей, а также множество тепловизионных модулей, которые используются не только в продукции собственного производства, но и в приборах сторонних компаний. Главная цель компании IRay – занятие лидерской позиции среди китайских производителей тепловизионных матриц. Продукция IRay также популярна на отечественном и западном рынке. Сегодня китайская компания производит большой ассортимент высококачественных тепловизоров, в число которых входят: тепловизионные монокуляры серии Xeye / Xeye II, мультиспектральные бинокли Fuse, тепловизионные прицелы Xsight и Saim, тепловизионные насадки серии Clip, а также тепловизоры для смартфонов Xtherm.
Компания IRay выпускает множество моделей тепловизионных матриц и модулей, которые используются для создания наблюдательных и измерительных приборов собственного производства, а также в изделиях сторонних производителей. Компания выпускает тепловизионные приборы под именем IRay, а также под торговой маркой Xinfrared. В их ассортименте есть тепловизионные монокуляры, прицелы, бинокли и насадки, тепловизоры для смартфонов, карманные измерительные тепловизоры, миниатюрные модули для БПЛА и автомобилей.
Лидерство в отрасли на китайском рынке - лишь одна из целей компании IRay. Сегодня их продукция известна далеко за пределами Китая и пользуется популярностью во многих странах. Компания постоянно принимает участие в международных выставках, посвященных электронно-оптическим и измерительным приборам, заключает сделки с большим количеством партнеров. Опытные производители и владельцы стартапов сотрудничают с китайской компанией и выпускают продукцию IRay и её аналоги под собственными торговыми марками.
Вся продукция компании IRay производится на новейшем высококачественном оборудовании с использованием самых передовых технологий, благодаря чему качество выпускаемой продукции стоит на одном уровне с популярными западными аналогами. Тепловизионные приборы Xinfrared - это производительные устройства с мощной электроникой и качественной сборкой. Электронную составляющую защищает прочный корпус, позволяющий использовать приборы даже в самых неблагоприятных условиях.
Десятилетний опыт работы, высококвалифицированные сотрудники и новейшее оборудование позволили компании IRay добиться выдающихся результатов. Одним из главных достоинств компании является самостоятельность и независимость на всех без исключения этапах разработки и производства. Производственная цепочка состоит из множества шагов: разработка электронных схем, создание и тестирование тепловизионной матрицы, сборка тепловизионного модуля и создание полноценного устройства для наблюдения.
ТЕПЛОВИЗОРЫ И ПРИЦЕЛЫ IRAY 2020
В 2020 году компания iRay расширила свой ассортимент тепловизионных приборов множеством интересных новинок, предназначенных как для ручного использования, так и для установки на оружие. Линейка монокуляров пополнилась вторым поколением приборов iRay xEye 2, а также совершенно новыми монокулярами со встроенным лазерным дальномером iRay Finder. Также появилось несколько серий тепловизионных прицелов: iRay Rico (4 модели, которые отличаются разрешением матрицы, диаметром объектива и наличием лазерного дальномера) и iRay Tube, выполненных в форм-факторе классических оптических прицелов для дневной охоты. Все новые приборы работают на базе 12-микронных матриц нового поколения и обеспечивают пользователей качественным изображением даже в неблагоприятных условиях наблюдения.
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ МОНОКУЛЯРЫ IRAY / XINFRARED
В ассортименте компании IRay есть два поколения компактных тепловизионных монокуляров Xeye, которые отлично подходят для охоты, наблюдения за животными, ночного ориентирования, охранной деятельности. Модели серии Eye работают на базе матриц 240х180, 384х288 и 640х512 пикселей и имеют объективы 13, 19 и 25 мм соответственно. Все монокуляры отличаются компактным корпусом и высокой энергоэффективностью. Монокуляры данной серии способны работать 10-15 часов (в зависимости от модели) на одном заряде батареи. Приборы серии Eye II - более совершенные тепловизоры с матрицами 384х288 и 640х512 пикселей и объективами от 25 до 50 мм. Они оснащены дисплеями с разрешением 1280х960 пикселей, способны работать до 5 часов на одном заряде батареи и предназначены для наблюдения на дистанции до 1945 м (старшая модель E6 Pro).
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ IRAY / XINFRARED
Компания IRay выпускает несколько серий тепловизионных прицелов под торговой маркой Xinfrared. Первая серия - полноразмерные тепловизионные прицелы серии Sight, работающие на базе матриц с разрешением 384х288 и 640х512 пикселей, имеющие объективы 50 и 75 мм и предназначенные для наблюдения на дистанции до 2750 метров. Эти мощные прицелы подойдут для любого вида охоты, могут устанавливаться на различное охотничье оружие, не боятся серьезных ударных нагрузок и работают до 7 часов на одном заряде батареи. В ассортименте компании также есть тепловизионные прицелы под названием Saim. Это компактные и простые в использовании тепловизионные прицелы, которые отлично подходят для охоты на малых и средних дистанциях. Выпускаются в двух модификациях, которые отличаются диаметром объектива (25 и 35 мм) и работают на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей.
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ НАСАДКИ IRAY / XINFRARED
Тепловизионные насадки Clip M и Clip C - компактные устройства для наблюдения в любое время суток, выпускаемые компанией IRay под торговой маркой Xinfrared. Эти приборы устанавливаются перед дневными оптическими прицелами, превращая их в полноценные тепловизионные комплексы для работы в любых условиях. Модель Clip M - компактный, но очень мощный прибор, который также можно использовать в качестве тепловизионного монокуляра. Насадка работает на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей, оснащена OLED дисплеем с разрешением 1024х768 пикселей, позволяет вести наблюдение на дистанции до 900 метров, весит менее 300 г. Модель Clip C оснащена аналогичной матрицей, но имеет увеличенный диаметр объектива и используется для наблюдения на дистанции до 1500 м. Имеет встроенный акселерометр и электронный компас.
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КОЛЛИМАТОРЫ IRAY / XINFRARED
Xinfrared - одна из немногих торговых марок, под именем которой выпускаются тепловизионные коллиматорные прицелы. Эта составляющая ассортимента компании представлена линейкой прицелов Holo, которая состоит всего из двух моделей: Holo HP06 и Holo HL13. Первая модель работает на базе матрицы с разрешением 240х210 пикселей и предназначена для наблюдения на дистанции до 250 м. Вторая модель оснащена матрицей с разрешением 320х280 пикселей, дальность наблюдения увеличена до 470 м. Оба прицела имеют AMOLED дисплей диагональю 1,63 дюйма и интегрированное крепление под планку Пикатинни. Они могут устанавливаться на гладкоствольное или нарезное оружие, а также на специальную рукоять, которая позволяет использовать Holo в качестве ручной камеры. Среди прочих особенностей: простое управление, сменные цветовые палитры, защита по стандарту IP67, 3,5 часа активной работы, цифровое увеличение от 1х до 4х.
ТЕПЛОВИЗОРЫ ДЛЯ СМАРТФОНА IRAY / XINFRARED
Одно из направлений деятельности компании IRay - выпуск компактных тепловизоров для смартфонов и планшетов. Это простые, но очень полезные устройства, способные превратить практически любой современный смартфон на базе Android в профессиональное устройство для энергоаудита. Ассортимент тепловизоров для смартфона Xtherm представлен четырьмя моделями: T2S с матрицей 240х180 пикселей и объективом 6.8 мм, модель T3S с аналогичной матрицей и 13 мм объективом, модель T3Pro с матрицей 384х288 пикселей и модель T6S, разрешение матрицы которой составляет целых 640х512 пикселей. Приборы предназначены для измерения температуры от -20 до +120 °С, способны отображать минимальные и максимальные значения в исследуемой области, создавать качественные термограммы для профессиональных отчетов. Тепловизоры для смартфона Xtherm весят менее 50 г, могут подключаться к телефону напрямую или посредством специального переходника.
ТЕПЛОВИЗОРЫ СЕНСОРЫ И МОДУЛИ IRAY
Ведущее направление работы компании IRay - создание тепловизионных микроболометров и полноценных модулей, на базе которых можно производить наблюдательные и измерительные тепловизоры. Компания выпускает сенсоры с чувствительностью 12 и 17 μm. В августе 2019 года IRay выпустили первый в Китае 10-микронный тепловизионный датчик с разрешением 1280х1024. Сенсоры этой компании используются для создания большинства китайских тепловизоров. Эти матрицы также являются основой для тепловизоров, которые выпускаются за пределами Китая, в том числе и в Российской Федерации. Компания IRay также производит компактные тепловизионные модули, на базе которых создаются тепловизоры для квадрокоптеров, системы контроля ночного вождения, ручные, оружейные и носимые на шлеме тепловизоры, стационарные тепловизионные камеры и интегрированные в системы наблюдения тепловизионные комплексы.
Тепловизоры компании IRay (Xinfrared) идеально подходят для охоты в любое время суток. Они могут применяться на различных дистанциях и обеспечат охотника отличным результатом в независимости от погоды и других условий окружающей среды. Для ручного использования в ассортименте IRay предусмотрено несколько моделей тепловизионных монокуляров серии Eye, тепловизионные коллиматоры Holo, которые можно устанавливать на специальную рукоять, тепловизионные бинокли Fuse и насадки, которые можно использовать в качестве монокуляров Clip. Для установки на оружие используются тепловизионные прицелы Sight и Saim, коллиматоры Holo, а также тепловизионные насадки Clip. Все тепловизоры IRay оснащены матрицами высокого разрешения и имеют высокий показатель частоты обновления кадров (25-50 Гц), благодаря чему их можно использовать при наблюдении за быстро перемещающимися целями.
Для охранной деятельности, защиты важных объектов и патрулирования идеально подходят стационарные наблюдательные приборы, например, тепловизионный бинокль IRay Fuse, который способен распознать человеческую фигуру на дистанции до 650 метров. Кроме того, компания IRay производит тепловизионные модули, на базе которых создается большое количество внутренних и наружных камер наблюдения, тепловизоров для квадрокоптеров, противопожарных тепловизоров и устройств, интегрированных в стационарные наблюдательные комплексы. Вышеперечисленные приборы используются для поиска и спасения пропавших, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, патрулирования улиц, обеспечения противопожарной деятельности, поиска сбежавших преступников, ликвидации последствий ДТП и ЧС.
Компания IRay производит собственные измерительные тепловизоры, а также обеспечивает сторонних производителей инфракрасного оборудования базовыми элементами измерительных приборов. На базе тепловизионных модулей IRay создано большое количество тепловизионных камер для энергоаудита и контроля за процессами на производстве. К продукции собственного производства стоит отнести компактные тепловизионные камеры IRay A8, которые предназначены для непрерывного наблюдения над процессами расхода или выработки электроэнергии и обеспечения противопожарной безопасности, а также компактные тепловизоры для смартфона, которые идеально подойдут для домашнего энергоаудита, обслуживания небольших помещений, диагностики электрооборудования и электросетей, обслуживания транспортных средств.
Тепловизионные матрицы и миниатюрные модули, выпущенные компанией IRay применяются для создания систем контроля ночного вождения, которые могут быть установлены как на гражданские автомобили, так и на специальную технику: машины скорой помощи, полицейские и пожарные автомобили, строительную технику. Системы контроля ночного вождения позволяют предотвращать любые дорожно-транспортные происшествия и уверенно вести транспортное средство даже в условиях плохой видимости. Изображение, получаемое тепловизионной камерой, отображается на дисплее, который находится в салоне автомобиля или кабине специального ТС. Тепловизионные модули также устанавливают в специальные камеры для БПЛА. Квадрокоптеры с тепловизором позволяют вести наблюдение с воздуха в любое время суток, находить потерявшихся людей и беглых преступников, обнаруживать злоумышленников на территориях под охраной.