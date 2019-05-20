Тепловизор: устройство, принцип действия, типы, особенности, области применения, производители, популярные модели - FORTUNA.ARMY
Тепловизоры
Что такое тепловизор? Основные элементы тепловизора Виды тепловизоров по размеру Классы тепловизоров
Наблюдение и измерение
Виды наблюдательных тепловизоров Применение наблюдательных тепловизоров Параметры наблюдательных тепловизоров Виды измерительных тепловизоров Применение измерительных тепловизоров Параметры измерительных тепловизиоров
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01\ Строение, особенности, виды тепловизоров

01\Строение, особенности, виды тепловизоров

1.1 Что такое тепловизор?

Тепловизоры – оптико-электронные приборы, определяющие невидимое человеческому зрению ИК-излучение. При любой погоде и освещенности обнаруживают объекты, излучающие тепло: людей, животных, оборудование, транспорт или источники огня. Для тепловизора не становятся преградой маскировочные костюмы, кустарники и несплошные ограждения. С помощью тепловизора можно увидеть свежие следы на снегу и остаточное тепло. В условиях запыленности и задымленности тепловизоры незаменимы для исследования пространства снаружи и внутри помещений. Выпускаются в виде переносных приборов и стационарных устройств.

Как работает тепловизор?

Если приборы ночного видения усиливают отраженный от объектов свет, то тепловизор улавливает температурную разницу между ними и фоном. Может использоваться днем и при ярком точечном освещении, так как его невозможно «ослепить». Конструктивно состоит из объектива, приемника ИК-излучения (матрицы), дисплея, электронной системы, элементов управления и устройства хранения данных. Объектив фокусирует излучение на матрице, а электроника обрабатывает информацию. На дисплей выводится картинка, позволяющая идентифицировать обнаруженные объекты по контурам и цветовому спектру.

1.2 Основные элементы тепловизора

Матрица - неохлаждаемая - охлаждаемая Объектив Дисплей
Матрица

Многоэлементный ИК-приемник (матрица, сенсор, детектор) – основная конструктивная часть тепловизора. Принимает тепловое излучение и преобразует его в электрические сигналы. Выполняется на основе оксида ванадия (VОx) или аморфного кремния (aSi). Отличаются ИК-сенсоры своими размерами, термочувствительностью и разрешением. В большинстве российских и европейских тепловизоров установлены матрицы на основе ванадия. Самые известные производители детекторов – ULIS (Франция) и FLIR (США).

- неохлаждаемая

У переносных тепловизоров матрица неохлаждаемая (микроболометр). Приборы компактные и ремонтопригодные. Мгновенно запускаются и уверенно обнаруживают цели при задымленности и осадках благодаря большей длине волн. Имеют ограниченную дальность действия и работают только со светосильной оптикой.

- охлаждаемая

Охлаждаемой матрицей оснащаются в основном стационарные устройства. Работают в коротковолновом диапазоне, имеют повышенную термочувствительность (<20 мК) и увеличенную дальность наблюдений (до 8-10 км). Их недостатки – массивность, большая потребляемая мощность, долгое время запуска и ограниченный рабочий ресурс.

Объектив

У тепловизора объектив выполнен на основе германиевой линзы, проницаемой для ИК-волн. От его диаметра, относительного отверстия (F) и светопропускания в ИК-диапазоне зависит термочувствительность прибора и четкость картинки. Чем больше диаметр и меньше F, тем информативнее будет изображение. Наилучшие показатели: F1.0-F1.2. Распространенные диаметры объектива переносных приборов – 30, 40, 50, 75, 100 мм.

Дисплей

Миниатюрный экран, на который выводится изображение. Чем выше разрешение, тем более четкой будет картинка. Изображение может быть цветным или иметь 256 градаций серого. Наиболее популярные режимы отображения (цветовые палитры): горячий-черный/горячий-белый/горячий-красный. Сами дисплеи тоже имеют несколько режимов: полный экран, кадр в кадре, увеличение и наложение картинок. На всепогодное использование рассчитаны AMOLED-дисплеи.

1.3 Виды тепловизоров по размеру

Миниатюрные Карманные Компактные Стандартные Стационарные/перевозимые
Миниатюрные

Малогабаритные и легкие устройства, вес которых может не превышать 7-10 граммов. Компания FLIR Systems создала самый компактный длинноволновой ИК-датчик Lepton, ставший основой для многих моделей этого класса. Для установки на автомобили и летательные аппараты выпущен самый маленький неохлаждаемый тепловизор Boson с многоядерным видеопроцессором, а для дронов – экшн-камера FLIR Duo с двумя датчиками ИК- и видимого спектра.

Карманные

Класс переносных тепловизоров, выпускаемых в разных модификациях. Например, в виде специальных чехлов или насадок, превращающих смартфон или планшет в тепловизор. Популярностью пользуется линейка мини-приставок для смартфонов серии Seek Thermal Compact. Выпускается и карманный тепловизор FLIR ONE, работающий на миниатюрном датчике FLIR Lepton. К этой категории относится также ручной тепловизор FLIR C3 для строительства и энергоаудита.

Компактные

Широкий класс переносных устройств для мобильного использования. Это, например, тепловизоры-монокуляры серии FLIR Scout. У компании Fortuna тоже есть целая линейка компактных приборов – General. Для оптических и коллиматорных прицелов предлагается насадка Fortuna General 40A6, работающая на малых и средних дистанциях. Вместе с прицелом устанавливается на нарезное или гладкоствольное оружие. Выпускается и прицел/монокуляр Fortuna General 40L6 с дальностью обнаружения цели до 1320 м.

Стандартные

Класс переносных тепловизоров с увеличенной дальностью наблюдения, усовершенствованной «начинкой» и длиной корпуса до 30 см. Это, например, многоцелевой тепловизионный прицел Fortuna General One 6L. Прибор имеет возможность подключения лазерного дальномера и может обнаружить цели на удалении до 2100 м. Другой образец – тепловизионный прицел Pulsar Trail XP50. Старшая модель линейки Trail с 50-миллиметровым объективом и дистанцией обнаружения до 1800 м.

Стационарные/перевозимые

Категория тепловизионных устройств, закрепляемых на оружейные комплексы, военную технику, воздушные и морские суда. Ведущий производитель в индустрии армейских тепловизоров – израильская компания Opgal. Для эксплуатации в экстремальных условиях и в зоне боевых действий разработана новая модель Golan. Имеет высокую дальность действия – до 6 км. Выдерживает не только самые сложные погодные условия, но и попадание пули маломощного оружия в корпус.

1.4 Классы тепловизоров

Наблюдательные

Большой класс портативных приборов любительского, охранного, поискового и военного назначения. Обладают чувствительностью в длинноволновом диапазоне. Измеряют поверхностную температуру объектов, фиксируя их собственное тепловое излучение. Преобразуют ИК-излучение в визуальную картинку с использованием цветового градиента. Оснащаются объективом с разным диаметром и углом обзора, могут иметь дальномер для измерения расстояний. Способны обнаруживать цели на большом удалении – до 2-3 км.

Измерительные

Класс приборов специального назначения. Не только визуализируют ИК-излучение, но и бесконтактно измеряют температуру исследуемых поверхностей. Оснащаются калиброванными матрицами и программным обеспечением. Имеют настройки параметров, устанавливаемые пользователем. Позволяют вводить поправки с учетом удаленности от объекта, температуры и влажности воздуха. Используются для технической и медицинской диагностики, анализа производственных процессов и поиска утечки тепла в зданиях.

02\ Наблюдательные и измерительные тепловизоры

02\Наблюдательные и измерительные тепловизоры

2.1 Виды наблюдательных тепловизоров

Монокуляры

Переносные тепловизионные приборы компакт-класса с одним объективом и окуляром. Выпускаются как для любительского, так и для профессионального применения военными, охранными и работниками силовых структур. Помимо наблюдений с рук, могут устанавливаются на штатив или оголовье шлема. Оснащаются матрицами с разрешением 160х120 и 384х288 пикселей. Самые технологичные устройства имеют матрицу 640х480 и дальность действия до 1500 м.

Очки

Компактные приборы, закрепляемые на изголовье и освобождающие руки. За счет этого более удобны, чем монокуляры и бинокли. Используются охотниками, спасателями и военными. Диапазон оптического увеличения – от 1х до 6х. Комплектуются матрицами с высоким разрешением и объективами диаметром от 13 до 100 мм. Например, очки Fortuna General Goggles с объективом 100 мм позволяют видеть на удалении до 2400 метров.

Бинокли

Универсальный класс тепловизионных приборов для широкого спектра задач. Мощные тепловизоры с увеличенной дальностью действия – до 3000 м. У охотничьих биноклей дистанция обнаружение обычно не превышает 1800-2000 м. Могут оснащаться дальномером для определения расстояний. Имеют высокую частоту обновления кадров (50 Гц), чтобы вести наблюдения за быстро перемещающимися целями.

Прицелы

Класс тепловизионных монокуляров, устанавливаемых на стрелковое или пневматическое оружие с помощью кронштейнов. Имеют прицельные сетки разных конфигураций и несколько профилей пристрелки. От обычных монокуляров отличаются и высокой стойкостью к ударным нагрузкам, которые могут быть вызваны отдачей при выстреле. Могут быть оборудованы лазерным дальномером. Работают на базе матриц с высоким разрешением (384х288; 640х480 пикселей). Позволяют вести прицельную стрельбу до 1000-1300 м.

Насадки

Тепловизионные насадки на дневные оптические прицелы. Позволяют вести стрельбу в полной темноте и в сложных погодных условиях. Установка насадки возможна прямо в полевых условиях. Выполняется быстро и бесшумно, не меняет среднюю точку попадания прицела. Тепловизионная насадка может быть установлена непосредственно на объектив оптического прицела с помощью специальных адаптеров или же на планку оружия, перед оптическим прицелом. По сравнению с ночным прицелом, комплект с насадкой обеспечивает высокую кратность (зависит от используемого оптического прицела) и большее удаление выходного зрачка для безопасной стрельбы. Большинство тепловизионных насадок не имеют собственного оптического увеличения.

Интегрированные

Тепловизионные устройства нередко интегрируются в комплексные системы наблюдений при разведывательных и поисковых операциях, для обеспечения безопасности и охраны периметра. Используя возможности тепловизора, можно расширить функционал камер видеонаблюдения или оптических приборов. Измерительные тепловизоры интегрируются в системы контроля строительных, технологических и производственных процессов.

2.2 Применение наблюдательных тепловизоров

Охота Охрана периметра Армия и полиция Поисковые операции Природоохранная деятельность Быт, досуг и туризм
Охота

Тепловизоры используются для охоты на крупную дичь, лосей, волков, кабанов, медведей. В ночное время или при плохой погоде позволяют обнаруживать добычу, находясь в засаде или на вышке. Упрощают поиск подранков в густой растительности, особенно если нет собаки. Увлекшихся погоней собак тоже будет проще отыскать. Помогают обнаруживать других охотников или людей на территории, чтобы избежать случайных выстрелов. Тепловизионные приборы с высокими показателями разрешения матрицы и частоты обновления кадров можно использовать для обнаружения и поражения небольших целей, чем успешно пользуются любители варминт-охоты.

Охрана периметра

Охрана периметра и ответственных объектов с тепловизором – это общепринятая практика. Прибор может использоваться охранными структурами или владельцами загородных участков, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение. Отличает людей от животных, обнаруживает человека в камуфляже или передвигающегося ползком в густой траве, что недоступно для ПНВ. Часто интегрируется в комплексные системы охраны.

Армия и полиция

Наблюдательные тепловизоры находятся на вооружении армии и полиции во всем мире. Используются в виде монокуляров, биноклей и прицелов. Безошибочно обнаруживают людей на удалении до 1.5-2 км и технику – до 2-3 км. Стационарные военные тепловизоры с охлаждаемой матрицей, мощным процессором и зумом обнаруживают цели на удалении до 7-8 км. Устанавливаются на танки, бронетехнику, самолеты, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и морские суда. Тепловизионными модулями могут оснащаться головки боевых ракет, которые используются для теплового захвата цели.

Поисковые операции

Во время природных катаклизмов часто возникает сильное задымление или запыленность, которые осложняют поиск людей. Обнаружить их способен только тепловизор – например, установленный на вертолете или квадрокоптере. Находит людей в пустынях, горах и в непроходимом лесу. Для упрощения поиска потерявшимся альпинистам, туристам и грибникам советуют развести костер и не прятаться в бункере или в скале.

Природоохранная деятельность

Тепловизоры позволяет следить за состоянием лесных массивов и популяций животных. Своевременно обнаруживают непотушенные костры или другие очаги возгорания. Дикие звери ведут в основном ночной образ жизни, поэтому их проще зафиксировать на ИК-камеру. Приборы помогают найти раненых животных или отследить их перемещение. В заповедниках используются для обнаружения браконьеров и людей, незаконно проникших на территорию.

Быт, досуг и туризм

В быту можно проверить герметичность стеклопакетов, качество утеплителя или состояние стен при покупке дома. Тепловизоры используют поклонники ночного пейнтбола и страйкбола. Во время игр легче обнаружить противника в полной темноте и своевременно среагировать. Туристам, рыболовам и натуралистам также нужно иметь тепловизор. Ночью прибор поможет быстро найти свой кемпинг или дорогу, ведущую к трассе и жилым домам.

2.3 Параметры наблюдательных тепловизоров

Разрешение матрицы

Основной параметр тепловизора, определяющий его чувствительность и качество изображения. Чем больше размер и разрешение матрицы, тем больше температурных точек отображается на дисплее. При разрешении 160х120 пикселей выдается термограмма из 19 200 точек, а при разрешении 320x240 – 76 800. Максимальный показатель для серийно выпускаемых и доступных для гражданского населения тепловизоров – 640х480 пикселей, формирующих картинку из 307 200 точек.

Термочувствительность

Показатель, отображающий разницу распознаваемых температур между соседними точками. Наивысшей считается чувствительность <30 мК, высокой <60 мК, средней <80 мК. Минимальная разница, улавливаемая тепловизором, зависит от его класса. Чем она меньше, тем шире диагностические возможности прибора. Любительские тепловизоры фиксируют разницу в 1-1.2°C, профессиональные – в 0,02-0,05°C.

Угол поля зрения

Данный параметр отображает сектор, в пределах которого происходит наблюдение. Чем меньше угол зрения объектива, тем больше возможность детально рассматривать удаленные объекты. Если нужен прибор для охраны территории, то угол обзора лучше выбирать больше, а для прицельной стрельбы – меньше. Стандартные объективы – 24°, широкоугольные – 45°.

Частота обновления кадров

Показатель частоты смены кадров, с которой меняется изображение на дисплее. Стандартный диапазон для переносных тепловизоров и прицелов – 7.5, 9, 25, 30, 50, 60 Гц. Для осмотра территории и наблюдения за неподвижными объектами частота может быть минимальной. Для динамичной охоты лучше выбирать тепловизор с частотой 30-50 Гц.

Дальность обнаружения

Расстояние, на котором тепловизор обнаруживает цели, зависит от диаметра объектива и угла поля зрения. Чем меньше угол и больше диаметр, тем дальше будет видеть прибор. Например, с объективом 35 мм объекты обнаруживаются на удалении до 900-1100 метров, с 60 мм – до 1800-2000 м, а с 100 мм – до 3000 м. На этот параметр влияет также размер цели и ее контрастность (разница между тепловым излучением от объекта и фона).

Кратность и цифровой зум

Для получения детализированного изображения объектов, находящихся на большом удалении, используются оптическая кратность и цифровой зум. Оптическая кратность у переносных тепловизоров обычно не превышает 4-5х, а цифровое увеличение – 2х/4х/8х. В среднем можно довести показатель кратности до 20х. На минимальной кратности обеспечивается широкое поле зрения и отображение реальных размеров цели.

Время работы без подзарядки

Продолжительность автономной работы определяется емкостью батареи и потребляемой энергией. У переносных приборов в среднем составляет 4-6 часов. При минусовой температуре время работы значительно сокращается. Тепловизоры могут оснащаться аккумуляторными или обычными сменными батареями. Большинство моделей имеют возможность подключения внешних источников питания для продолжительного использования прибора.

Защищенность и всепогодное использование

Переносные приборы обычно выпускаются в легком пластиковом корпусе с резиновыми накладками. Имеют защиту от влаги, пыли и мелких повреждений. Прицелы также могут выполняться в пластиковом, но ударопрочном корпусе, который выдерживает серьезные ударные и вибрационные нагрузки. Более прочные корпусы изготавливаются из алюминиевого или магниевого сплава. Рассчитаны на круглогодичное использование при температурах от -30 до +50°C.

2.4 Виды измерительных тепловизоров

Камеры для ручного использования

По внешнему виду напоминают фотоаппараты или видеокамеры. Широкий модельный ряд есть у компаний FLIR, Testo и Fluke. Имеют цветной дисплей, кнопочные элементы управления и несколько режимов измерений. Позволяют вводить установки (число, время, масштаб) и делать измерения с минимальной погрешностью. Сохраняют данные на съемной SD-карте или во встроенной памяти, имеют USB-порт. Выполняются в герметичном корпусе, работают в автономном режиме продолжительное время.

Стационарные камеры

Предназначены для постоянного отслеживания технологических процессов или ведения видеонаблюдения. Могут интегрироваться в любые системы контроля, записывать цифровое видео и управляться дистанционно. Примеры таких устройств – тепловизионные стационарные камеры FLIR F-Series и SR-Series. Имеют всепогодные атермические объективы и дальность действия до 2500 м. В линейке производителя есть и стационарные камеры-буллиты FLIR TCX с визуальной сигнализацией.

Мобильные тепловизоры

Выпускаются в виде насадок и чехлов для мобильных устройств или полноценных мобильных гаджетов. В некоторых случаях тепловизионная камера может быть элементом полноценного смартфона. Такой функцией обладают некоторые модели производителя CAT. Мобильные тепловизоры предназначены для домашнего использования, отличаются сравнительно невысоким разрешением матрицы и не рассчитаны на исследование экстремально высоких температур и микропроцессов, где важен минимальный показатель дистанции фокусировки.

Измерительные приборы с функцией тепловизора (мультиметр, пирометр)

Обычные пирометры определяют температуру в конкретной точке, а тепловизоры дают картину распределения тепла. Объединение этих двух приборов в одном улучшает наглядность, дальность действия и скорость работ. Тепловизионные пирометры выпускаются, например, в серии FLIR TG. Комбинированные мультиметры-тепловизоры есть в серии Fluke FC. Обнаруживают неисправности и нагретые зоны предохранителей, кабелей, трансформаторов и выключателей.

Стационарные модули, рамки и сканеры

Тепловизионные модули можно интегрировать в различные системы контроля или в отдельное оборудование. Их выпускает, в частности, китайская компания Sun Creative Technologies. Тепловизионные рамки или сканеры для статичной установки позволяют следить за температурным режимом в конкретной зоне. Используются на промышленных предприятиях и ответственных объектах. На таможенных пунктах выявляют опасные грузы, а в аэропортах – измеряют температуру пассажиров для контроля эпидемий.

2.5 Применение измерительных тепловизоров

Энергоаудит Производство и промышленность Пожарные службы и МЧС Медицина и ветеринарное дело Контроль ночного вождения Спорт Сельское хозяйство
Энергоаудит

Энергоаудит – это анализ энергопотребления здания, выполняемый внутри или снаружи помещений. Тепловизором исследуются оконные и дверные конструкции, теплые полы, системы вентиляции, отопления и кондиционирования. При наружном аудите исследуется состояние кровли, стен и стыков для обнаружения утечки тепла. На основании точек и участков теплопотерь составляется отчет. Для создания профессиональных отчетов по энергоаудиту используется специальное программное обеспечение, разработчиком которого может выступать производитель тепловизионного прибора.

Производство и промышленность

Тепловизионный контроль необходим в нефтегазовой отрасли, в металлургической и сталелитейной промышленности, в автомобилестроении, судостроении и пищевой отрасли. При осуществлении различных технологических процессов выполняется бесконтактное определение степени нагрева и распределения температуры, проверка герметичности емкостей и труб. На крупных предприятиях используются в основном статичные установки.

Пожарные службы и МЧС

Для использования при повышенных температурах выпускаются тепловизоры в особо прочном взрывозащищенном корпусе. Эти приборы способны видеть сквозь густой дым и обнаруживать людей в горящем доме. Пожарные тепловизоры имеют минимальное количество органов управления. Чаще всего - одну или две крупные кнопки, которые удобно использовать в плотных термозащитных перчатках. Обнаруживают имеющиеся и потенциальные очаги возгорания, могут определить ситуацию в соседней комнате по уровню нагрева стен, предотвращают взрывоопасные ситуации, связанные с обратной тягой, измеряют температуру и записывают видео для отчетов.

Медицина и ветеринарное дело

Термография – один из методов пассивной диагностики в разных областях медицины. Тепловизоры позволяют измерять температуру всего тела и отдельных участков, обнаруживать воспалительные процессы и заболевания, а также отслеживать их динамику. По распределению температуры можно выявить патологические процессы на ранних стадиях. Термография аналогично используется и в ветеринарном деле.

Контроль ночного вождения

При установке тепловизионной камеры в автомобиле можно безопасно передвигаться по самым сложным участкам. Камера зафиксирует приближающиеся автомобили или выбежавшее на трассу животное. Отдельные модели камер выделяют людей и животных в желтую рамку, имеют функцию захвата движения. Есть система ночного вождения FLIR PathFindIR. Выводит на экран изображение местности в реальном времени без освещения и при любой скорости автомобиля. Дальность обнаружения – до 800 м.

Спорт

Тепловизоры используются в любительских играх (пейнтбол, страйкбол) и в профессиональном спорте. Например, для контроля состояния гоночных автомобилей во время и после заезда. У велосипедов можно обнаружить миниатюрные электромоторы или другие устройства, запрещенные на соревнованиях. Тестируется также экипировка для определения ее воздействия на физическое состояние спортсмена. При входе на стадион тепловизор помогает обнаружить опасные предметы у болельщиков.

Сельское хозяйство

Тепловизионный контроль позволяет обнаруживать больных животных в стаде и своевременно их изолировать. Диагностировать травмы по превышению температуры в конкретном участке. Искать заблудившихся животных в густом лесу и при нулевой видимости. Осуществлять контроль местности, чтобы предотвращать проникновение хищников. Исследовать места содержания скота и птиц для определения утечки тепла и зернохранилищ для обнаружения грызунов.

2.6 Параметры измерительных тепловизиоров

Диапазон измеряемых температур

Определяет область применения тепловизора. Принципиален для измерительных приборов, определяющих температуру объектов. Например, для выявления утечки тепла в зданиях достаточно диапазона от -20°С до +300°С. Больше возможностей предоставляют тепловизоры с температурой +300°С и выше. Выпускается даже оборудование с показателем +500°С для контроля высокотемпературных процессов в производстве.

Погрешность измерений

Точность измерений необходима для детального анализа различных технологических процессов и создания точных отчетов. Рассчитывается в лабораторных условиях на черных нагретых объектах. У большинства тепловизоров заявлена небольшая погрешность (+/-2°С). Но использование прибора в реальных условиях обычно увеличивает этот показатель. Имеют значение внешние факторы и угол наблюдения, структура поверхности и тепловой контраст с фоном.

Скорость измерения

Показатель быстродействия тепловизора («время отклика»). Оптимальным считается отклик до 0,5 секунды. В течение этого времени прибор получает, обрабатывает и выдает информацию на дисплей. К высокоскоростному оборудованию относятся тепловизоры со скоростью измерений 0,15-0,25 секунд. Используются для тестирования быстро перемещающихся или нестабильных по физическому состоянию объектов.

Минимальная дистанция фокусировки

Показывает минимальное расстояние от объекта до плоскости матрицы, на котором можно получить четкое детализированное изображение. Иначе называют ближним фокусом. У высококачественных объективов это значение невелико (7-10 см). Ручные тепловизоры со стандартными объективами могут иметь дистанцию фокусировки от 30 см. Существуют и специальные объективы для макросъемки с расстояния всего 1-2 см.

Настройка и обработка данных

Для повышения точности показаний у измерительных тепловизоров используются настройки коэффициента излучения поверхности и отраженной температуры. Можно вводить поправки с учетом внешних условий и расстояния до объекта. Результаты измерений хранятся в виде радиометрических термограмм (файлов). Благодаря ПО самого тепловизора или компьютера данные обрабатываются. У каждого производителя свое ПО и форматы файлов, которые могут не читаться на оборудовании другого бренда.

03\ Ответы на часто задаваемые вопросы

03\Ответы на часто задаваемые вопросы

3.1 Получаемое изображение

Как далеко видит тепловизор?

Максимальная дистанция наблюдений – один из основных критериев выбора тепловизора. Зависит от типа и размера матрицы, шага пикселей, фокусного расстояния объектива и кратности, а также от типа и размера наблюдаемого объекта. Дальность действия прибора должна соответствовать сфере его применения. Для охотничьих тепловизоров максимальная дистанция обнаружения – 1500-2000 м. Важна и дальность распознавания, то есть способность отличать людей от животных и других источников тепла. А для военных целей принципиальна идентификация, позволяющая определять конкретный тип объекта.

От чего зависит качество изображения?

Качество и информативность картинки зависят от разрешения, термочувствительности и размера пикселей матрицы. Чем выше эти показатели, тем лучше будет изображение. Имеют значение параметры объектива и дисплея, удаленность и тип цели, температурная контрастность с фоном. Однако матрицы с высокой чувствительностью и большие объективы существенно влияют на цену тепловизора. Поэтому для полупрофессиональных приборов достаточно средней дальности действия и возможности распознавания цели по контурам. Высокая детализация больше нужна для военных тепловизоров.

Работа в разный сезон и время суток

Наилучшую видимость тепловизор обеспечивает в ночное время и в холодный сезон года. Разница температур между источниками тепла и фоном становится ощутимее, поэтому их проще распознавать. Летом контраст температур между объектами на местности может быть незначительным, поэтому и определять источники тепла сложнее. Тепловизор можно использовать в дневное время. Степень освещенности не принципиальна, но качество изображения также будет зависеть от теплового контраста. Имеют значение и параметры самого прибора, а именно – размер и чувствительность матрицы.

Что не видит тепловизор?

Тепловизор не способен распознавать тепловое излучение объектов, находящихся за стенами и сплошными преградами. Не видит прибор и через стекло, не пропускающее ИК-излучение. Бытует мнение, что можно спрятаться под брезентом или большим зонтом. Но при длительном пребывании в палатке на ИК-картинке начинают проступать контуры людей или места их соприкосновения с поверхностью. Маскировочные костюмы тоже нагреваются от тела, поэтому становятся видимыми для тепловизора. Если обмотаться фольгой или обмазаться сырой грязью, то укрыться удастся, но всего на несколько минут.

3.2 Особенности работы с тепловизором

Как вести фото- и видеосъемку?

К тепловизорам можно подсоединять видеорекордер для записи изображений – например, миниатюрный Dedal Mini DVR для прицелов. Многие современные модели имеют встроенные устройства ведения съемки, а также записи текстовых и голосовых комментариев. Тепловизоры могут дополнительно оснащаться камерой видимого диапазона и прогрессивной технологией Thermal Fusion, позволяющей объединять видимое и инфракрасное изображение в одном кадре. Фото и видео сохраняются на карте памяти или встроенной памяти прибора. Данные могут передаваться по кабелю, Wi-Fi или Bluetooth.

Определяет ли тепловизор координаты?

Такая функция предусмотрена для устройств профессионального или военного назначения. Тепловизоры с GPS, отображающие координаты, часто устанавливаются на вертолетах. Используются во время поисковых операций, массовой охоты на вредоносных животных или наблюдений за большой территорией. Для дронов выпускается ИК-камера с тепловизионным модулем FLIR Vue Pro с GPS. Транслирует точные координаты в видеопотоке и передает их другим участникам операции. Для промышленных ИК-камер FLIR Р также предусмотрена функция привязки картинки к координатам, а у более простых моделей есть встроенный электронный компас.

Для чего нужен лазерный дальномер?

Лазерный дальномер позволяет определять расстояние до цели. Это необходимо для оценки реальной удаленности объекта или для введения поправок при стрельбе. Например, предлагается автономный лазерный дальномер для прицелов Fortuna General LRF. Имеет собственный источник питания. Крепится на оружие вместе с прицелом и работает с ним по Bluetooth. Выпускаются и тепловизоры с интегрированным дальномером. Это тепловизионные прицелы Pulsar Apex LRF или Pulsar Trail LRF с дальномером. Устройство определяет расстояние до 1000 м в режиме одиночных измерений или непрерывного сканирования.

Как крепить тепловизор на оружие?

Для прицелов выпускаются крепления, позволяющие устанавливать их на гладкоствольное и нарезное оружие зарубежного или отечественного производства. Тепловизоры можно крепить на оружие с планкой Weaver (Вивер), Picatinny (Пикатинни), «ласточкин хвост», LM-Prisma (Европризма). Выпускается, например, целая линейка монолитных кронштейнов Pulsar для прицелов. Закрепляются с помощью винтов и ключа-шестигранника. Для отечественных карабинов Тигр, Вепрь, Сайга предлагаются боковые крепления.

04\ Производители тепловизоров, обзор популярных моделей

04\Производители тепловизоров, обзор популярных моделей

4.1 Компании-производители тепловизоров

FORTUNA

Ведущая торговая марка тепловизионных приборов разного назначения на российском рынке. Разрабатывает переносные тепловизоры для охотников, спасателей, военных, таможенных и силовых структур. В модельном ряду – монокуляры, очки, бинокли, предобъективные насадки, трансформируемые тепловизоры и прицелы Fortuna. Выпускаются на базе матриц с высоким разрешением (384x288/640x480) и сменных объективов диаметром от 13 до 100 мм. Дистанция обнаружения – до 2500 м. Популярные линейки: многоцелевые прицелы/монокуляры Fortuna General, прицелы Enemy, трансформируемые тепловизоры General Army, монокуляры со встроенным дальномером Admiral, очки и бинокли General Military.

PULSAR

Торговая марка всемирно известной корпорации Yukon Advanced Optics. В 2006-м году было принято решение об открытии подразделения Pulsar (Пульсар), базирующегося в Белоруссии. Под этим брендом начали выпускать новые оптические и тепловизионные приборы для охоты, туризма, охраны периметра и поисково-спасательных операций. Pulsar – один из крупных производителей наблюдательной оптики и прицелов для охотников. Первый тепловизионный монокуляр был представлен в 2011-м году, а самый популярный прицел в линейке Pulsar Apex – в 2015-м. На данный момент производятся быстросъемные насадки серии Core, монокуляры Quantum Lite и Helion, бинокли Accolade охотничьи прицелы Apex LRF с дальномером и продвинутые прицелы Trail с асферическим объективом, встроенным рекордером и модулем Wi-Fi. Новейшие продукты компании - тепловизионные прицелы Pulsar Thermion и карманные монокуляры Pulsar Axion.

FLIR

Американская компания FLIR Systems (Флир Системс) – крупнейший производитель тепловизионных приборов гражданского, военного и специального назначения. Основан больше 40 лет назад. Штаб-квартира находится в Портленде, а заводы расположены в США, Швеции, Эстонии и Франции. Никто в мире не выпускает такое количество тепловизоров разных классов. Это единственная компания, устанавливающая матрицы собственного производства. В каталоге – наблюдательные и измерительные приборы, стационарные ИК-камеры, промышленные и диагностические термографы, тепловизоры для автомобилей, морских и воздушных судов. Есть охотничьи монокуляры (FLIR Scout PS и TS), охранные (HS, BHS, LS), измерительные (В, Е, Т), строительные (I, T), мобильные (С), для смартфонов (ONE Pro).

DEDAL

История российской маркой Dedal началась в 1991-м году с выпуска первого прибора ночного видения. Бренд принадлежит компании АО «Дедал-НВ», специализирующейся на дневных, ночных и тепловизионных приборах. Группа специалистов самостоятельно разрабатывает и тестирует каждую модель. Использует электронные схемы собственной разработки и свою программу сверхжестких испытаний. Выпускаются тепловизионные бинокли серии Tracker и предобъективные насадки для дневных прицелов Range и Quest. Самая популярная линейка – охотничьи прицелы Dedal-T с российским программным обеспечением. Оснащаются чувствительными матрицами 640х480 и объективами 100 мм, системами автоматической калибровки и динамического контрастирования. Новейший тепловизионный прицел компании - многоцелевой Dedal Venator.

INFRATECH

Российская научно-производственная компания НПК «ИнфраТех» уже 30 лет выпускает приборы под маркой Infratech. Это дневная и ночная оптика, тепловизоры, лазерные системы и аксессуары. В категории тепловизоров представлены предобъективные насадки и монокуляры для наблюдений в жестких условиях. Больше всего моделей выпускается в линейке тепловизионных охотничьих прицелов Infratech IT. Установлены матрицы с высоким разрешением (640х480) и объективы 50-100 мм. Приборы компактные, имеют частоту обновления кадров 25-60 Гц и простое интуитивное меню. Могут устанавливаться на крупнокалиберное оружие благодаря корпусу из алюминиевого сплава, выдерживают падения с большое высоты, любые осадки и погружение в воду.

DALI

Компания DALI Technology, основанная в середине 80-х годов, стала первым производителем тепловизионной техники в Китае. На данный момент владеет собственной производственной базой, научно-исследовательскими центрами и разветвленной сетью продаж, реализуя продукцию в 30 странах мира. Тепловизоры DALI (Дали) выпускаются и для нужд китайской армии. Компания занимает свою нишу на рынке недорогих переносных приборов. Хорошо известны, например, компактные монокуляры S240-246. В категории измерительной техники представлены диагностические ИК-камеры серии ТЕ, приборы для энергоаудита DL700E+, усовершенствованные камеры с поворотным монитором TEi. Есть в линейке пожарные тепловизоры (F2-T), промышленные (DM60), строительные (T6-P).

ATN

Торговая марка американской компании ATN International, которая входит в корпорацию ATN Corporation. Более 20 лет выпускает оптические наблюдательные приборы, лазерные дальномеры, тепловизионные монокуляры и прицелы. Главная инновационная разработка – мощный процессор Obsidian, ставший основой для самых передовых продуктов в своем классе. Мгновенно обрабатывает огромный объем информации, а приложение ATN Obsidian синхронизирует тепловизор с планшетом или смартфоном и передает на экран видео в реальном времени. На платформе Obsidian разных версий выполнены: высокотехнологичные тепловизоры-монокуляры серии OTS-HD, охотничьи прицелы Mars-4 и X-Sight, прицелы премиум-класса Mars-HD с дальностью обнаружения до 2500 м.

FLUKE

Американская компания Fluke Corporation (Флюк Корпорейшн), основанная в конце 40-х годов, – признанный мировой лидер на рынке контрольно-измерительных устройств. Является крупнейшей корпорацией со штаб-квартирой в Эверетте и заводами в США, Европе и Азии. В модельной линейке есть переносные и стационарные тепловизоры для разных сфер применения. Выпускаются детекторы утечки газа, экспертные камеры TiX, штативные ИК-камеры RSE и серии профессиональных тепловизоров Ti, TiS и TiR. Это переносные устройства для энергоаудита, строительства и промышленности. Обеспечивают 100% резкость и высокую информативность, имеют матрицу 320х240 и 640x480, систему автоматической фокусировки LaserSharp с лазерным дальномером. Серия TiS оснащена функцией IR-Fusion для слияния ИК- и обычного изображения в одно.

TESTO

Немецкая компания Testo (Тесто) выпускает портативные контрольно-измерительные приборы с 50-х годов. Штаб-квартира находится в Ленцкирхе, имеет представительства на всех континентах. Российское отделение работает с 2005-го года. Многие модели тепловизоров Testo внесены в Госреестр средств измерений РФ. Используются для технического, промышленного, строительного и энергетического аудита. Серия недорогих универсальных приборов представлена портативными моделями Testo 865/868/872. Позиционируются как «умная термография для повседневных задач». Профессиональная серия Testo 872/882/875/885 имеет расширенный функционал и супер-телеобъективы. Тепловизоры премиум-класса Testo 885-2/890 – это создание термограммм в мегапиксельном качестве, панорамных изображений и голосовых комментариев.

SEEK THERMAL

Американская компания Seek Thermal (Сик Термал) занимает свою нишу на рынке бытовых тепловизоров всего несколько лет. Это частная фирма со штаб-квартирой в Санта-Барбаре. Специализируется на тепловизорах для массового потребления. Стабильный спрос на продукцию обеспечивают приемлемые цены, неплохое качество и функциональность. В 2014-м был представлен первый тепловизор для смартфонов и планшетов на Android и iOS. Базовая модель Seek Thermal Compact имеет дальность действия 250 м, а Compact XR – 500 м. Выпускаются и карманные малогабаритные тепловизоры Reveal (PRO, XR). По размеру и форме похожи на кнопочные мобильные телефоны. Управление простое, работают до 10 часов, заряжаются от USB-порта. Видят на 550 м и имеют 9 цветовых палитр.

IWT

ЗАО «Инновационные Оружейные Технологии» - компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области оптико-электронных наблюдательных и прицельных приспособлений. Ассортимент компании IWT включает в себя: высокотехнологичные тепловизионные прицельные комплексы, предобъективные насадки, наблюдательные приспособления для стрелков и охотников, баллистические калькуляторы, лазерные дальномерные модули, тактические фонари, а также большое количество аксессуаров для вышеупомянутой продукции. Интеллектуальные тепловизионные прицелы IWT подходят для охоты, выполнения специальных операций, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, осуществления охранной деятельности и патрулирования, ночного ориентирования.

ELECTROOPTIC

ООО «Электрооптик — белорусский разработчик и производитель оптико-электронных приборов с 1996 года. В своей продукции компания сочетает инновационные технологии, высокое качество и надежность. Два ведущих направления работы компании: инфракрасные приборы наблюдения для использования в научно-технической деятельности, а также наблюдательные приборы для работы в условиях ограниченной освещенности (тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые ПНВ). Ассортимент компании включает в себя множество тепловизионных прицелов, монокуляров, предобъективных насадок, прицелов и очков ночного видения, гибридных приборов (тепловизионно-телевизионные бинокли и монокуляры).

4.2 Популярные модели тепловизоров

Тепловизионный прицел
FORTUNA GENERAL 40L6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
640х480 пкс, 17 мкм
Объектив
40 мм, F/1.0
Частота смены кадров, Гц
25
Оптическое увеличение, х
1,7
Угол обзора, °
15,2 x 11,5
Дистанция обнаружения, м
1320
Время непрерывной работы, ч
5
Диапазон рабочей температуры, °С
-30...+50
Предельная ударная нагрузка, дж
500
Габаритные размеры
55x72x225
Степень защиты
IP67
Вес, г
620
Компактность и малый вес
Для гладкоствольного и нарезного оружия
Защита IP67
AMOLED дисплей

Многоцелевой российский прицел-монокуляр серии General для охотников, охранных и силовых структур. Многоцелевой прибор для стрельбы и наблюдений с дальностью обнаружения до 1650 м. Матрица с высоким разрешением (640×480), светосильный объектив (40 мм, F/1.0), 60-миллиметровый AMOLED-дисплей (800×600). Прицел Fortuna General 40L6 удобен для длительных статичных наблюдений (частота кадров 25 Гц). Калибровка бесшумная. Линия прицеливания максимально приближена к оружейному стволу. Используется с крупными калибрами (ударная нагрузка – 500g). Сохраняет пристрелочные данные и настройки. Можно подключать аккумулятор и видеорекордер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота на малых и средних дистанциях
Выполнение специальных операций
Обнаружение и поражение техники и живой силы противника
Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях
Тепловизионный монокуляр
PULSAR HELION XP50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
640x480 @ 17 µm
Объектив
F50/1.2
Увеличение
2.5-20 (x8 zoom)
Дистанция обнаружения, м
1800
Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м
12.4x9.3 / 21.8x16.3
Дисплей
AMOLED 640x480 пкс
Степень защиты
IPX7
Диапазон рабочих температур, °С
-25 – +50
Тип батареи
Li-Ion Battery Pack IPS5
Время работы от батарейного блока, ч
8
Размеры, мм
235x55x58
Масса, г
500
Стадиометрический дальномер
Видеорекордер
Wi-Fi
Полная водонепроницаемость

Монокуляр новой линейки Pulsar Helion 2017-го года. Это старшая модель с матрицей 640×480 пикселей, большим объективом (50 мм, F/1.2) и AMOLED-дисплеем. Радиатор на корпусе отводит тепло от сенсора и снижает уровень шумов. Дальность обнаружения увеличена до 1800 м, предусмотрена изменяемая кратность до 8х. Монокуляр Pulsar Helion XP50 может использоваться на разных дистанциях с быстрой адаптацией к конкретным условиям. Подходит для динамичных наблюдений (частота кадров 50 Гц). Из полезных новшеств: встроенный видеорекордер, интегрированный Wi-Fi-модуль, продвинутая система автономного питания B-Pack (заменяемые блоки батарей).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Охрана и патрулирование
Ночное ориентирование
Противодействие браконьерству
Инфракрасный термометр
FLIR TG165
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
FLIR Lepton, 80х60 пкс
Спектральный диапазон, мкм
8...14
Диапазон измерений, °С
от -25 до 380
Погрешность измерений
+/- 1.5% или 1.5°C
Время реакции, мс
150
Разрешающая способность
0.1 °C / °F
Обзорность (В x Ш), °
50x 38.6
Частота изображения, Гц
9
Память
Карта MicroSD на 8 ГБ
Рабочая температура, °С
от -10 до 45
Тест на падение, м
2
Размеры, мм
186 x 55 x 94
TFT-дисплей 2"
Лазерный целеуказатель
Автоматический затвор
Автоматическое отключение

Тепловизионный инфракрасный термометр TG165 – одна из инновационных разработок от FLIR. В одном приборе объединены функции пирометра и тепловизора. Это бесконтактный измеритель с миниатюрным ИК-модулем. Показывает общую картину объекта с распределением температур (погрешность ±1,5°С). Матрица с разрешением 80х60, 2-дюймовый дисплей, 3 цветовые палитры, сдвоенный лазерный целеуказатель. Позволяет создавать отчеты с помощью стандартного ПО. В отличие от пирометра, более функционален и нагляден, а стоит на порядок дешевле профессиональных тепловизоров. Удобен для получения первоначальных данных о состоянии трубопроводов и зданий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоаудит
Тепловизионный контроль на производстве
Диагностика электрооборудования
Диагностика промышленных комплексов
Тепловизионный прицел
DEDAL VENATOR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
384х288 пкс, 17 мкм
Объектив
50 мм F/1,2
Частота, Гц
50
Оптическое увеличение, х
Оптическое увеличение
Цифровой зум, х
2 / 4
Угол поля зрения, °
7,4х4,8
Дисплей
AMOLED, 800x500 пкс
Питание
CR123х2шт
Время непрерывной работы, ч
8
Диапазон рабочей температуры, °С
от -20 до +50
Размеры, мм
231×65×79
Вес, г
560
Компактность и малый вес
Электронная калибровка
Интуитивное меню
6 прицельных сеток

Один из самых компактных и доступных по цене тепловизоров в линейке «Дедал НВ». Новинка 2018-го года. Установлена матрица с разрешением 384х288 пикселей, объектив 50 мм, морозостойкий AMOLED-дисплей (800х600). Прицел DEDAL Venator обнаруживает цели на удалении более 1000 м, общую кратность можно довести до 12х (3х и зум 2х/4х). Имеет 6 прицельных меток. Бесшумная калибровка, стадиометрический дальномер, система удаления битых пикселей и динамического контрастирования. Частота обновления кадров 50 Гц, картинка четкая и стабильная. Адаптируется под разные виды оружия (шина аналогична Pulsar Apex). Возможность подключения внешнего питания и видеорекордера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Охрана и патрулирование
Выполнение специальных операций
Ночное патрулирование
Тепловизионная насадка
INFRATECH IT-310
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
640х480
Диаметр объектива, мм
100
Частота, Гц
30
Оптимальная кратность дневного прицела, х
8-12
Допустимая кратность дневного прицела, х
1-20
Дальность обнаружения, м
3500
Дисплей
Цветной OLED
Питание
CR123х2 шт
Время работы, ч
4
Диапазон рабочих температур, °С
от -40 до +60
Размеры, мм
218×99×97
Масса, г
950
Настройка тепловизионного нуля
Сохранность прицельных настроек
Ударная стойкость на крупных калибрах
Герметичность

Компактная насадка, превращающая дневной оптический прицел в тепловизионный комплекс. Позволяет вести стрельбу в ночное время и при любой погоде без смены прицела. Может использоваться как монокуляр для наблюдений на 1500 м. Матрица высокого разрешения (640×480), 50-миллиметровый объектив, цветной AMOLED-дисплей (800х600). Имеются 3 цветовые комбинации, функция сохранение 4 профилей настройки, цифровой зум 2х/4х. Насадка InfraTech IT устанавливается и снимается за несколько секунд (быстросъемный кронштейн на планку Picatinny). Выполнена в герметичном ударопрочном корпусе, работает до 2-3 ч на одном заряде. Может подключаться внешняя батарея и видеорекордер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Выполнение специальных операций
Охрана и патрулирование
Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях
Тепловизионный монокуляр
DALI S240-19
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
384х288
Диаметр объектива, мм
19
Частота, Гц
50
Цветовые палитры
3
Дисплей
LCD, 640x480 пкс
Цифровой зум, х
2 / 3 / 4
Дальность обнаружения, м
420
Время непрерывной работы, ч
5
Защищенность
IP66
Диапазон рабочей температуры, °С
-20...+50
Размеры, мм
175х70х70
Вес. г
365
Отличное сочетание цены и качества
Подключение видеорекордера
Ударостойкость

Недорогой тепловизионный монокуляр для решения повседневных задач. Младшая модель линейки DALI S240 с объективом 19 мм. Подходит для охоты и охраны периметра на удалении до 550 м. Удобен для наблюдений за статичными и динамичными объектами (частота кадров 50 Гц). Самый компактный тепловизор с такой частотой и матрицей 384х288 пикселей. Другие достоинства монокуляра DALI S240-19 – полностью герметичный корпус и время работы до 5 часов. Установлен LCD-дисплей (640×480), но, по отзывам пользователей, стабильно работает даже при -10°C. Есть 3 цветовые вариации отображения картинки и зум 2х/3х/4х. Можно подключать видеорекордер.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота на малых и средних дистанциях
Охрана и патрулирование
Ночное ориентирование
Тепловизионный прицел
ATN MARS-HD 640 2.5-25X50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
640х480
Ядро
ATN Obsidian "T" II
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, х
2,5-25
Угол поля зрения, °
12.5 x 9.7
Дальность обнаружения, м
1500 (человек)
Водонепроницаемость
да
Питание
4хАА
Время непрерывной работы, ч
8
Подержка microSD карты
от 4 до 64 Гб
Размеры, мм
224x80x80
Вес, г
840
Ядро ATN Obsidian "T" II
Стадиометрический дальномер
Баллистический калькулятор
Wi-Fi модуль

Одна из лучших разработок от американской компании ATN. Инновационная модель премиум-сегмента на базе платформы Obsidian. Это мощный процессор для мгновенной обработки и записи информации в HD-разрешении. Прицел ATN MARS HD 640 2.5-25х50 с объективом 50 мм обнаруживает цель на удалении до 1500 м. Плавное 25-кратное увеличение. Система «умный дальномер» для определения расстояния и скорости ветра. Можно сохранять настройки в «Менеджере профиля» и запускать автоматическую видеосъемку (RAV). Есть электронный барометр и компас, GPS для геометок и записи маршрута, Wi-Fi и Bluetooth. С помощью приложения видео выводится на экран смартфона в реальном времени. ATN MARS HD – концептуально новый уровень тепловизоров 21 века.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Выполнение специальных операций
Охрана и патрулирование
Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях
Тепловизор строительный
FLUKE TiS10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
80х60
Разрешение цифровой камеры, мпкс
5
Дисплей
3,5", ЖК; 320х240 пкс
Поле зрения, °
35,7 × 26,8
Минимальная дистанция фокусировки, м
0,45
Диапазон измеряемых температур, °C
от -20 до +250
Частота кадров, Гц
9
Внутрення память, Гб
4
Время непрерывной работы, 4
4+
Погрешность измерений
±2 C или 2%
Размеры, мм
267 x 101 x 145
Вес, г
770
Точечное измерение
Возможность питания через сетевой адаптер
3 цветовые палитры
Выдерживает падение с 2 м

Недорогой тепловизор базового уровня для решения текущих задач в строительстве и энергоаудите. Обладает минимальной погрешностью, не критичной для большинства задач по энергоаудиту. Установлена матрица 160х120 пикселей и 15-миллиметровый объектив. Имеется встроенная цифровая камера (5 Мп) и полезная функция IR-Fusion. Это совмещение ИК и видимого изображения в одном для наглядности и повышения детализации. Цветной ЖК-дисплей 3.6 дюймов (640х480). Регулировка яркости, режим «картинка в картинке», отображение в 4-х палитрах. Фокусировка не требуется, измерения выполняются одним кликом. Для составления отчетов предлагается входящее в комплект ПО SmartView. Прибор записывает данные на карту памяти, работает до 3-4 часов. Ударопрочный корпус выдерживает падение на бетон.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоаудит
Тепловизионный контроль на производстве
Диагностика электрооборудования
Диагностика промышленных комплексов
Тепловизор строительный
TESTO 870
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
160х120
Технология SuperResolution
до 320х240 пкс (опция)
Диапазон измерения температуры, °С
-20...100 / 0...280 (переключаемый)
Погрешность измерений
±2 °C, ±2%
Поле зрения, °
34х26
Минимальное фокусное расстояние, м
0,1
Дисплей
3,5" ЖК; 320х240 пкс
Время непрерывной работы, ч
4
Диапазон рабочих температур, °С
-15...+50
Защищенность
IP54
Размеры, мм
219 x 96 x 95
Вес, г
550
Фиксированный фокус
Профессиональное ПО в комплекте
Цифровая камера (модель 870-2)
Питание от сети

Ручной диагностический прибор, разработанный с учетом требований строительных, монтажных и аудиторских организаций. Используется для обнаружения утечки тепла в зданиях, трубах, системах отопления и оборудования с погрешностью всего ±2°C. Тепловизор строительный TESTO 870 имеет матрицу с разрешением 160х120 пикселей, объектив 34 мм, фиксированный фокус и большой 3.5-дюймовый дисплей (320х240). Отображает только ИК-изображение в 4-х вариантах палитры. Характеристики прибора улучшает технология SuperResolution для повышения качества картинки. Поставляется в комплекте с ПО, блоком питания и кабелем для передачи данных. Оптимальный выбор тепловизора для решения большинства задач в энергоаудите. Лучшая цена в своем классе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоаудит
Тепловизионный контроль на производстве
Диагностика электрооборудования
Диагностика промышленных комплексов
Тепловизор для смартфона
Seek Thermal Compact XR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
206 х 156
Совместимость
iOS, Android
Дальность наблюдения, м
до 500
Диапазон измеряемых температур, °С
от -40 до 330
Поле зрения, °
20
Частота, Гц
9
Фокус
регулируемый
Минимальный шаг температуры при построении термограммы, °С
1
Материал корпуса
магний
Версии для Android и iOS
Собственное приложение
Корпус из магния
Компактность

Миниатюрная приставка, превращающая смартфон в тепловизор. Благодаря размеру всего 4.5 см можно носить с собой и включать при необходимости. Карманный тепловизор Seek Thermal Compact XR предназначен для мобильных устройств Android и iOS с разъемом Lighting и micro-USB (модели Samsung Galaxy, Motorola Moto). Может подключаться через адаптер к HTC, LG, Sony Xperia и другим популярным моделям. Используется в домашних условиях и при выездном аудите. Оснащается матрицей 206х156 пикселей, что считается неплохим показателем для бытовых устройств. В отличие от младшей модели Compact, имеет увеличенную дальность действия до 550 м, угол обзора 20° и регулируемую фокусировку. Удобная модель для повседневного использования. Поставляется с защитным водонепроницаемым чехлом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоаудит
Бытовое применение
Диагностика электрооборудования
Ночное ориентирование
Многоцелевой тепловизор
FORTUNA ARMY
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
640х480 пкс, 17 мкм
Объектив
40 мм, F/1.0
Частота смены кадров, Гц
25
Оптическое увеличение, х
2,0 / 1,7/ 1,0
Угол обзора, °
15,2х11,5
Дистанция обнаружения, м
1320
Время непрерывной работы, ч
5
Диапазон рабочей температуры, °С
-30...+50
Предельная ударная нагрузка, дж
500
Габаритные размеры, мм
55х72х195/225/180
Степень защиты
IP67
Вес, г
~490 /~540 /~680
3 конфигурации
Защита IP67
Эргономичность

FORTUNA ARMY – это многоцелевые трансформируемые тепловизоры с возможностью быстрой замены окулярной части. В зависимости от выбранной конфигурации могут быть использованы в качестве тепловизионного прицела для стрельбы на дальние дистанции (окуляр L + крепление на оружие), монокуляра или прицела для стрельбы на короткие и средние дистанции (окуляр М + крепление на оружие по необходимости), а также в качестве тепловизионной насадки для дневных оптических прицелов (окуляр A + крепление на оружие). В независимости от выбранной конфигурации, прибор работает на базе матрицы с разрешением 640х480 пикселей, имеет объектив диаметром 40 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Дневная и ночная охота (в качестве прицела или насадки)
Ночное ориентирование (монокуляр)
Охранная деятельность (монокуляр)
Выполнение специальных операций (монокуляр, прицел или насадка)
Тепловизионный монокуляр
PULSAR AXION XM30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
320x240 пкс. @ 12 µm
Объектив
F30/1.2
Частота, Гц
50
Увеличение, х
4 – 16 (x4 zoom)
Дистанция обнаружения, м
1200
Поле зрения (ГхВ), °
7.3x5.5
Дисплей
AMOLED; 1024x768 пкс
Тип батареи
Li-Ion Battery Pack APS3
Время непрерывной работ, ч
4+
Степень защиты
IPX7
Размеры, мм
143x41x69
Масса, кг
0.25
Компактность и эргономичность
Видеорекордер
Wi-Fi

PULSAR AXION – компактный тепловизионный монокуляр для охоты, наблюдения, осуществления охранной деятельности и ночного ориентирования. Несмотря на невероятно компактные габариты и малый вес, новые монокуляры PULSAR не уступают полноразмерным тепловизорам от ведущих производителей. Серия Axion включает в себя три модели, которые отличаются диаметром объектива и наличием цифровых функций (Wi-Fi модуль, видеорекордер, встроенная память). Все модели работают на базе 12-микронной матрицы с разрешением 320х240 пикселей. Модель XM30 позволяет обнаружить цель на дистанции до 1200 метров, имеет объектив F30/1.2 и переменную кратность от 4 до 16 (цифровой зум х4). Карманные монокуляры Axion – идеальный выбор для начинающих и опытных охотников, любителей туризма, активного отдыха и ночного ориентирования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Охранная деятельность
Туризм и ночное ориентирование
Противодействие браконьерству
Тепловизор для смартфона
FLIR ONE PRO
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
160x120 пкс. @ 12 µm
Цифровая камера, пкс
1440 × 1080
Частота, Гц
8,7
Поле обзора
55 ± 1°/43 ± 1°
Фокусировка
Фиксированная
Диапазон измерений, °С
-20...+400
Погрешность
±3 °C или ±5 %
Совместимость
iOS (Lightning)/Android (USB-C)
Функция MSX
да
Стойкость к механическим ударам
Падение с высоты 1,8 м
Размеры, мм
68×34×14
Вес, г
36,5
Модели для iOS и Android
Технология MSX
Технология VividIR
Режим увеличения

FLIR ONE PRO – старшая модель третьего поколения тепловизионных адаптеров для мобильных устройств (смартфонов/планшетов). Выпускается в двух вариантах: с USB-C для подключения к устройствам, работающим на базе Android и с Lightning для iOS-устройств, соответственно. В независимости от типа подключения, все модели работают на базе миниатюрном матрицы с разрешением 160х120 пикселей и способны проводить измерения в температурном диапазоне от -20 до +400 °С. Мобильные тепловизоры FLIR One Pro имеют дополнительную цифровую камеру и запатентованную компанией функцию MSX, которая позволяет накладывать цифровое изображение на тепловизионное, с целью получения более детализированной термограммы. Тепловизоры для смартфона отлично подойдут для бытового применения, энергоаудита, диагностики электрического оборудования.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергоаудит
Бытовое применение
Диагностика оборудования
Тепловизионный прицел
IWT DEMON X
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
640×480 пкс, 17 мкм
Объектив
50 мм f/1.25
Частота, Гц
50
Дистанция обнаружения, м
1500 (человек)
Поле зрения, °
12,42 х 9,33
Увеличение, х
x2, x4, x8, x16, х32
Дисплей
OLED 800х600 пкс
Питание
2x CR123A или 2х 16340
Время непрерывной работы, ч
> 2 часов (при 0°С)
Степень защиты
IP66
Габариты, мм
215 x 63 x 65
Вес, г
400
Дальномерный блок
Компас, гироскоп
Видеорекордер + Wi-Fi
Множество интегрированных датчиков

IWT DEMON X – компактный многофункциональный тепловизионный прицел для поиска целей, охоты, выполнения охранной деятельности и патрулирования, выполнения специальных задач, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях. Прицел работает на базе неохлаждаемого микроболометра с разрешением 640х480 пикселей и способен обнаружить цель размером с человека на дистанции до 1500 м. Отличительная особенность прицела Demon X – множество цифровых функций и интегрированных датчиков (выстрел, покой, приближение, свободное падение, освещенность, угол, завал, температура, атмосферное давление, влажность). Прибор имеет возможность подключения дальномерного блока, оснащен Wi-Fi модулем, видеорекордером, навигационным комплексом и выносной метеостанцией. Несмотря на выдающийся функционал, прицел весит всего 440 г, а его габариты составляют 215x63x65. Изделие имеет небольшой вес благодаря легкому корпусу и алюмомагниевого сплава, который обеспечивает прибор степенью защиты IP66.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Охранная деятельность и патрулирование
Выполнение специальных операций
Обеспечение безопасности на массовых мероприятиях
Тепловизионный прицел
LEGAT-3F54
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
384×288,17µm
Объектив
F1.0/50 мм
Частота, Гц
50
Увеличение, х
×3.7
Поле зрения, °
5.4×7.2
Цифровой зум, х
2 / 4
Дисплей
Цветной AMOLED, 1024×768
Питание
4хАА
Время работы, ч
5
Диапазон рабочих температур, °С
-30...+60
Размеры, мм
265×64×75
Вес, г
780
Подключение дальномера
Электронный компас
Функция отключения дисплея
5 ячеек памяти

Тепловизионный прицел LEGAT от Electrooptic в первую очередь предназначен для охоты на средних и дальних дистанциях. Прибор работает на базе 17-микронного микроболометра с разрешением 384х288 пикселей и способен обнаружить цель практических в любых условиях (дождь, туман, дымовая завеса, пыль, трава или негустые заросли). Прицел очень прост в эксплуатации, имеет удобное интуитивное меню и возможность сохранения 5 дистанций пристрелки, что в будущем позволит использовать его на различном оружии (или же с иными патронами). Среди прочих особенностей: электронный магнитный компас, функция отключения дисплея, возможность подключения лазерного дальномера, датчики крена и возвышения, встроенных механизм фокусировки объектива, 5 сменных цветовых палитр, высокая продолжительность автономной работы. Прицел не боится серьезных ударных нагрузок и может быть использован даже на мощных охотничьих винтовках.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота
Ночное ориентирование
Охранная деятельность и патрулирование

05\ Общая информация о тепловизорах

05\Общая информация о тепловизорах

5.1 Что еще нужно знать о тепловизорах?

Сколько стоит тепловизор?

Стоимость тепловизоров достаточно высокая, что объясняется сложной технологией производства. Самые дорогостоящие элементы – микроболометрическая матрица и оптика, изготавливаемая из германия. Чем больше размеры ИК-детектора и объектива, тем выше цена тепловизора. В самых дорогих приборах установлена матрица с разрешением 640х480 пикселей и объектив 100 мм. На стоимость влияют также класс тепловизора и наличие дополнительных функций. Измерительные устройства стоят дороже наблюдательных. В линейке FLIR и FLUKE есть сравнительно недорогие бытовые тепловизоры. Другие производители (например, ATN) ориентированы как на премиумиальный сегмент так и выпускают тепловизоры экономического класса.

Как сделать тепловизор своими руками?

Для превращения оптических приборов или камер в тепловизор выпускают ИК-модули и приставки. Все они выполнены на базе инфракрасного датчика, который фиксирует тепловое излучение. Чтобы сделать тепловизор своими руками, нужны дорогостоящие комплектующие. Это обойдется ненамного дешевле, чем купить ИК-приставку. К тому же самодельные устройства не смогут обеспечить высокое качество изображения. И даже ИК-фильтры не превратят их в тепловизор. Например, видеокамеры, которые хоть и улавливают ИК-излучение, но в близком к видимому диапазоне. Проще и целесообразнее превратить свой смартфон в тепловизор с помощью Seek Thermal Compact, Therm-App или FLIR One.

Услуги обследования тепловизором

Тепловизионный контроль осуществляется в разных сферах деятельности. Предлагаются, например, услуги обследования квартир тепловизором. Такой же аудит можно выполнить в загородном коттедже, в сауне или в бане. Проверяются стены и утеплители, оконные и дверные конструкции, крыша и пол на предмет утечки тепла. Проверка тепловизором поможет выявить проблемные места на этапе приемки или покупки объекта недвижимости, а также при капитальном ремонте. Обследуются системы отопления и кондиционирования, электроприборы и техника. Выполняется также аудит многоэтажных административных, офисных, торговых и промышленных зданий для оптимизации расходов на отопление.

Портативные тепловизоры

К компакт-классу относится широкая линейка тепловизионных устройств – от карманных ИК-приставок и насадок для смартфона до охотничьих тепловизоров и ручных измерительных приборов. Портативные тепловизоры выпускают практически все производители тепловизионной техники: Fortuna, Pulsar, Flir, Dedal, Dali, Testo, Fluke. Это самый популярный класс приборов, рассчитанный на массового потребителя. Цена тепловизора с базовыми характеристиками сравнительно невысокая, поэтому его можно приобрести для дома или для охоты. Портативные приборы используют и в профессиональной сфере для проверки строительных конструкций или оборудования.

Тепловизор для охоты

Выпускаются в виде наблюдательных монокуляров, биноклей, прицелов и насадок для нарезного и гладкоствольного оружия. Самые популярные тепловизоры для охотыFortuna General, FLIR Scout, Pulsar Helion. Незаменимы во время охоты в безлунную ночь и при обильных осадках. Дикие звери ведут ночной образ жизни, поэтому обнаружить их с помощью обычной оптики проблематично. ПНВ не увидят подранков и животных, затаившихся в траве, к тому же заметно уступают тепловизорам по дальности действия. Приборы с ИК-матрицей видят цели на удалении более километра и позволяют их идентифицировать. Обнаруживают других охотников в темноте и в засаде, что исключает случайный выстрел.

Тепловизор для смартфона

Категория карманных устройств, превращающих смартфон на базе iOS или Android в тепловизор. Выполнены в виде накладок или миниатюрных приставок, подсоединяемых через USB-порт. Позволяют самостоятельно проводить проверку на наличие источников тепла. Можно выявить скрытые дефекты и теплопотери через стены и окна, чрезмерный нагрев бытовой техники, розеток и светильников. Во время охоты, туризма и отдыха на природе даже миниатюрный тепловизор обнаруживает диких зверей, людей в лесу или источники огня. Поможет найти свой лагерь в темноте или выйти на трассу. Тепловизоры для смартфона выпускаются, например, в сериях FLIR One и Seek Thermal Compact.

Тепловизор для дома

Проверка тепловизором квартиры, загородного дома или бани может оказаться очень полезной, чтобы предотвратить утечки тепла и сократить затраты на отопление. Можно проверить дом перед покупкой или ремонтом, чтобы своевременно зафиксировать и устранить дефекты. Для этого не нужно будет вызывать специалистов и оплачивать их услуги. Тепловизор для дома позволит обнаружить неисправности в радиаторах и вентиляции, избыточный нагрев бытовой и компьютерной техники, что в дальнейшем позволит избежать определенных поломок. Для дома можно выбрать недорогие тепловизоры с базовым функционалом. Выпускаются в виде ИК-приставки для смартфона или миниатюрных ручных ИК-камер.

Тепловизоры для транспорта

С помощью тепловизора можно обезопасить движение на личном автотранспорте или обеспечить контроль в глобальных масштабах. Если установить ИК-камеру в автомобиле, то можно получить информацию об автомобилях и людях на дороге в ночное время. Тепловизорионные камеры используются для круглосуточного мониторинга транспортных потоков в разное время суток. В отличие от обычных видеокамер, приборы невосприимчивы к свету фар и могут обнаружить пешеходов в полной темноте. К таким приборам относятся, например, тепловизоры FLIR FC-Series. Переносные тепловизоры применяются для повышения безопасности железнодорожного движения и осмотра подвижных составов. Ручные и статичные тепловизоры используются в аэропортах и на таможенных пунктах.

Военные тепловизоры

Линейка мощных тепловизионных приборов, выпускаемых в виде монокуляров, биноклей, очков и прицелов на оружие. Активно используются военные тепловизоры для статичной установки, которые крепятся на наземную технику, вертолеты, квадрокоптеры, морские суда. От приборов гражданского назначения отличаются увеличенной дальностью наблюдений (до нескольких километров) и улучшенными защитными характеристиками. Стоимость военных тепловизоров достаточно высокая. Стационарные тепловизоры для различной военной техники и оружейных комплексов оснащаются охлаждаемыми матрицами с высоким разрешением и большими объективами. Имеют дополнительные функции (запись видео в реальном времени, определение и фиксирование координат, захват движения).

Аксессуары для тепловизоров

В качестве дополнительных устройств для тепловизоров предлагаются лазерные дальномеры, видеорекордеры и внешние источники питания. Подсоединив дальномер, можно определять расстояние до цели для прицельной стрельбы. Видеорекордер записывает изображение для архива или анализа, а внешние аккумуляторы увеличивают время автономной работы прибора на несколько часов. К аксессуарам для тепловизора относятся сменные объективы, окуляры и крепления на оружие (планки). Объективы разного диаметра позволяют увеличить дальность действия и адаптировать монокуляр для конкретных условий. В перечень аксессуаров входят также кабели, чехлы, кейсы и ремни, крепления на столбы и деревья, посадочные платформы для мобильных устройств, батарейные блоки, пульты дистанционного управления.

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