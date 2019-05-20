Тепловизор: устройство, принцип действия, типы, особенности, области применения, производители, популярные модели - FORTUNA.ARMY

Тепловизоры – оптико-электронные приборы, определяющие невидимое человеческому зрению ИК-излучение. При любой погоде и освещенности обнаруживают объекты, излучающие тепло: людей, животных, оборудование, транспорт или источники огня. Для тепловизора не становятся преградой маскировочные костюмы, кустарники и несплошные ограждения. С помощью тепловизора можно увидеть свежие следы на снегу и остаточное тепло. В условиях запыленности и задымленности тепловизоры незаменимы для исследования пространства снаружи и внутри помещений. Выпускаются в виде переносных приборов и стационарных устройств.
Если приборы ночного видения усиливают отраженный от объектов свет, то тепловизор улавливает температурную разницу между ними и фоном. Может использоваться днем и при ярком точечном освещении, так как его невозможно «ослепить». Конструктивно состоит из объектива, приемника ИК-излучения (матрицы), дисплея, электронной системы, элементов управления и устройства хранения данных. Объектив фокусирует излучение на матрице, а электроника обрабатывает информацию. На дисплей выводится картинка, позволяющая идентифицировать обнаруженные объекты по контурам и цветовому спектру.
Многоэлементный ИК-приемник (матрица, сенсор, детектор) – основная конструктивная часть тепловизора. Принимает тепловое излучение и преобразует его в электрические сигналы. Выполняется на основе оксида ванадия (VОx) или аморфного кремния (aSi). Отличаются ИК-сенсоры своими размерами, термочувствительностью и разрешением. В большинстве российских и европейских тепловизоров установлены матрицы на основе ванадия. Самые известные производители детекторов – ULIS (Франция) и FLIR (США).
У переносных тепловизоров матрица неохлаждаемая (микроболометр). Приборы компактные и ремонтопригодные. Мгновенно запускаются и уверенно обнаруживают цели при задымленности и осадках благодаря большей длине волн. Имеют ограниченную дальность действия и работают только со светосильной оптикой.
Охлаждаемой матрицей оснащаются в основном стационарные устройства. Работают в коротковолновом диапазоне, имеют повышенную термочувствительность (<20 мК) и увеличенную дальность наблюдений (до 8-10 км). Их недостатки – массивность, большая потребляемая мощность, долгое время запуска и ограниченный рабочий ресурс.
У тепловизора объектив выполнен на основе германиевой линзы, проницаемой для ИК-волн. От его диаметра, относительного отверстия (F) и светопропускания в ИК-диапазоне зависит термочувствительность прибора и четкость картинки. Чем больше диаметр и меньше F, тем информативнее будет изображение. Наилучшие показатели: F1.0-F1.2. Распространенные диаметры объектива переносных приборов – 30, 40, 50, 75, 100 мм.
Миниатюрный экран, на который выводится изображение. Чем выше разрешение, тем более четкой будет картинка. Изображение может быть цветным или иметь 256 градаций серого. Наиболее популярные режимы отображения (цветовые палитры): горячий-черный/горячий-белый/горячий-красный. Сами дисплеи тоже имеют несколько режимов: полный экран, кадр в кадре, увеличение и наложение картинок. На всепогодное использование рассчитаны AMOLED-дисплеи.
Малогабаритные и легкие устройства, вес которых может не превышать 7-10 граммов. Компания FLIR Systems создала самый компактный длинноволновой ИК-датчик Lepton, ставший основой для многих моделей этого класса. Для установки на автомобили и летательные аппараты выпущен самый маленький неохлаждаемый тепловизор Boson с многоядерным видеопроцессором, а для дронов – экшн-камера FLIR Duo с двумя датчиками ИК- и видимого спектра.
Класс переносных тепловизоров, выпускаемых в разных модификациях. Например, в виде специальных чехлов или насадок, превращающих смартфон или планшет в тепловизор. Популярностью пользуется линейка мини-приставок для смартфонов серии Seek Thermal Compact. Выпускается и карманный тепловизор FLIR ONE, работающий на миниатюрном датчике FLIR Lepton. К этой категории относится также ручной тепловизор FLIR C3 для строительства и энергоаудита.
Широкий класс переносных устройств для мобильного использования. Это, например, тепловизоры-монокуляры серии FLIR Scout. У компании Fortuna тоже есть целая линейка компактных приборов – General. Для оптических и коллиматорных прицелов предлагается насадка Fortuna General 40A6, работающая на малых и средних дистанциях. Вместе с прицелом устанавливается на нарезное или гладкоствольное оружие. Выпускается и прицел/монокуляр Fortuna General 40L6 с дальностью обнаружения цели до 1320 м.
Класс переносных тепловизоров с увеличенной дальностью наблюдения, усовершенствованной «начинкой» и длиной корпуса до 30 см. Это, например, многоцелевой тепловизионный прицел Fortuna General One 6L. Прибор имеет возможность подключения лазерного дальномера и может обнаружить цели на удалении до 2100 м. Другой образец – тепловизионный прицел Pulsar Trail XP50. Старшая модель линейки Trail с 50-миллиметровым объективом и дистанцией обнаружения до 1800 м.
Категория тепловизионных устройств, закрепляемых на оружейные комплексы, военную технику, воздушные и морские суда. Ведущий производитель в индустрии армейских тепловизоров – израильская компания Opgal. Для эксплуатации в экстремальных условиях и в зоне боевых действий разработана новая модель Golan. Имеет высокую дальность действия – до 6 км. Выдерживает не только самые сложные погодные условия, но и попадание пули маломощного оружия в корпус.
Большой класс портативных приборов любительского, охранного, поискового и военного назначения. Обладают чувствительностью в длинноволновом диапазоне. Измеряют поверхностную температуру объектов, фиксируя их собственное тепловое излучение. Преобразуют ИК-излучение в визуальную картинку с использованием цветового градиента. Оснащаются объективом с разным диаметром и углом обзора, могут иметь дальномер для измерения расстояний. Способны обнаруживать цели на большом удалении – до 2-3 км.
Класс приборов специального назначения. Не только визуализируют ИК-излучение, но и бесконтактно измеряют температуру исследуемых поверхностей. Оснащаются калиброванными матрицами и программным обеспечением. Имеют настройки параметров, устанавливаемые пользователем. Позволяют вводить поправки с учетом удаленности от объекта, температуры и влажности воздуха. Используются для технической и медицинской диагностики, анализа производственных процессов и поиска утечки тепла в зданиях.
Переносные тепловизионные приборы компакт-класса с одним объективом и окуляром. Выпускаются как для любительского, так и для профессионального применения военными, охранными и работниками силовых структур. Помимо наблюдений с рук, могут устанавливаются на штатив или оголовье шлема. Оснащаются матрицами с разрешением 160х120 и 384х288 пикселей. Самые технологичные устройства имеют матрицу 640х480 и дальность действия до 1500 м.
Компактные приборы, закрепляемые на изголовье и освобождающие руки. За счет этого более удобны, чем монокуляры и бинокли. Используются охотниками, спасателями и военными. Диапазон оптического увеличения – от 1х до 6х. Комплектуются матрицами с высоким разрешением и объективами диаметром от 13 до 100 мм. Например, очки Fortuna General Goggles с объективом 100 мм позволяют видеть на удалении до 2400 метров.
Универсальный класс тепловизионных приборов для широкого спектра задач. Мощные тепловизоры с увеличенной дальностью действия – до 3000 м. У охотничьих биноклей дистанция обнаружение обычно не превышает 1800-2000 м. Могут оснащаться дальномером для определения расстояний. Имеют высокую частоту обновления кадров (50 Гц), чтобы вести наблюдения за быстро перемещающимися целями.
Класс тепловизионных монокуляров, устанавливаемых на стрелковое или пневматическое оружие с помощью кронштейнов. Имеют прицельные сетки разных конфигураций и несколько профилей пристрелки. От обычных монокуляров отличаются и высокой стойкостью к ударным нагрузкам, которые могут быть вызваны отдачей при выстреле. Могут быть оборудованы лазерным дальномером. Работают на базе матриц с высоким разрешением (384х288; 640х480 пикселей). Позволяют вести прицельную стрельбу до 1000-1300 м.
Тепловизионные насадки на дневные оптические прицелы. Позволяют вести стрельбу в полной темноте и в сложных погодных условиях. Установка насадки возможна прямо в полевых условиях. Выполняется быстро и бесшумно, не меняет среднюю точку попадания прицела. Тепловизионная насадка может быть установлена непосредственно на объектив оптического прицела с помощью специальных адаптеров или же на планку оружия, перед оптическим прицелом. По сравнению с ночным прицелом, комплект с насадкой обеспечивает высокую кратность (зависит от используемого оптического прицела) и большее удаление выходного зрачка для безопасной стрельбы. Большинство тепловизионных насадок не имеют собственного оптического увеличения.
Тепловизионные устройства нередко интегрируются в комплексные системы наблюдений при разведывательных и поисковых операциях, для обеспечения безопасности и охраны периметра. Используя возможности тепловизора, можно расширить функционал камер видеонаблюдения или оптических приборов. Измерительные тепловизоры интегрируются в системы контроля строительных, технологических и производственных процессов.
Тепловизоры используются для охоты на крупную дичь, лосей, волков, кабанов, медведей. В ночное время или при плохой погоде позволяют обнаруживать добычу, находясь в засаде или на вышке. Упрощают поиск подранков в густой растительности, особенно если нет собаки. Увлекшихся погоней собак тоже будет проще отыскать. Помогают обнаруживать других охотников или людей на территории, чтобы избежать случайных выстрелов. Тепловизионные приборы с высокими показателями разрешения матрицы и частоты обновления кадров можно использовать для обнаружения и поражения небольших целей, чем успешно пользуются любители варминт-охоты.
Охрана периметра и ответственных объектов с тепловизором – это общепринятая практика. Прибор может использоваться охранными структурами или владельцами загородных участков, чтобы предотвратить несанкционированное проникновение. Отличает людей от животных, обнаруживает человека в камуфляже или передвигающегося ползком в густой траве, что недоступно для ПНВ. Часто интегрируется в комплексные системы охраны.
Наблюдательные тепловизоры находятся на вооружении армии и полиции во всем мире. Используются в виде монокуляров, биноклей и прицелов. Безошибочно обнаруживают людей на удалении до 1.5-2 км и технику – до 2-3 км. Стационарные военные тепловизоры с охлаждаемой матрицей, мощным процессором и зумом обнаруживают цели на удалении до 7-8 км. Устанавливаются на танки, бронетехнику, самолеты, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и морские суда. Тепловизионными модулями могут оснащаться головки боевых ракет, которые используются для теплового захвата цели.
Во время природных катаклизмов часто возникает сильное задымление или запыленность, которые осложняют поиск людей. Обнаружить их способен только тепловизор – например, установленный на вертолете или квадрокоптере. Находит людей в пустынях, горах и в непроходимом лесу. Для упрощения поиска потерявшимся альпинистам, туристам и грибникам советуют развести костер и не прятаться в бункере или в скале.
Тепловизоры позволяет следить за состоянием лесных массивов и популяций животных. Своевременно обнаруживают непотушенные костры или другие очаги возгорания. Дикие звери ведут в основном ночной образ жизни, поэтому их проще зафиксировать на ИК-камеру. Приборы помогают найти раненых животных или отследить их перемещение. В заповедниках используются для обнаружения браконьеров и людей, незаконно проникших на территорию.
В быту можно проверить герметичность стеклопакетов, качество утеплителя или состояние стен при покупке дома. Тепловизоры используют поклонники ночного пейнтбола и страйкбола. Во время игр легче обнаружить противника в полной темноте и своевременно среагировать. Туристам, рыболовам и натуралистам также нужно иметь тепловизор. Ночью прибор поможет быстро найти свой кемпинг или дорогу, ведущую к трассе и жилым домам.
Основной параметр тепловизора, определяющий его чувствительность и качество изображения. Чем больше размер и разрешение матрицы, тем больше температурных точек отображается на дисплее. При разрешении 160х120 пикселей выдается термограмма из 19 200 точек, а при разрешении 320x240 – 76 800. Максимальный показатель для серийно выпускаемых и доступных для гражданского населения тепловизоров – 640х480 пикселей, формирующих картинку из 307 200 точек.
Показатель, отображающий разницу распознаваемых температур между соседними точками. Наивысшей считается чувствительность <30 мК, высокой <60 мК, средней <80 мК. Минимальная разница, улавливаемая тепловизором, зависит от его класса. Чем она меньше, тем шире диагностические возможности прибора. Любительские тепловизоры фиксируют разницу в 1-1.2°C, профессиональные – в 0,02-0,05°C.
Данный параметр отображает сектор, в пределах которого происходит наблюдение. Чем меньше угол зрения объектива, тем больше возможность детально рассматривать удаленные объекты. Если нужен прибор для охраны территории, то угол обзора лучше выбирать больше, а для прицельной стрельбы – меньше. Стандартные объективы – 24°, широкоугольные – 45°.
Показатель частоты смены кадров, с которой меняется изображение на дисплее. Стандартный диапазон для переносных тепловизоров и прицелов – 7.5, 9, 25, 30, 50, 60 Гц. Для осмотра территории и наблюдения за неподвижными объектами частота может быть минимальной. Для динамичной охоты лучше выбирать тепловизор с частотой 30-50 Гц.
Расстояние, на котором тепловизор обнаруживает цели, зависит от диаметра объектива и угла поля зрения. Чем меньше угол и больше диаметр, тем дальше будет видеть прибор. Например, с объективом 35 мм объекты обнаруживаются на удалении до 900-1100 метров, с 60 мм – до 1800-2000 м, а с 100 мм – до 3000 м. На этот параметр влияет также размер цели и ее контрастность (разница между тепловым излучением от объекта и фона).
Для получения детализированного изображения объектов, находящихся на большом удалении, используются оптическая кратность и цифровой зум. Оптическая кратность у переносных тепловизоров обычно не превышает 4-5х, а цифровое увеличение – 2х/4х/8х. В среднем можно довести показатель кратности до 20х. На минимальной кратности обеспечивается широкое поле зрения и отображение реальных размеров цели.
Продолжительность автономной работы определяется емкостью батареи и потребляемой энергией. У переносных приборов в среднем составляет 4-6 часов. При минусовой температуре время работы значительно сокращается. Тепловизоры могут оснащаться аккумуляторными или обычными сменными батареями. Большинство моделей имеют возможность подключения внешних источников питания для продолжительного использования прибора.
Переносные приборы обычно выпускаются в легком пластиковом корпусе с резиновыми накладками. Имеют защиту от влаги, пыли и мелких повреждений. Прицелы также могут выполняться в пластиковом, но ударопрочном корпусе, который выдерживает серьезные ударные и вибрационные нагрузки. Более прочные корпусы изготавливаются из алюминиевого или магниевого сплава. Рассчитаны на круглогодичное использование при температурах от -30 до +50°C.
По внешнему виду напоминают фотоаппараты или видеокамеры. Широкий модельный ряд есть у компаний FLIR, Testo и Fluke. Имеют цветной дисплей, кнопочные элементы управления и несколько режимов измерений. Позволяют вводить установки (число, время, масштаб) и делать измерения с минимальной погрешностью. Сохраняют данные на съемной SD-карте или во встроенной памяти, имеют USB-порт. Выполняются в герметичном корпусе, работают в автономном режиме продолжительное время.
Предназначены для постоянного отслеживания технологических процессов или ведения видеонаблюдения. Могут интегрироваться в любые системы контроля, записывать цифровое видео и управляться дистанционно. Примеры таких устройств – тепловизионные стационарные камеры FLIR F-Series и SR-Series. Имеют всепогодные атермические объективы и дальность действия до 2500 м. В линейке производителя есть и стационарные камеры-буллиты FLIR TCX с визуальной сигнализацией.
Выпускаются в виде насадок и чехлов для мобильных устройств или полноценных мобильных гаджетов. В некоторых случаях тепловизионная камера может быть элементом полноценного смартфона. Такой функцией обладают некоторые модели производителя CAT. Мобильные тепловизоры предназначены для домашнего использования, отличаются сравнительно невысоким разрешением матрицы и не рассчитаны на исследование экстремально высоких температур и микропроцессов, где важен минимальный показатель дистанции фокусировки.
Обычные пирометры определяют температуру в конкретной точке, а тепловизоры дают картину распределения тепла. Объединение этих двух приборов в одном улучшает наглядность, дальность действия и скорость работ. Тепловизионные пирометры выпускаются, например, в серии FLIR TG. Комбинированные мультиметры-тепловизоры есть в серии Fluke FC. Обнаруживают неисправности и нагретые зоны предохранителей, кабелей, трансформаторов и выключателей.
Тепловизионные модули можно интегрировать в различные системы контроля или в отдельное оборудование. Их выпускает, в частности, китайская компания Sun Creative Technologies. Тепловизионные рамки или сканеры для статичной установки позволяют следить за температурным режимом в конкретной зоне. Используются на промышленных предприятиях и ответственных объектах. На таможенных пунктах выявляют опасные грузы, а в аэропортах – измеряют температуру пассажиров для контроля эпидемий.
Энергоаудит – это анализ энергопотребления здания, выполняемый внутри или снаружи помещений. Тепловизором исследуются оконные и дверные конструкции, теплые полы, системы вентиляции, отопления и кондиционирования. При наружном аудите исследуется состояние кровли, стен и стыков для обнаружения утечки тепла. На основании точек и участков теплопотерь составляется отчет. Для создания профессиональных отчетов по энергоаудиту используется специальное программное обеспечение, разработчиком которого может выступать производитель тепловизионного прибора.
Тепловизионный контроль необходим в нефтегазовой отрасли, в металлургической и сталелитейной промышленности, в автомобилестроении, судостроении и пищевой отрасли. При осуществлении различных технологических процессов выполняется бесконтактное определение степени нагрева и распределения температуры, проверка герметичности емкостей и труб. На крупных предприятиях используются в основном статичные установки.
Для использования при повышенных температурах выпускаются тепловизоры в особо прочном взрывозащищенном корпусе. Эти приборы способны видеть сквозь густой дым и обнаруживать людей в горящем доме. Пожарные тепловизоры имеют минимальное количество органов управления. Чаще всего - одну или две крупные кнопки, которые удобно использовать в плотных термозащитных перчатках. Обнаруживают имеющиеся и потенциальные очаги возгорания, могут определить ситуацию в соседней комнате по уровню нагрева стен, предотвращают взрывоопасные ситуации, связанные с обратной тягой, измеряют температуру и записывают видео для отчетов.
Термография – один из методов пассивной диагностики в разных областях медицины. Тепловизоры позволяют измерять температуру всего тела и отдельных участков, обнаруживать воспалительные процессы и заболевания, а также отслеживать их динамику. По распределению температуры можно выявить патологические процессы на ранних стадиях. Термография аналогично используется и в ветеринарном деле.
При установке тепловизионной камеры в автомобиле можно безопасно передвигаться по самым сложным участкам. Камера зафиксирует приближающиеся автомобили или выбежавшее на трассу животное. Отдельные модели камер выделяют людей и животных в желтую рамку, имеют функцию захвата движения. Есть система ночного вождения FLIR PathFindIR. Выводит на экран изображение местности в реальном времени без освещения и при любой скорости автомобиля. Дальность обнаружения – до 800 м.
Тепловизоры используются в любительских играх (пейнтбол, страйкбол) и в профессиональном спорте. Например, для контроля состояния гоночных автомобилей во время и после заезда. У велосипедов можно обнаружить миниатюрные электромоторы или другие устройства, запрещенные на соревнованиях. Тестируется также экипировка для определения ее воздействия на физическое состояние спортсмена. При входе на стадион тепловизор помогает обнаружить опасные предметы у болельщиков.
Тепловизионный контроль позволяет обнаруживать больных животных в стаде и своевременно их изолировать. Диагностировать травмы по превышению температуры в конкретном участке. Искать заблудившихся животных в густом лесу и при нулевой видимости. Осуществлять контроль местности, чтобы предотвращать проникновение хищников. Исследовать места содержания скота и птиц для определения утечки тепла и зернохранилищ для обнаружения грызунов.
Определяет область применения тепловизора. Принципиален для измерительных приборов, определяющих температуру объектов. Например, для выявления утечки тепла в зданиях достаточно диапазона от -20°С до +300°С. Больше возможностей предоставляют тепловизоры с температурой +300°С и выше. Выпускается даже оборудование с показателем +500°С для контроля высокотемпературных процессов в производстве.
Точность измерений необходима для детального анализа различных технологических процессов и создания точных отчетов. Рассчитывается в лабораторных условиях на черных нагретых объектах. У большинства тепловизоров заявлена небольшая погрешность (+/-2°С). Но использование прибора в реальных условиях обычно увеличивает этот показатель. Имеют значение внешние факторы и угол наблюдения, структура поверхности и тепловой контраст с фоном.
Показатель быстродействия тепловизора («время отклика»). Оптимальным считается отклик до 0,5 секунды. В течение этого времени прибор получает, обрабатывает и выдает информацию на дисплей. К высокоскоростному оборудованию относятся тепловизоры со скоростью измерений 0,15-0,25 секунд. Используются для тестирования быстро перемещающихся или нестабильных по физическому состоянию объектов.
Показывает минимальное расстояние от объекта до плоскости матрицы, на котором можно получить четкое детализированное изображение. Иначе называют ближним фокусом. У высококачественных объективов это значение невелико (7-10 см). Ручные тепловизоры со стандартными объективами могут иметь дистанцию фокусировки от 30 см. Существуют и специальные объективы для макросъемки с расстояния всего 1-2 см.
Для повышения точности показаний у измерительных тепловизоров используются настройки коэффициента излучения поверхности и отраженной температуры. Можно вводить поправки с учетом внешних условий и расстояния до объекта. Результаты измерений хранятся в виде радиометрических термограмм (файлов). Благодаря ПО самого тепловизора или компьютера данные обрабатываются. У каждого производителя свое ПО и форматы файлов, которые могут не читаться на оборудовании другого бренда.
Максимальная дистанция наблюдений – один из основных критериев выбора тепловизора. Зависит от типа и размера матрицы, шага пикселей, фокусного расстояния объектива и кратности, а также от типа и размера наблюдаемого объекта. Дальность действия прибора должна соответствовать сфере его применения. Для охотничьих тепловизоров максимальная дистанция обнаружения – 1500-2000 м. Важна и дальность распознавания, то есть способность отличать людей от животных и других источников тепла. А для военных целей принципиальна идентификация, позволяющая определять конкретный тип объекта.
Качество и информативность картинки зависят от разрешения, термочувствительности и размера пикселей матрицы. Чем выше эти показатели, тем лучше будет изображение. Имеют значение параметры объектива и дисплея, удаленность и тип цели, температурная контрастность с фоном. Однако матрицы с высокой чувствительностью и большие объективы существенно влияют на цену тепловизора. Поэтому для полупрофессиональных приборов достаточно средней дальности действия и возможности распознавания цели по контурам. Высокая детализация больше нужна для военных тепловизоров.
Наилучшую видимость тепловизор обеспечивает в ночное время и в холодный сезон года. Разница температур между источниками тепла и фоном становится ощутимее, поэтому их проще распознавать. Летом контраст температур между объектами на местности может быть незначительным, поэтому и определять источники тепла сложнее. Тепловизор можно использовать в дневное время. Степень освещенности не принципиальна, но качество изображения также будет зависеть от теплового контраста. Имеют значение и параметры самого прибора, а именно – размер и чувствительность матрицы.
Тепловизор не способен распознавать тепловое излучение объектов, находящихся за стенами и сплошными преградами. Не видит прибор и через стекло, не пропускающее ИК-излучение. Бытует мнение, что можно спрятаться под брезентом или большим зонтом. Но при длительном пребывании в палатке на ИК-картинке начинают проступать контуры людей или места их соприкосновения с поверхностью. Маскировочные костюмы тоже нагреваются от тела, поэтому становятся видимыми для тепловизора. Если обмотаться фольгой или обмазаться сырой грязью, то укрыться удастся, но всего на несколько минут.
К тепловизорам можно подсоединять видеорекордер для записи изображений – например, миниатюрный Dedal Mini DVR для прицелов. Многие современные модели имеют встроенные устройства ведения съемки, а также записи текстовых и голосовых комментариев. Тепловизоры могут дополнительно оснащаться камерой видимого диапазона и прогрессивной технологией Thermal Fusion, позволяющей объединять видимое и инфракрасное изображение в одном кадре. Фото и видео сохраняются на карте памяти или встроенной памяти прибора. Данные могут передаваться по кабелю, Wi-Fi или Bluetooth.
Такая функция предусмотрена для устройств профессионального или военного назначения. Тепловизоры с GPS, отображающие координаты, часто устанавливаются на вертолетах. Используются во время поисковых операций, массовой охоты на вредоносных животных или наблюдений за большой территорией. Для дронов выпускается ИК-камера с тепловизионным модулем FLIR Vue Pro с GPS. Транслирует точные координаты в видеопотоке и передает их другим участникам операции. Для промышленных ИК-камер FLIR Р также предусмотрена функция привязки картинки к координатам, а у более простых моделей есть встроенный электронный компас.
Лазерный дальномер позволяет определять расстояние до цели. Это необходимо для оценки реальной удаленности объекта или для введения поправок при стрельбе. Например, предлагается автономный лазерный дальномер для прицелов Fortuna General LRF. Имеет собственный источник питания. Крепится на оружие вместе с прицелом и работает с ним по Bluetooth. Выпускаются и тепловизоры с интегрированным дальномером. Это тепловизионные прицелы Pulsar Apex LRF или Pulsar Trail LRF с дальномером. Устройство определяет расстояние до 1000 м в режиме одиночных измерений или непрерывного сканирования.
Для прицелов выпускаются крепления, позволяющие устанавливать их на гладкоствольное и нарезное оружие зарубежного или отечественного производства. Тепловизоры можно крепить на оружие с планкой Weaver (Вивер), Picatinny (Пикатинни), «ласточкин хвост», LM-Prisma (Европризма). Выпускается, например, целая линейка монолитных кронштейнов Pulsar для прицелов. Закрепляются с помощью винтов и ключа-шестигранника. Для отечественных карабинов Тигр, Вепрь, Сайга предлагаются боковые крепления.
Ведущая торговая марка тепловизионных приборов разного назначения на российском рынке. Разрабатывает переносные тепловизоры для охотников, спасателей, военных, таможенных и силовых структур. В модельном ряду – монокуляры, очки, бинокли, предобъективные насадки, трансформируемые тепловизоры и прицелы Fortuna. Выпускаются на базе матриц с высоким разрешением (384x288/640x480) и сменных объективов диаметром от 13 до 100 мм. Дистанция обнаружения – до 2500 м. Популярные линейки: многоцелевые прицелы/монокуляры Fortuna General, прицелы Enemy, трансформируемые тепловизоры General Army, монокуляры со встроенным дальномером Admiral, очки и бинокли General Military.
Торговая марка всемирно известной корпорации Yukon Advanced Optics. В 2006-м году было принято решение об открытии подразделения Pulsar (Пульсар), базирующегося в Белоруссии. Под этим брендом начали выпускать новые оптические и тепловизионные приборы для охоты, туризма, охраны периметра и поисково-спасательных операций. Pulsar – один из крупных производителей наблюдательной оптики и прицелов для охотников. Первый тепловизионный монокуляр был представлен в 2011-м году, а самый популярный прицел в линейке Pulsar Apex – в 2015-м. На данный момент производятся быстросъемные насадки серии Core, монокуляры Quantum Lite и Helion, бинокли Accolade охотничьи прицелы Apex LRF с дальномером и продвинутые прицелы Trail с асферическим объективом, встроенным рекордером и модулем Wi-Fi. Новейшие продукты компании - тепловизионные прицелы Pulsar Thermion и карманные монокуляры Pulsar Axion.
Американская компания FLIR Systems (Флир Системс) – крупнейший производитель тепловизионных приборов гражданского, военного и специального назначения. Основан больше 40 лет назад. Штаб-квартира находится в Портленде, а заводы расположены в США, Швеции, Эстонии и Франции. Никто в мире не выпускает такое количество тепловизоров разных классов. Это единственная компания, устанавливающая матрицы собственного производства. В каталоге – наблюдательные и измерительные приборы, стационарные ИК-камеры, промышленные и диагностические термографы, тепловизоры для автомобилей, морских и воздушных судов. Есть охотничьи монокуляры (FLIR Scout PS и TS), охранные (HS, BHS, LS), измерительные (В, Е, Т), строительные (I, T), мобильные (С), для смартфонов (ONE Pro).
История российской маркой Dedal началась в 1991-м году с выпуска первого прибора ночного видения. Бренд принадлежит компании АО «Дедал-НВ», специализирующейся на дневных, ночных и тепловизионных приборах. Группа специалистов самостоятельно разрабатывает и тестирует каждую модель. Использует электронные схемы собственной разработки и свою программу сверхжестких испытаний. Выпускаются тепловизионные бинокли серии Tracker и предобъективные насадки для дневных прицелов Range и Quest. Самая популярная линейка – охотничьи прицелы Dedal-T с российским программным обеспечением. Оснащаются чувствительными матрицами 640х480 и объективами 100 мм, системами автоматической калибровки и динамического контрастирования. Новейший тепловизионный прицел компании - многоцелевой Dedal Venator.
Российская научно-производственная компания НПК «ИнфраТех» уже 30 лет выпускает приборы под маркой Infratech. Это дневная и ночная оптика, тепловизоры, лазерные системы и аксессуары. В категории тепловизоров представлены предобъективные насадки и монокуляры для наблюдений в жестких условиях. Больше всего моделей выпускается в линейке тепловизионных охотничьих прицелов Infratech IT. Установлены матрицы с высоким разрешением (640х480) и объективы 50-100 мм. Приборы компактные, имеют частоту обновления кадров 25-60 Гц и простое интуитивное меню. Могут устанавливаться на крупнокалиберное оружие благодаря корпусу из алюминиевого сплава, выдерживают падения с большое высоты, любые осадки и погружение в воду.
Компания DALI Technology, основанная в середине 80-х годов, стала первым производителем тепловизионной техники в Китае. На данный момент владеет собственной производственной базой, научно-исследовательскими центрами и разветвленной сетью продаж, реализуя продукцию в 30 странах мира. Тепловизоры DALI (Дали) выпускаются и для нужд китайской армии. Компания занимает свою нишу на рынке недорогих переносных приборов. Хорошо известны, например, компактные монокуляры S240-246. В категории измерительной техники представлены диагностические ИК-камеры серии ТЕ, приборы для энергоаудита DL700E+, усовершенствованные камеры с поворотным монитором TEi. Есть в линейке пожарные тепловизоры (F2-T), промышленные (DM60), строительные (T6-P).
Торговая марка американской компании ATN International, которая входит в корпорацию ATN Corporation. Более 20 лет выпускает оптические наблюдательные приборы, лазерные дальномеры, тепловизионные монокуляры и прицелы. Главная инновационная разработка – мощный процессор Obsidian, ставший основой для самых передовых продуктов в своем классе. Мгновенно обрабатывает огромный объем информации, а приложение ATN Obsidian синхронизирует тепловизор с планшетом или смартфоном и передает на экран видео в реальном времени. На платформе Obsidian разных версий выполнены: высокотехнологичные тепловизоры-монокуляры серии OTS-HD, охотничьи прицелы Mars-4 и X-Sight, прицелы премиум-класса Mars-HD с дальностью обнаружения до 2500 м.
Американская компания Fluke Corporation (Флюк Корпорейшн), основанная в конце 40-х годов, – признанный мировой лидер на рынке контрольно-измерительных устройств. Является крупнейшей корпорацией со штаб-квартирой в Эверетте и заводами в США, Европе и Азии. В модельной линейке есть переносные и стационарные тепловизоры для разных сфер применения. Выпускаются детекторы утечки газа, экспертные камеры TiX, штативные ИК-камеры RSE и серии профессиональных тепловизоров Ti, TiS и TiR. Это переносные устройства для энергоаудита, строительства и промышленности. Обеспечивают 100% резкость и высокую информативность, имеют матрицу 320х240 и 640x480, систему автоматической фокусировки LaserSharp с лазерным дальномером. Серия TiS оснащена функцией IR-Fusion для слияния ИК- и обычного изображения в одно.
Немецкая компания Testo (Тесто) выпускает портативные контрольно-измерительные приборы с 50-х годов. Штаб-квартира находится в Ленцкирхе, имеет представительства на всех континентах. Российское отделение работает с 2005-го года. Многие модели тепловизоров Testo внесены в Госреестр средств измерений РФ. Используются для технического, промышленного, строительного и энергетического аудита. Серия недорогих универсальных приборов представлена портативными моделями Testo 865/868/872. Позиционируются как «умная термография для повседневных задач». Профессиональная серия Testo 872/882/875/885 имеет расширенный функционал и супер-телеобъективы. Тепловизоры премиум-класса Testo 885-2/890 – это создание термограммм в мегапиксельном качестве, панорамных изображений и голосовых комментариев.
Американская компания Seek Thermal (Сик Термал) занимает свою нишу на рынке бытовых тепловизоров всего несколько лет. Это частная фирма со штаб-квартирой в Санта-Барбаре. Специализируется на тепловизорах для массового потребления. Стабильный спрос на продукцию обеспечивают приемлемые цены, неплохое качество и функциональность. В 2014-м был представлен первый тепловизор для смартфонов и планшетов на Android и iOS. Базовая модель Seek Thermal Compact имеет дальность действия 250 м, а Compact XR – 500 м. Выпускаются и карманные малогабаритные тепловизоры Reveal (PRO, XR). По размеру и форме похожи на кнопочные мобильные телефоны. Управление простое, работают до 10 часов, заряжаются от USB-порта. Видят на 550 м и имеют 9 цветовых палитр.
ЗАО «Инновационные Оружейные Технологии» - компания, специализирующаяся на инновационных решениях в области оптико-электронных наблюдательных и прицельных приспособлений. Ассортимент компании IWT включает в себя: высокотехнологичные тепловизионные прицельные комплексы, предобъективные насадки, наблюдательные приспособления для стрелков и охотников, баллистические калькуляторы, лазерные дальномерные модули, тактические фонари, а также большое количество аксессуаров для вышеупомянутой продукции. Интеллектуальные тепловизионные прицелы IWT подходят для охоты, выполнения специальных операций, обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, осуществления охранной деятельности и патрулирования, ночного ориентирования.
ООО «Электрооптик — белорусский разработчик и производитель оптико-электронных приборов с 1996 года. В своей продукции компания сочетает инновационные технологии, высокое качество и надежность. Два ведущих направления работы компании: инфракрасные приборы наблюдения для использования в научно-технической деятельности, а также наблюдательные приборы для работы в условиях ограниченной освещенности (тепловизоры, приборы ночного видения, цифровые ПНВ). Ассортимент компании включает в себя множество тепловизионных прицелов, монокуляров, предобъективных насадок, прицелов и очков ночного видения, гибридных приборов (тепловизионно-телевизионные бинокли и монокуляры).
Сколько стоит тепловизор?
Стоимость тепловизоров достаточно высокая, что объясняется сложной технологией производства. Самые дорогостоящие элементы – микроболометрическая матрица и оптика, изготавливаемая из германия. Чем больше размеры ИК-детектора и объектива, тем выше цена тепловизора. В самых дорогих приборах установлена матрица с разрешением 640х480 пикселей и объектив 100 мм. На стоимость влияют также класс тепловизора и наличие дополнительных функций. Измерительные устройства стоят дороже наблюдательных. В линейке FLIR и FLUKE есть сравнительно недорогие бытовые тепловизоры. Другие производители (например, ATN) ориентированы как на премиумиальный сегмент так и выпускают тепловизоры экономического класса.
Как сделать тепловизор своими руками?
Для превращения оптических приборов или камер в тепловизор выпускают ИК-модули и приставки. Все они выполнены на базе инфракрасного датчика, который фиксирует тепловое излучение. Чтобы сделать тепловизор своими руками, нужны дорогостоящие комплектующие. Это обойдется ненамного дешевле, чем купить ИК-приставку. К тому же самодельные устройства не смогут обеспечить высокое качество изображения. И даже ИК-фильтры не превратят их в тепловизор. Например, видеокамеры, которые хоть и улавливают ИК-излучение, но в близком к видимому диапазоне. Проще и целесообразнее превратить свой смартфон в тепловизор с помощью Seek Thermal Compact, Therm-App или FLIR One.
Услуги обследования тепловизором
Тепловизионный контроль осуществляется в разных сферах деятельности. Предлагаются, например, услуги обследования квартир тепловизором. Такой же аудит можно выполнить в загородном коттедже, в сауне или в бане. Проверяются стены и утеплители, оконные и дверные конструкции, крыша и пол на предмет утечки тепла. Проверка тепловизором поможет выявить проблемные места на этапе приемки или покупки объекта недвижимости, а также при капитальном ремонте. Обследуются системы отопления и кондиционирования, электроприборы и техника. Выполняется также аудит многоэтажных административных, офисных, торговых и промышленных зданий для оптимизации расходов на отопление.
Портативные тепловизоры
К компакт-классу относится широкая линейка тепловизионных устройств – от карманных ИК-приставок и насадок для смартфона до охотничьих тепловизоров и ручных измерительных приборов. Портативные тепловизоры выпускают практически все производители тепловизионной техники: Fortuna, Pulsar, Flir, Dedal, Dali, Testo, Fluke. Это самый популярный класс приборов, рассчитанный на массового потребителя. Цена тепловизора с базовыми характеристиками сравнительно невысокая, поэтому его можно приобрести для дома или для охоты. Портативные приборы используют и в профессиональной сфере для проверки строительных конструкций или оборудования.
Тепловизор для охоты
Выпускаются в виде наблюдательных монокуляров, биноклей, прицелов и насадок для нарезного и гладкоствольного оружия. Самые популярные тепловизоры для охоты – Fortuna General, FLIR Scout, Pulsar Helion. Незаменимы во время охоты в безлунную ночь и при обильных осадках. Дикие звери ведут ночной образ жизни, поэтому обнаружить их с помощью обычной оптики проблематично. ПНВ не увидят подранков и животных, затаившихся в траве, к тому же заметно уступают тепловизорам по дальности действия. Приборы с ИК-матрицей видят цели на удалении более километра и позволяют их идентифицировать. Обнаруживают других охотников в темноте и в засаде, что исключает случайный выстрел.
Тепловизор для смартфона
Категория карманных устройств, превращающих смартфон на базе iOS или Android в тепловизор. Выполнены в виде накладок или миниатюрных приставок, подсоединяемых через USB-порт. Позволяют самостоятельно проводить проверку на наличие источников тепла. Можно выявить скрытые дефекты и теплопотери через стены и окна, чрезмерный нагрев бытовой техники, розеток и светильников. Во время охоты, туризма и отдыха на природе даже миниатюрный тепловизор обнаруживает диких зверей, людей в лесу или источники огня. Поможет найти свой лагерь в темноте или выйти на трассу. Тепловизоры для смартфона выпускаются, например, в сериях FLIR One и Seek Thermal Compact.
Тепловизор для дома
Проверка тепловизором квартиры, загородного дома или бани может оказаться очень полезной, чтобы предотвратить утечки тепла и сократить затраты на отопление. Можно проверить дом перед покупкой или ремонтом, чтобы своевременно зафиксировать и устранить дефекты. Для этого не нужно будет вызывать специалистов и оплачивать их услуги. Тепловизор для дома позволит обнаружить неисправности в радиаторах и вентиляции, избыточный нагрев бытовой и компьютерной техники, что в дальнейшем позволит избежать определенных поломок. Для дома можно выбрать недорогие тепловизоры с базовым функционалом. Выпускаются в виде ИК-приставки для смартфона или миниатюрных ручных ИК-камер.
Тепловизоры для транспорта
С помощью тепловизора можно обезопасить движение на личном автотранспорте или обеспечить контроль в глобальных масштабах. Если установить ИК-камеру в автомобиле, то можно получить информацию об автомобилях и людях на дороге в ночное время. Тепловизорионные камеры используются для круглосуточного мониторинга транспортных потоков в разное время суток. В отличие от обычных видеокамер, приборы невосприимчивы к свету фар и могут обнаружить пешеходов в полной темноте. К таким приборам относятся, например, тепловизоры FLIR FC-Series. Переносные тепловизоры применяются для повышения безопасности железнодорожного движения и осмотра подвижных составов. Ручные и статичные тепловизоры используются в аэропортах и на таможенных пунктах.
Военные тепловизоры
Линейка мощных тепловизионных приборов, выпускаемых в виде монокуляров, биноклей, очков и прицелов на оружие. Активно используются военные тепловизоры для статичной установки, которые крепятся на наземную технику, вертолеты, квадрокоптеры, морские суда. От приборов гражданского назначения отличаются увеличенной дальностью наблюдений (до нескольких километров) и улучшенными защитными характеристиками. Стоимость военных тепловизоров достаточно высокая. Стационарные тепловизоры для различной военной техники и оружейных комплексов оснащаются охлаждаемыми матрицами с высоким разрешением и большими объективами. Имеют дополнительные функции (запись видео в реальном времени, определение и фиксирование координат, захват движения).
Аксессуары для тепловизоров
В качестве дополнительных устройств для тепловизоров предлагаются лазерные дальномеры, видеорекордеры и внешние источники питания. Подсоединив дальномер, можно определять расстояние до цели для прицельной стрельбы. Видеорекордер записывает изображение для архива или анализа, а внешние аккумуляторы увеличивают время автономной работы прибора на несколько часов. К аксессуарам для тепловизора относятся сменные объективы, окуляры и крепления на оружие (планки). Объективы разного диаметра позволяют увеличить дальность действия и адаптировать монокуляр для конкретных условий. В перечень аксессуаров входят также кабели, чехлы, кейсы и ремни, крепления на столбы и деревья, посадочные платформы для мобильных устройств, батарейные блоки, пульты дистанционного управления.