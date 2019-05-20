Тепловизор: устройство, принцип действия, типы, особенности, области применения, производители, популярные модели - FORTUNA.ARMY

Как сделать тепловизор своими руками?

Для превращения оптических приборов или камер в тепловизор выпускают ИК-модули и приставки. Все они выполнены на базе инфракрасного датчика, который фиксирует тепловое излучение. Чтобы сделать тепловизор своими руками, нужны дорогостоящие комплектующие. Это обойдется ненамного дешевле, чем купить ИК-приставку. К тому же самодельные устройства не смогут обеспечить высокое качество изображения. И даже ИК-фильтры не превратят их в тепловизор. Например, видеокамеры, которые хоть и улавливают ИК-излучение, но в близком к видимому диапазоне. Проще и целесообразнее превратить свой смартфон в тепловизор с помощью Seek Thermal Compact, Therm-App или FLIR One.