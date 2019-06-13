Тепловизоры для охоты - FORTUNA.ARMY

Тепловизионные монокуляры для охоты - компактные устройства для ручного применения. Предназначены исключительно для наблюдения, не устанавливаются на оружие и не имеют прицельной сетки. Могут использоваться на различных дистанциях, в зависимости от оптико-электронной составляющей.

Особенности тепловизионных монокуляров для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Легкость и компактность Возможность управления одной рукой Простота транспортировки и использования PnP технология, моментальное приведение в рабочее состояние

Тепловизионные прицелы - один из наиболее популярных видов охотничьих тепловизоров. Предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения и поражения цели. Устанавливаются на оружие, имеют одну или несколько предустановленных прицельных сеток. Тепловизионные прицелы могут быть оснащены дополнительными функциями или устройствами, которые способствуют точному выстрелу: баллистический калькулятор, лазерный дальномер, датчики положения в пространстве и т.д.

Особенности тепловизионных прицелов для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Возможность установки на оружие Наличие одной или нескольких прицельных сеток Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам Наличие функций и устройств для облегчения стрельбы

Тепловизионные насадки - специальные приспособления, предназначенные для установки перед дневными оптическими или коллиматорными прицелами. От тепловизионных прицелов отличаются отсутствием собственного оптического увеличения (за этот показатель отвечает оптический прицел) и окулярной частью. Тепловизионная насадка может быть установлена на планку перед дневным прицелом или непосредственно на объектив дневного прицела при помощи специального адаптера.

Особенности тепловизионных насадок для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Возможность установки на оружие Отсутствие оптического увеличения Подходят для большого количества оптических прицелов Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам

Тепловизионные очки и бинокли - устройства, предназначенные для ручного использования, стационарного наблюдения (на штативе) или установки на шлем или каску. Несмотря на меньшую популярность среди охотников, по сравнению с тепловизионными прицелами и монокулярами, они отлично подходят для наблюдения с вышки. Использование тепловизионных очков и биноклей отличается особым комфортом, так как наблюдение ведется двумя глазами одновременно. Благодаря этому, глаза меньше устают, а пользователь получает изображение с широким углом обзора.

Особенности тепловизионных очков / биноклей для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Наблюдение двумя глазами одновременно Установка на штатив, шлем или каску Оптимальный вариант для стационарного наблюдения

Карманные тепловизоры для охоты - класс миниатюрных приборов, представленный немногочисленными моделями. Большинство карманных тепловизоров выполнены в виде компактных монокуляров или устройств, внешне схожих со смартфоном или рацией. Такие приборы работают на базе матриц с невысоким разрешением (80х60 / 160х120 и т.д.) и предназначены для наблюдения на коротких и средних дистанциях (до 300-500 метров). Карманные тепловизоры отличаются сравнительно невысокой ценой и востребованы среди большого количества охотников, в том числе - среди любителей охотиться с луком или арбалетом.

Особенности карманных тепловизоров для охоты:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Компактность и малый вес; Простота управления; Базовый функционал; PnP технология, моментальное приведение в рабочее состояние

Тепловизоры для транспорта на охоте - компактные тепловизионные камеры, которые могут быть частью системы контроля ночного вождения, установленной на автомобиле охотника или устанавливаться на дистанционно управляемые летательные аппараты (квадрокоптеры). Охота с тепловизионным квадрокоптером запрещена в большинстве стран, но в некоторых регионах этот метод остается единственным решением, которое позволяет контролировать популяцию диких животных и защищать сельскохозяйственные объекты от вредителей.

Особенности транспортных тепловизоров

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Установка на автомобиль или квадрокоптер Наблюдение за территорией с большой площадью Рекордная скорость обнаружения цели Вывод изображения на внешние устройства

Тепловизоры для смартфона на охоте - устройства, оснащенные миниатюрным тепловизионным модулем и подключаемые к мобильным устройствам: смартфонам или планшетам. Не имеют встроенного дисплея, так как получаемое изображение выводят на экран мобильного устройства. Предназначены для бытового применения, энергоаудита, ориентации в полевых условиях, обеспечения собственной безопасности. При правильном использовании, также могут применяться на охоте. На сегодняшний день ведущими разработчиками тепловизоров для смартфона являются компании из США и Израиля.

Особенности тепловизоров для смартфона