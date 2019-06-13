Тепловизоры для охоты - FORTUNA.ARMY
Тепловизоры для охоты
Что такое тепловизор для охоты? Способы применения тепловизоров для охоты
Виды, особенности
Виды тепловизоров для охоты Характеристики, особенности
Производители, обзор моделей
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01\ Устройство и применение тепловизоров для охоты

01\Устройство и применение тепловизоров для охоты

1.1 Что такое тепловизор для охоты?

Успех любой охоты в большей степени зависит от умения выследить и обнаружить цель. В этом плане тепловизор является идеальным помощником. Современные тепловизоры для охоты позволяют обнаружить тепловую цель при любой освещенности. Трава и кустарники не являются для них серьезным препятствием. Они надежно защищены от ударных нагрузок и неблагоприятных погодных условий. Охотничьи тепловизоры – огромный класс, приборы которого отличаются форм-фактором, оптико-электронными характеристиками, способом управления, наличием дополнительных функций и особенностей. Тепловизоры для охоты позволяют не только обнаружить и поразить цель, но и отследить подранка по тепловым следам, если одного выстрела оказалось недостаточно, найти потерявшуюся собаку, обнаружить местоположение и идентифицировать других охотников, не поднимая лишнего шума, отыскать путь до лагеря или автомобиля.

От температуры любого объекта зависит интенсивность его теплового (инфракрасного) излучения. Тепловизор оснащен всем необходимым для регистрации и обработки инфракрасного излучения и последующего создания термограммы, видимой человеческому глазу.

  • Сигнал проникает через прозрачную для ИК-излучения германиевую линзу
  • Излучение регистрируется матрицей прибора
  • Электроника прибора обрабатывает  сигнал
  • Полученное изображение (термограмма) выводится на дисплей

 

У современных тепловизоров для охоты цикл приема, обработки и вывода изображения происходит в режиме реального времени, без малейших задержек. Это позволяет вести наблюдения за динамичными целями и объектами.

1.2 Способы применения тепловизоров для охоты

Поиск и обнаружение цели. Тепловизоры для охоты регистрируют тепловое излучение животного, позволяя обнаружить его местоположение, размеры, вид и даже пол, если в приборе используется матрица высокого разрешения и объектив большого диаметра.

Идентификация цели. Использование тепловизора позволяет предотвратить несчастные случаи на ночной охоте, когда неопытными охотниками ведется огонь по неопознанным целям. Тепловизор может обеспечить стрелка детальным изображением цели в любое время суток и не позволит спутать дикое животное с охотничьей собакой или человеком.

Поражение цели. Для этой задачи используются тепловизионные прицелы и насадки, позволяющие вести наблюдение в момент выстрела и после него. Большинство современных тепловизионных прицелов оснащены встроенным лазерным дальномером или имеют возможность подключения внешнего дальномерного блока. Знание расстояния до цели повышает шанс успеха при выстреле поскольку распознание дистанции до цели более 100 метров для человеческого глаза затруднительно.

Выслеживание подранка. Даже самому опытному охотнику иногда недостаточно одного выстрела для летального поражения цели. Тепловизоры для охоты позволяют вести наблюдение за убегающим подранком или отследить его по тепловым следам, если цель скрылась из виду.

Ориентация на местности. Тепловизоры для охоты способны обнаружить не только диких животных, но и другие объекты, излучающие тепло: автомобили, квадроциклы, лодочные моторы, генераторы, костры, газовые горелки и т.д. Наличие тепловизора сводит шанс заблудиться в незнакомой местности к минимуму.

Поиск. Охотник может использовать тепловизионный прибор для поиска своих товарищей или потерявшейся охотничьей собаки, которая увлеклась погоней за диким зверем. Тепловизор для охоты без проблем обнаружит тепловое излучение в радиусе, ограниченном характеристиками прибора, в независимости от его источника.

Защита. Патрулирование охотничьего лагеря с помощью тепловизора позвляет своевременно обнаружить приближающегося хищника и предпринять все необходимые меры по безопасности.

02\ Виды тепловизоров для охоты, их особенности и характеристики

02\Виды тепловизоров для охоты, их особенности и характеристики

2.1 Виды тепловизоров для охоты

Тепловизионные монокуляры для охоты - компактные устройства для ручного применения. Предназначены исключительно для наблюдения, не устанавливаются на оружие и не имеют прицельной сетки. Могут использоваться на различных дистанциях, в зависимости от оптико-электронной составляющей.

Особенности тепловизионных монокуляров для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Легкость и компактность
Возможность управления одной рукой
Простота транспортировки и использования
PnP технология, моментальное приведение в рабочее состояние
Тепловизионные прицелы - один из наиболее популярных видов охотничьих тепловизоров. Предназначены для наблюдения за местностью, обнаружения и поражения цели. Устанавливаются на оружие, имеют одну или несколько предустановленных прицельных сеток. Тепловизионные прицелы могут быть оснащены дополнительными функциями или устройствами, которые способствуют точному выстрелу: баллистический калькулятор, лазерный дальномер, датчики положения в пространстве и т.д.

Особенности тепловизионных прицелов для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Возможность установки на оружие
Наличие одной или нескольких прицельных сеток
Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам
Наличие функций и устройств для облегчения стрельбы
Тепловизионные насадки - специальные приспособления, предназначенные для установки перед дневными оптическими или коллиматорными прицелами. От тепловизионных прицелов отличаются отсутствием собственного оптического увеличения (за этот показатель отвечает оптический прицел) и окулярной частью. Тепловизионная насадка может быть установлена на планку перед дневным прицелом или непосредственно на объектив дневного прицела при помощи специального адаптера.

Особенности тепловизионных насадок для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Возможность установки на оружие
Отсутствие оптического увеличения
Подходят для большого количества оптических прицелов
Стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам
Тепловизионные очки и бинокли - устройства, предназначенные для ручного использования, стационарного наблюдения (на штативе) или установки на шлем или каску. Несмотря на меньшую популярность среди охотников, по сравнению с тепловизионными прицелами и монокулярами, они отлично подходят для наблюдения с вышки. Использование тепловизионных очков и биноклей отличается особым комфортом, так как наблюдение ведется двумя глазами одновременно. Благодаря этому, глаза меньше устают, а пользователь получает изображение с широким углом обзора.

Особенности тепловизионных очков / биноклей для охоты

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Наблюдение двумя глазами одновременно
Установка на штатив, шлем или каску
Оптимальный вариант для стационарного наблюдения
Карманные тепловизоры для охоты - класс миниатюрных приборов, представленный немногочисленными моделями. Большинство карманных тепловизоров выполнены в виде компактных монокуляров или устройств, внешне схожих со смартфоном или рацией. Такие приборы работают на базе матриц с невысоким разрешением (80х60 / 160х120 и т.д.) и предназначены для наблюдения на коротких и средних дистанциях (до 300-500 метров). Карманные тепловизоры отличаются сравнительно невысокой ценой и востребованы среди большого количества охотников, в том числе - среди любителей охотиться с луком или арбалетом.

Особенности карманных тепловизоров для охоты:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Компактность и малый вес;
Простота управления;
Базовый функционал;
PnP технология, моментальное приведение в рабочее состояние
Тепловизоры для транспорта на охоте - компактные тепловизионные камеры, которые могут быть частью системы контроля ночного вождения, установленной на автомобиле охотника или устанавливаться на дистанционно управляемые летательные аппараты (квадрокоптеры). Охота с тепловизионным квадрокоптером запрещена в большинстве стран, но в некоторых регионах этот метод остается единственным решением, которое позволяет контролировать популяцию диких животных и защищать сельскохозяйственные объекты от вредителей.

Особенности транспортных тепловизоров

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка на автомобиль или квадрокоптер
Наблюдение за территорией с большой площадью
Рекордная скорость обнаружения цели
Вывод изображения на внешние устройства
Тепловизоры для смартфона на охоте - устройства, оснащенные миниатюрным тепловизионным модулем и подключаемые к мобильным устройствам: смартфонам или планшетам. Не имеют встроенного дисплея, так как получаемое изображение выводят на экран мобильного устройства. Предназначены для бытового применения, энергоаудита, ориентации в полевых условиях, обеспечения собственной безопасности. При правильном использовании, также могут применяться на охоте. На сегодняшний день ведущими разработчиками тепловизоров для смартфона являются компании из США и Израиля.

Особенности тепловизоров для смартфона

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Работа со смартфонами и планшетами (iOS / Android)
Вывод изображения на внешние устройства
Компактность и малый вес
Подходят для бытового использования

2.2 Характеристики, особенности, плюсы и минусы тепловизора для охоты

Разрешение матрицы Диаметр объектива Частота обновления кадров Время непрерывной работы Защищенность
Разрешение матрицы
Сердце тепловизора для охоты - тепловизионная матрица, от физических размеров и разрешения которой зависят дальность обнаружения и распознавания цели, а также качество получаемого изображения. Большинство современных тепловизоров работают на базе неохлаждаемых микроболометров с разрешением 384х288 или 640х480 пикселей. В зависимости от производителя сенсора и типа прибора, эти показатели могут отличаться.
Диаметр объектива
От диаметра объектива зависят оптические характеристики тепловизионного прибора: показатель оптического увеличения и угол поля зрения. Это взаимосвязанные показатели - чем меньше показатель оптического увеличения, тем шире угол поря зрения, и наоборот. Для прицельной стрельбы на средние и дальние дистанции лучше выбирать тепловизионный прибор с большим увеличением и меньшим углом поля зрения.
Частота обновления кадров
Показатель, отвечающий за скорость обновления кадров на дисплее тепловизора. В отличие от охранных тепловизоров для стационарного наблюдения и инфракрасных термометров для точечных измерений, тепловизоры для охоты должны обладать высоким показателем частоты обновления кадров, так как это позволяет вести наблюдение за быстро перемещающимися целями. Оптимальной считается частота 25-50 Гц. Такой показатель обеспечивает охотника отличным изображением без зависаний.
Время непрерывной работы
Тепловизор для охоты - это оптико-электронное устройство, доступ к функциям которого возможен только при наличии заряженных элементов питания. Источником питания могут выступать сменные батареи, перезаряжаемые батарейные блоки и внешние аккумуляторы. Показатель времени работы можно увеличить, используя быстросменные батарейные блоки и специальные функции для экономии энергии: автоматическое отключение прибора / дисплея, спящий режим, автоматическое выключение некоторых цифровых функций или же их использование исключительно по необходимости.
Защищенность
Под тепловизорами для охоты подразумеваются оптико-электронные устройства для наблюдения в полевых условиях. Защитные характеристики тепловизора можно разделить на два типа: степень защищенности от неблагоприятных погодных условий и стойкость к физическим нагрузкам (падения, отдача оружия). Качественный тепловизор работает в температурном диапазоне -30…+50 °С, не подвержен воздействию любых погодных условий, выдерживает отдачу оружия крупных калибров и не теряет работоспособность после падения с высоты 2 м.
Результативность применения тепловизора для охоты зависит не только от базовых характеристик прибора, но и от наличия вспомогательных цифровых функций и подключаемых устройств / аксессуаров.
Дополнительные функции:
Стадиометрический дальномер
Баллистический калькулятор
Видеорекордер и микрофон
Компас, акселерометр, гироскоп
Пристрелка одним выстрелом
Цифровой зум
Картинка в картинке
Wi-Fi и Bluetooth
Сменные прицельные сетки
Сменные цветовые палитры
Подключаемые устройства / аксессуары:
Лазерный дальномер
Источник внешнего питания
Сменные объективы
Видеорекордер
Пульт дистанционного управления
Внешний монитор, экран планшета / смартфона
Штативы и крепления

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ОХОТЫ

ПЛЮСЫ
Наблюдение
в любое время суток
Большая
дальность наблюдения
Обнаружение
тщательно замаскированных целей
Работают
при любых погодных условиях
МИНУСЫ
Сложность
идентификации отдаленной цели
Высокая
стоимость комплектующих и готовой продукции
Ограниченный
ассортимент актуальных моделей
Зависимость
от источников питания

03\ Производители тепловизоров для охоты, обзор популярных моделей

03\Производители тепловизоров для охоты, обзор популярных моделей

3.1 Производители тепловизоров для охоты

FORTUNA
Ведущая торговая марка тепловизионных приборов разного назначения на российском рынке. В модельном ряду – монокуляры, очки, бинокли, предобъективные насадки, трансформируемые тепловизоры и прицелы Fortuna. Выпускаются на базе матриц с высоким разрешением (384x288/640x480) и сменных объективов диаметром от 13 до 100 мм. Дистанция обнаружения – до 2500 м. Популярные линейки: многоцелевые прицелы/монокуляры Fortuna General, прицелы Enemy, трансформируемые тепловизоры General Army, монокуляры со встроенным дальномером Admiral, очки и бинокли General Military.
PULSAR
Торговая марка всемирно известной корпорации Yukon Advanced Optics. Pulsar – один из крупных производителей наблюдательной оптики и прицелов для охотников. Первый тепловизионный монокуляр был представлен в 2011-м году, а самый популярный прицел в линейке Pulsar Apex – в 2015-м. На данный момент производятся быстросъемные насадки серии Core, монокуляры Quantum Lite и Helion, бинокли Accolade охотничьи прицелы Apex LRF с дальномером и продвинутые прицелы Trail. Новейшие продукты компании - тепловизионные прицелы Pulsar Thermion и карманные монокуляры Pulsar Axion.
DALI
Компания DALI Technology, основанная в середине 80-х годов, стала первым производителем тепловизионной техники в Китае. На данный момент владеет собственной производственной базой, научно-исследовательскими центрами и разветвленной сетью продаж, реализуя продукцию в 30 странах мира. Тепловизоры DALI (Дали) выпускаются и для нужд китайской армии. Компания занимает свою нишу на рынке недорогих переносных приборов. Хорошо известны, например, компактные монокуляры S240-246.
ATN
Торговая марка американской компании ATN International, которая входит в корпорацию ATN Corporation. Более 20 лет выпускает оптические наблюдательные приборы, лазерные дальномеры, тепловизионные монокуляры и прицелы. Главная инновационная разработка – мощный процессор Obsidian, ставший основой для самых передовых продуктов в своем классе. На платформе Obsidian разных версий выполнены: высокотехнологичные тепловизоры-монокуляры серии OTS-HD, охотничьи прицелы Mars-4 и X-Sight, прицелы премиум-класса Mars-HD с дальностью обнаружения до 2500 м.
FLIR
Ведущий производитель тепловизионных приборов из США. Владеет самым обширным ассортиментом тепловизионных приборов на рынке. Отдельным направлением работы компании являются тепловизоры для охоты. В этот сегмент входит несколько поколений тепловизионных монокуляров Flir Scout, карманные тепловизоры Flir Scout TK, серия Flir Scion (модель Outdoor), а также устанавливаемые на оружие тепловизионные прицелы Flir Predator и Flir Thermosight, тепловизионные насадки Flir Apollo.

3.2 Популярные модели тепловизоров для охоты

Тепловизионный прицел
FORTUNA GENERAL 40L6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
640х480 пкс, 17 мкм
Объектив
40 мм, F/1.0
Частота смены кадров, Гц
25
Оптическое увеличение, х
1,7
Угол обзора, °
15,2 x 11,5
Дистанция обнаружения, м
1320
Время непрерывной работы, ч
5
Диапазон рабочей температуры, °С
-30...+50
Предельная ударная нагрузка, дж
500
Габаритные размеры
55x72x225
Степень защиты
IP67
Вес, г
620
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО И НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ
ЗАЩИТА IP67

Многоцелевой тепловизионный прицел-монокуляр FORTUNA GENERAL 40L6 – один из наиболее популярных среди отечественных охотников тепловизор. Прицел работает на базе матрицы с разрешением 640х480 пикселей, имеет 40-мм объектив и показатель частоты обновления кадров, равный 25 Гц. Все это обеспечивает охотника большой дальностью обнаружения и позволяет вести продолжительное наблюдение за быстро перемещающимися целями. Тепловизионные прицелы Fortuna General очень эргономичны и надежно защищены от серьезных ударных нагрузок, что позволяет использовать их практически на любом охотничьем оружии, включая нарезные винтовки и гладкоствольные ружья.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота на малых дистанциях (гладкоствольное оружие)
Охота на средних и дальних дистанциях
Варминт-охота
Тепловизионный монокуляр
DALI S240
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
384х288
Диаметр объектива, мм
25
Частота, Гц
50
Дальность обнаружения, м
550
Цифровое увеличение, х
4
Поле зрения, °
21,7
Фокусировка
Фиксированная
Мин. дистанция фокусировки, м
5
Дисплей
LCD 640x480
Wi-Fi
Да
Лазерный целеуказатель
Да
Степень защиты
IP66
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
Wi-Fi
ЛЦУ

Компактный тепловизор-монокуляр для охоты, работающий на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей и позволяющий обнаружить тепловую цель на дистанции до 550 метров. Данная модель популярна среди охотников, благодаря отличному сочетанию цены и качества. Этот недорогой и простой в управлении, но в то же время производительный и надежно защищенный тепловизор отлично справляется с поиском диких животных и ориентацией на местности, позволяет идентифицировать других охотников, находящихся в области обнаружения прибором.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота на малых и средних дистанциях
Обнаружение вредителей (варминт-охота)
Наблюдение с вышки
Тепловизионный монокуляр
PULSAR AXION XM30
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица
320x240 pix. @ 12 µm
Объектив
F30/1.2
Увеличение, х
4 – 16 (x4 zoom)
Дистанция обнаружения, м
1200
Частота, Гц
50
Поле зрения (ГхВ), градусов / м @ 100 м
7.8x5.9 / 13.7x10.3
Дисплей
AMOLED; 1024x768 px
Видеорекордер
Да
Встроенная память, Гб
16
Степень защиты, код IP (IEC60529)
IPX7
Размеры, мм
143x41x69
Вес, г
250
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
ВИДЕОРЕКОРДЕР
WI-FI

Миниатюрный тепловизионный монокуляр Axion XM30 – младшая модель в новой линейке карманных тепловизоров для охоты Pulsar Axion. На сегодняшний день, приборы серии Axion являются одними из самых компактных тепловизионных монокуляров для охоты. При этом, по своим оптико-электронным характеристикам, они не уступают большинству полноразмерных тепловизоров для охоты. Модель Axion XM30 имеет встроенный видеорекордер, Wi-Fi модуль для передачи изображения на экран смартфона и 16 Гб встроенной памяти. Дальность обнаружения цели размером 1.7 м – 1200 м.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота на дистанции до 1300 м
Обнаружение вредителей (варминт-охота)
Наблюдение с вышки
Ночное ориентирование
Тепловизионный прицел
ATN MARS-HD 640 2.5-25х
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
640х480
Увеличение, х
2.5-25
Поле зрения, °
12.5 х 9.7
Объектив, мм
50
Дальность обнаружения, м
1500
Дисплей
HD-Дисплей
Ядро
ATN Obsidian
Выходной зрачок, мм
65
Водонепроницаемость
Да
Запись видео
1280x960 at 30 fps
Память
MicroSD 4-64 Gb
Время работы, ч
8
WI-FI / BLUETOOTH
УМНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
ГИРОСКОП, АКСЕЛЕРОМЕТР, КОМПАС
ВИДЕОРЕКОРДЕР И МИКРОФОН

Тепловизионный прицел ATN MATS HD, работающий на базе матрицы с разрешением 640х480 пикселей и имеющий 50-мм объектив. Mars-HD – одна из наиболее популярных линеек тепловизионных прицелов от компании ATN, состоящая из 8 прицелов. Ключевые особенности приборов данной серии – ядро Obsidian, обеспечивающее высокую производительность и огромный набор встроенный цифровых функций: Wi-Fi модуль, Bluetooth, видеорекордер, микрофон, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, компас, GPS, умный дальномер и т.д. Прицелы этой серии отлично подходят для охоты и ночного ориентирования в полевых условиях. От выбранной модели зависит тип возможной охоты. В модельном ряду Mars-HD есть компактные прицелы для варминт-охоты на небольших дистанциях и полноразмерные тепловизионные прицелы для установки на мощное охотничье оружие.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Охота с нарезным и гладкоствольным оружием
Варминт-охота
Наблюдение с вышки
Тепловизионный монокуляр
FLIR SCOUT TK
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение матрицы, пкс
160х120
Частота, Гц
9
Поле зрения, °
20х16
Калибровка
автоматическая
Время включения, с
< 5
Спектральный диапазон, мкм
7.5 - 13.5
Дистанция обнаружения, м
100
Дисплей
640х480 LCD
Питание
Li-Ion
Цветовые палитры
8
Защита
IP67
Размеры, мм
110х40х40
Вес, г
170
КОМПАКТНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС
LDC-ДИСПЛЕЙ
ЗАЩИТА IP67
БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Компактный тепловизионный монокуляр для охоты и ночного ориентирования. Подойдет для поиска дичи любых размеров на небольшой дистанции (до 100 м). Монокуляр работает на базе матрицы 160х120 пикселей, частота обновления кадров составляет 9 Гц. Его оптико-электронные характеристики отвечают минимальным требованиям охотничьего тепловизора, в первую очередь он подойдет начинающим охотникам. Среди достоинств модели можно выделить: легкость и компактность, быстрое включение, простоту управления, эргономичность, большую продолжительность автономной работы и невысокую стоимость.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Ориентация в полевых условиях
Обнаружение вредителей
Охота на коротких дистанциях

3.3 Оружейный журнал

Коронавирус! Использование тепловизора для идентификации зараженных.

В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

26.01.2020
Тепловизионный прицел ATN Mars 4 640

MARS 4 от ATN включает в себя все функции серии MARS HD, их усовершенствование, а также добавление некоторые новых возможностей.

13.01.2020
Тепловизионный комплекс FORTUNA ARMY

FORTUNA ARMY – это настоящий тепловизионный комплекс. Он включает в себя прицел и монокуляр. Отличительной особенностью устройства является его возможность выступать в качестве предобъективной насадки.

06.07.2019

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