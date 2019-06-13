Тепловизоры для охоты - FORTUNA.ARMY

Успех любой охоты в большей степени зависит от умения выследить и обнаружить цель. В этом плане тепловизор является идеальным помощником. Современные тепловизоры для охоты позволяют обнаружить тепловую цель при любой освещенности. Трава и кустарники не являются для них серьезным препятствием. Они надежно защищены от ударных нагрузок и неблагоприятных погодных условий. Охотничьи тепловизоры – огромный класс, приборы которого отличаются форм-фактором, оптико-электронными характеристиками, способом управления, наличием дополнительных функций и особенностей. Тепловизоры для охоты позволяют не только обнаружить и поразить цель, но и отследить подранка по тепловым следам, если одного выстрела оказалось недостаточно, найти потерявшуюся собаку, обнаружить местоположение и идентифицировать других охотников, не поднимая лишнего шума, отыскать путь до лагеря или автомобиля.
От температуры любого объекта зависит интенсивность его теплового (инфракрасного) излучения. Тепловизор оснащен всем необходимым для регистрации и обработки инфракрасного излучения и последующего создания термограммы, видимой человеческому глазу.
Поиск и обнаружение цели. Тепловизоры для охоты регистрируют тепловое излучение животного, позволяя обнаружить его местоположение, размеры, вид и даже пол, если в приборе используется матрица высокого разрешения и объектив большого диаметра.
Идентификация цели. Использование тепловизора позволяет предотвратить несчастные случаи на ночной охоте, когда неопытными охотниками ведется огонь по неопознанным целям. Тепловизор может обеспечить стрелка детальным изображением цели в любое время суток и не позволит спутать дикое животное с охотничьей собакой или человеком.
Поражение цели. Для этой задачи используются тепловизионные прицелы и насадки, позволяющие вести наблюдение в момент выстрела и после него. Большинство современных тепловизионных прицелов оснащены встроенным лазерным дальномером или имеют возможность подключения внешнего дальномерного блока. Знание расстояния до цели повышает шанс успеха при выстреле поскольку распознание дистанции до цели более 100 метров для человеческого глаза затруднительно.
Выслеживание подранка. Даже самому опытному охотнику иногда недостаточно одного выстрела для летального поражения цели. Тепловизоры для охоты позволяют вести наблюдение за убегающим подранком или отследить его по тепловым следам, если цель скрылась из виду.
Ориентация на местности. Тепловизоры для охоты способны обнаружить не только диких животных, но и другие объекты, излучающие тепло: автомобили, квадроциклы, лодочные моторы, генераторы, костры, газовые горелки и т.д. Наличие тепловизора сводит шанс заблудиться в незнакомой местности к минимуму.
Поиск. Охотник может использовать тепловизионный прибор для поиска своих товарищей или потерявшейся охотничьей собаки, которая увлеклась погоней за диким зверем. Тепловизор для охоты без проблем обнаружит тепловое излучение в радиусе, ограниченном характеристиками прибора, в независимости от его источника.
Защита. Патрулирование охотничьего лагеря с помощью тепловизора позвляет своевременно обнаружить приближающегося хищника и предпринять все необходимые меры по безопасности.
Особенности тепловизионных монокуляров для охоты
Особенности тепловизионных прицелов для охоты
Особенности тепловизионных насадок для охоты
Особенности тепловизионных очков / биноклей для охоты
Особенности карманных тепловизоров для охоты:
Особенности транспортных тепловизоров
Особенности тепловизоров для смартфона
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ОХОТЫ
В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.