Какой тепловизионный прицел купить в 2022 году? - FORTUNA.ARMY

Какой тепловизионный прицел купить в 2022 году?
Тепловизионные прицелы общеизвестны в нашей стране потому что популярен такой вид отдыха как охота. В нашем обзоре мы не будем рассматривать моральный аспект охоты с техническими средствами не оставляющими шанса животному, а лишь разберём основной угол зрения на выбор тепловизионного прицела в 2022 году. Мы основывались на данных, полученных путём анализа рынка в течении последних лет и более чем 15 летним опытом работы в данной тематике, на протяжении которых мы неоднократно посещали ведущие российские и международные тематические выставки: SHOT SHOW / MILIPOL / IWA / ARMS&HUNTING / INTERPOLITEX. Нами также были протестированы все приборы, о которых пойдет речь в статье.
Наш проект (FORTUNA.ARMY) был создан командой которая выводила на рынок известных производителей тепловизоров, прицелов, приборов ночного видения и конечно тепловизионных прицелов от следующих компаний: PULSAR / YUKON / FLIR / DEDAL / FORTUNA. Мы занимаемся исследованием рынка данной продукции с 2007 года, создаем рекламные материалы, изучаем тепловизионные и прицельные приспособления, тестируем их, проектируем контент и даже инвестировали в проект FORTUNA. Я, Александр Тимирязев, основатель компании FORTUNA / TUT.RU / FORTUNA.ARMY поделюсь своим частным мнением о том какой тепловизионный прицел купить в 2022 году и почему.
История тепловизионных прицелов в России
Каждый из озвученных брендов был популярен в определенные годы по различным причинам, так например одной из первых компаний которая вывела на рынок тепловизионные прицелы это – FORTUNA.
В 2012 году мы локализовали китайские тепловизионные прицелы серии FORTUNA S, а с 2013 по 2015 были осуществлены совместные проекты с компанией ELCTROOPTIC чья продукция на территории России в эти годы реализовывалась под именем FORTUNA серий BM и ONE. В 2015 году компания решила заявить о себе в полный рост создав собственный прибор FORTUNA GENERAL на базе тепловизионных модулей SUN CREATIVE (ULIS) но спрос на эту продукцию стремительно падает начиная с 2018 года.
В то же время, в 2014 году компания PULSAR вышла на рынок с линейкой тепловизионных прицелов APEX но после обострения ситуации в мире, официально их продукция больше не поставлялась в Россию. Сначала были закрыты поставки PULSAR APEX, а PULSAR TRAIL и THERMION можно приобрести только у серых поставщиков, как они к ним попадают отдельный вопрос и нас к счастью совершенно не тревожит. Тем не менее компания PULSAR остается лидером на отечественном рынке благодаря тепловизионным монокулярам сначала PULSAR QUANTUM, а потом и другими сериями HELION / AXION / ACCOLADE. Да и чего стоят их современные цифровые прицелы серии DIGISIGHT которые развивались несколько лет и в 2019 году данный продукт пришел к своему апофеозу собрав все самое лучшее в приборах PULSAR DIGEX.
Продукция компании FLIR до 2015 года также была очень популярная в нашей стране, в частности тепловизионные монокуляры сначала серии FLIR TS, потом Scout и LS ну а после, даже инженерные тепловизоры и тепловизионные приставки для смартфона FLIR ONE некоторое время имели сложности в поставке не то что тепловизионные прицелы FLIR TS. За прошедшие годы компания растеряла свой авторитет и теперь возвращаясь уже с трудом выдерживает конкуренцию с такими компаниями как FLUKE и TESTO с продукцией для энергоаудита и обследования зданий и тепловизорами для мобильных устройств Seek Thermal которые прочно заняли свою позицию в области карманных тепловизоров используемых для личных домохозяйств, а также сантехниками, электриками, автослесарями, мастерами по ремонту электроники и всеми кто как-то связан с измерением температуры в профессиональном контексте.
Компания Dedal известна на Российском рынке более 20 лет однако долгое время не стремилась на рынок тепловизионного оборудования оставаясь лидером в приборах ночного видения на базе электронно-оптических преобразователей и еще долго могла бы быть лидером с популярными приборами Dedal 180 и 450 но технологии как известно меняются и сейчас уже сложно встретить потребителя желающего приобрести настолько несовершенный продукт. С 2014 года появились тепловизионные приборы но первоначально их стоимость была настолько высокой что интерес к ним был минимальный, и только с появлением в последние несколько лет серии Dedal Hunter и Venator компания начала стремительно отбивать позиции у конкурентов.
Проблемы рынка тепловизионных прицелов
После небольшого экскурса в историю давайте вернемся в наши дни и проанализируем обстоятельства в которых находятся настоящие и будущие потребители. В первую очередь конечно хочется сказать что рынок тепловизионных прицелов с каждым годом становится более узким по нескольким причинами:
– высокая конкуренция производителей
– множество розничных магазинов
– низкая покупательская способность
– стремительное потребительское насыщение
– рост вторичного рынка
– возможные ужесточения законодательства
– распространение демпинг синдрома
– снижение интереса к продукции и невозможность проведения тематических выставок в условиях пандемии
Что делать если вы уже купили тепловизионный прицел?
Мы рекомендуем как можно скорее избавиться от старых прицелов (3+ лет) воспользовавшись сайтами AVITO.RU и TALKS.GUNS.RU, в особенности это касается следующих производителей и серий: FORTUNA S/BM/ONE, PULSAR APEX, SCANDA, ARCHER, INFRATECH, IWT, ELECTROOPTIC.
Тепловизионный прицел сегодня – это компактное и недорогое приспособление в форм-факторе оптического прицела с огромным количеством встроенных функций.
Однако это не означает что надежность перечисленных брендов ниже, даже наоборот, с появлением в тепловизионном прицеле процессора и многочисленных датчиков в значительной степени сократился срок службы прибора и повысились риски периодического технического обслуживания.
Наша рекомендация связана с двумя факторами:
1. Продукция купленная несколько лет назад значительно теряет в стоимости и с каждым годом такие приборы будут все больше превращаться в артефакты, согласитесь для приборов с автомобильной стоимостью это слишком расточительно.
2. Если вы охотник или используете тепловизионный прибор для спортивной стрельбы, любите все новое и хотите почувствовать в полной мере современные технологии то лучше обновить свой девайс до современной модели.
Какой тепловизионный прицел покупать в 2022 году?
Мы отобрали 5 лучших серий тепловизионных прицелов которые могут претендовать на самый большой интерес со стороны покупателей в наступившем году, если данный рейтинг неожиданно изменится то мы изменимся вслед за ним, но пока наши расчеты следующие:
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ 2022
ATN MARS 4
тепловизионный прицел от американского производителя с окончательной сборкой в Европе
DEDAL VENATOR
тепловизионный прицел от надежного Российского производителя
IRAY SAIM
тепловизионный прицел от активно развивающегося производителя из Китая
ATN MARS LT
компактный и недорогой тепловизионный прицел доступны любому охотнику
FORTUNA GENERAL
тепловизионный прицел собранный из европейских и китайских комплектующих в России
Характеристики лучших тепловизионных прицелов:
|Модель
|ATN MARS 4 384 4.5x18
|Dedal Venator
|IRAY SAIM SCL35
|ATN MARS LT 4-8X
|FORTUNA GENERAL 50L3
|Матрица, пикселей
|384x288
|384x288
|384x288
|160x120
|384x288
|Частота, Гц
|60
|50
|50
|60
|50
|Объектив, мм
|50
|50
|35
|19
|50
|Дистанция, м
|1800
|1800
|960
|625
|1650
|Время включения, секунд
|8
|5
|7
|8
|7
|Увеличение, x
|4.5
|3
|1.4
|4
|2
|Поле зрения, градусов
|6x4.7
|7,4х4,8
|14.9х11.2
|8.3х6.2
|10×8
|Дисплей, пикселей
|1280x720
|800x500
|1280х960
|1280x720
|1024×768
|Время работы, часов
|18
|6
|4
|10
|6
|Габариты, мм
|351x76x76
|231×65×79
|180х60х60
|292x56x55
|180×55×66
|Масса, грамм
|1000
|560
|410
|650
|550
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Наша команда находится в поисках инвестора для продолжения деятельности в области прицельных приспособлений и тепловизоров которые получаю все больший охват в мире.
На сегодняшний день тепловизоры используются на охоте, в военных действиях, для проверки теплоизоляции и нарушение проводки, защиты дома и улучшения качества видеонаблюдения за ним, проверка утечек на газовых месторождениях, слежения за теплокровными и техногенными объектами с воздуха, а также использование тепловизионных приборов для измерения температуры человека с целью поиска людей с повышенной температурой и ограничения их доступа.
Тепловизоры могут быть использованы в качестве ручного и стационарного прибора с возможностью крепления на любой вид транспорта, оружия и летательных средств. Будущее тепловизионного видения – это установка тепловизионного модуля вместе с цифровым с дальнейшим использованием для наблюдения за миллиардами объектов в мировом пространстве.
Тепловизор – это не телевизор, хотя слова очень похоже и в нашем случае это Тепло- и его видение, а во второму случае вероятно используется английской слово Tell (говорить) через Vision (видение), в абстрактном смысле телевизор это говорящее видение.
Тепловизор в этом смысле – это тепловое видение, поэтому часто есть путаница между тем как называть тепловизионный прицел и в разное время и для разных людей он имеет свое название.
Примеры синонимов тепловизионного прицела:
– тепловизорный прицел
– тепловой прицел
– теплорицел
– тепловизор прицел
Не имеет значения как мы называем тепловизионный прицел, каждый из людей говоря о тепловизионной технологии способен понять о чем идет речь. Это отступление для самых стойких, и оно имеет мало смысла в выборе тепловизионного прицела, но если вы смогли дочитать до этих слов, то Я вам говорю искреннее – спасибо! И жалею вам удачи!