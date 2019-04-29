Какой тепловизионный прицел купить в 2022 году? - FORTUNA.ARMY

Какой тепловизионный прицел купить в 2022 году?

Тепловизионные прицелы общеизвестны в нашей стране потому что популярен такой вид отдыха как охота. В нашем обзоре мы не будем рассматривать моральный аспект охоты с техническими средствами не оставляющими шанса животному, а лишь разберём основной угол зрения на выбор тепловизионного прицела в 2022 году. Мы основывались на данных, полученных путём анализа рынка в течении последних лет и более чем 15 летним опытом работы в данной тематике, на протяжении которых мы неоднократно посещали ведущие российские и международные тематические выставки: SHOT SHOW / MILIPOL / IWA / ARMS&HUNTING / INTERPOLITEX. Нами также были протестированы все приборы, о которых пойдет речь в статье.

Наш проект (FORTUNA.ARMY) был создан командой которая выводила на рынок известных производителей тепловизоров, прицелов, приборов ночного видения и конечно тепловизионных прицелов от следующих компаний: PULSAR / YUKON / FLIR / DEDAL / FORTUNA. Мы занимаемся исследованием рынка данной продукции с 2007 года, создаем рекламные материалы, изучаем тепловизионные и прицельные приспособления, тестируем их, проектируем контент и даже инвестировали в проект FORTUNA. Я, Александр Тимирязев, основатель компании FORTUNA / TUT.RU / FORTUNA.ARMY поделюсь своим частным мнением о том какой тепловизионный прицел купить в 2022 году и почему.

История тепловизионных прицелов в России

Каждый из озвученных брендов был популярен в определенные годы по различным причинам, так например одной из первых компаний которая вывела на рынок тепловизионные прицелы это – FORTUNA.

В 2012 году мы локализовали китайские тепловизионные прицелы серии FORTUNA S, а с 2013 по 2015 были осуществлены совместные проекты с компанией ELCTROOPTIC чья продукция на территории России в эти годы реализовывалась под именем FORTUNA серий BM и ONE. В 2015 году компания решила заявить о себе в полный рост создав собственный прибор FORTUNA GENERAL на базе тепловизионных модулей SUN CREATIVE (ULIS) но спрос на эту продукцию стремительно падает начиная с 2018 года.

В то же время, в 2014 году компания PULSAR вышла на рынок с линейкой тепловизионных прицелов APEX но после обострения ситуации в мире, официально их продукция больше не поставлялась в Россию. Сначала были закрыты поставки PULSAR APEX, а PULSAR TRAIL и THERMION можно приобрести только у серых поставщиков, как они к ним попадают отдельный вопрос и нас к счастью совершенно не тревожит. Тем не менее компания PULSAR остается лидером на отечественном рынке благодаря тепловизионным монокулярам сначала PULSAR QUANTUM, а потом и другими сериями HELION / AXION / ACCOLADE. Да и чего стоят их современные цифровые прицелы серии DIGISIGHT которые развивались несколько лет и в 2019 году данный продукт пришел к своему апофеозу собрав все самое лучшее в приборах PULSAR DIGEX.

Продукция компании FLIR до 2015 года также была очень популярная в нашей стране, в частности тепловизионные монокуляры сначала серии FLIR TS, потом Scout и LS ну а после, даже инженерные тепловизоры и тепловизионные приставки для смартфона FLIR ONE некоторое время имели сложности в поставке не то что тепловизионные прицелы FLIR TS. За прошедшие годы компания растеряла свой авторитет и теперь возвращаясь уже с трудом выдерживает конкуренцию с такими компаниями как FLUKE и TESTO с продукцией для энергоаудита и обследования зданий и тепловизорами для мобильных устройств Seek Thermal которые прочно заняли свою позицию в области карманных тепловизоров используемых для личных домохозяйств, а также сантехниками, электриками, автослесарями, мастерами по ремонту электроники и всеми кто как-то связан с измерением температуры в профессиональном контексте.

Компания Dedal известна на Российском рынке более 20 лет однако долгое время не стремилась на рынок тепловизионного оборудования оставаясь лидером в приборах ночного видения на базе электронно-оптических преобразователей и еще долго могла бы быть лидером с популярными приборами Dedal 180 и 450 но технологии как известно меняются и сейчас уже сложно встретить потребителя желающего приобрести настолько несовершенный продукт. С 2014 года появились тепловизионные приборы но первоначально их стоимость была настолько высокой что интерес к ним был минимальный, и только с появлением в последние несколько лет серии Dedal Hunter и Venator компания начала стремительно отбивать позиции у конкурентов.

Проблемы рынка тепловизионных прицелов

После небольшого экскурса в историю давайте вернемся в наши дни и проанализируем обстоятельства в которых находятся настоящие и будущие потребители. В первую очередь конечно хочется сказать что рынок тепловизионных прицелов с каждым годом становится более узким по нескольким причинами:

– высокая конкуренция производителей

– множество розничных магазинов

– низкая покупательская способность

– стремительное потребительское насыщение

– рост вторичного рынка

– возможные ужесточения законодательства

– распространение демпинг синдрома

– снижение интереса к продукции и невозможность проведения тематических выставок в условиях пандемии

Что делать если вы уже купили тепловизионный прицел?

Мы рекомендуем как можно скорее избавиться от старых прицелов (3+ лет) воспользовавшись сайтами AVITO.RU и TALKS.GUNS.RU, в особенности это касается следующих производителей и серий: FORTUNA S/BM/ONE, PULSAR APEX, SCANDA, ARCHER, INFRATECH, IWT, ELECTROOPTIC.

Тепловизионный прицел сегодня – это компактное и недорогое приспособление в форм-факторе оптического прицела с огромным количеством встроенных функций.

Однако это не означает что надежность перечисленных брендов ниже, даже наоборот, с появлением в тепловизионном прицеле процессора и многочисленных датчиков в значительной степени сократился срок службы прибора и повысились риски периодического технического обслуживания.

Наша рекомендация связана с двумя факторами:

1. Продукция купленная несколько лет назад значительно теряет в стоимости и с каждым годом такие приборы будут все больше превращаться в артефакты, согласитесь для приборов с автомобильной стоимостью это слишком расточительно.

2. Если вы охотник или используете тепловизионный прибор для спортивной стрельбы, любите все новое и хотите почувствовать в полной мере современные технологии то лучше обновить свой девайс до современной модели.

Какой тепловизионный прицел покупать в 2022 году?

Мы отобрали 5 лучших серий тепловизионных прицелов которые могут претендовать на самый большой интерес со стороны покупателей в наступившем году, если данный рейтинг неожиданно изменится то мы изменимся вслед за ним, но пока наши расчеты следующие:

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ПРИЦЕЛЫ 2022