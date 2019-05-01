купить тепловизионный прицел для охоты - ТОП 5 в 2020 году! - FORTUNA.ARMY

|Модель
|MARS 4 384 4.5-18x
|MARS 4 384 7-28x
|MARS 4 640 2.5-25x
|MARS 4 640 4-40x
|Цена, руб.
|324.200
|381.700
|480.800
|538.300
|Матрица
|Gen 4 384x288, 60Hz
|Gen 4 384x288, 60Hz
|Gen 4 384x288, 60Hz
|Gen 4 384x288, 60Hz
|Диаметр объектива, мм
|50
|75
|50
|75
|Дистанция обнаружения (человек), м
|1800
|3000
|1950
|3300
|Увеличение, х
|4.5-18x
|7-28x
|2.5-25x
|4-40x
|Поле зрения, °
|6x4.7
|5x3.8
|12.5x9.7
|8.3x6.2
|Ядро
|ATN Obsidian IV Dual Core T
|ATN Obsidian IV Dual Core T
|ATN Obsidian IV Dual Core T
|ATN Obsidian IV Dual Core T
|Дисплей
|1280x720 HD
|1280x720 HD
|1280x720 HD
|1280x720 HD
|Удаление выходного зрачка, мм
|90
|90
|90
|90
|Запись видео
|1280x960 @ 60 fps
|1280x960 @ 60 fps
|1280x960 @ 60 fps
|1280x960 @ 60 fps
|Баллистический калькулятор
|Да
|Да
|Да
|Да
|Wi-Fi
|Да
|Да
|Да
|Да
|Bluetooth
|Да
|Да
|Да
|Да
|Гироскоп
|Да
|Да
|Да
|Да
|Акселерометр
|Да
|Да
|Да
|Да
|Барометр
|Да
|Да
|Да
|Да
|Умный дальномер
|Да
|Да
|Да
|Да
|Активация записи при отдаче
|Да
|Да
|Да
|Да
|Компас
|Да
|Да
|Да
|Да
|Плавный зум
|Да
|Да
|Да
|Да
|Микрофон
|Да
|Да
|Да
|Да
|Поддержка карт памяти, Гб
|4-64
|4-64
|4-64
|4-64
|Установка
|Кольца 30-мм
|Кольца 30-мм
|Кольца 30-мм
|Кольца 30-мм
|Время работы, ч
|18+
|18+
|18+
|18+
|Водонепроницаемость
|Да
|Да
|Да
|Да
|Температурный диапазон, °С
|-28...+48
|-28...+48
|-28...+48
|-28...+48
|Габариты, мм
|351x76x76
|375x76x76
|351x76x76
|375x76x76
|Масса, кг
|1.0
|1.06
|1.0
|1.06
Информация о компании ATN / Вся продукция ATN / Все модели тепловизионных прицелов ATN MARS 4 / Текстовый обзор тепловизионного прицела ATN MARS 4 384 4.5-18x.
|Разрешение матрицы, пкс
|Dedal Venator
|Dedal Venator 640
|Цена, руб.
|330.000
|450.000
|Разрешение матрицы, пикселей
|384x288
|640x480
|Объектив
|50 мм F/1,2
|50 мм F/1,2
|Частота, Гц
|50
|25
|Дистанция обнаружения (человек), м
|1800
|1800
|Спектральный диапазон, мкм
|8-14
|8-14
|Оптическое увеличение, х
|3
|1.8
|Цифровое увеличение, х
|2/4
|2/4
|Угол поля зрения (гор.×верт.), град
|7,4х4,8
|12,4х8,1
|Диапазон фокусировки объектива, м
|от 5 до ∞
|от 5 до ∞
|Шаг выверки сетки, мрад
|0,17
|2,83
|Время выхода на рабочий режим, сек
|<3
|<3
|Принцип калибровки
|программный, без затвора (shutterless)
|программный, без затвора (shutterless)
|Температурная чувствительность тепловизионного сенсора (NETD), К
|<0,07
|<0,07
|Дисплей, пикселей
|AMOLED 800x500
|AMOLED 800x500
|Удаление выходного зрачка, мм
|40
|40
|Диоптрийная установка окуляра, дптр
|-3...+3
|-3...+3
|Источник питания
|CR123 x 2шт
|CR123 x 2шт
|Напряжение питания, В
|6
|6
|Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не менее, ч
|6
|6
|Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм
|231×65×79
|231×65×79
|Вес, г
|560
|560
|Температура эксплуатации, °С
|-20...+50
|-20...+50
|Относительная влажность эксплуатации, %
|до 98
|до 98
|Класс защиты
|IP67
|IP67
Информация о компании DEDAL / Вся продукция DEDAL / Все модели тепловизионных прицелов DEDAL VENATOR.
|Модель
|SAIM SCL25
|SAIM SCL35
|Цена, руб.
|180.000
|210.000
|Матрица
|384х288 @ 17µm
|384х288 @ 17µm
|Частота, Гц
|50
|50
|Объектив, мм
|25
|35
|Дистанция обнаружения, м
|960
|1360
|NETD, mK
|≤50
|≤50
|Поле зрения, °
|14.9х11.2
|14.9х11.2
|Увеличение, х
|1.4-5.6
|1.4-5.6
|Диоптрийная подстройка
|-5...+5
|-5...+5
|Разрешение дисплея, пкс
|1280х960
|1280х960
|Картинка в картине
|Да
|Да
|Дистанционное управление
|Bluetooth
|Bluetooth
|Источник питания
|CR123x2
|CR123x2
|Время работы, ч
|4
|4
|Габариты, мм
|180х60х60
|180х60х60
|Вес, г
|410
|420
Информация о компании IRAY / Вся продукция IRAY / Все модели тепловизионных прицелов IRAY SAIM.
|Модель
|ATN MARS LT 3-6X
|ATN MARS LT 4-8X
|Цена, руб.
|Скоро в продаже
|Скоро в продаже
|Матрица
|160 x 120 px/17 µm 60 Hz
|160 x 120 px/17 µm 60 Hz
|Дистанция обнаружения (человек), м
|475
|625
|Дистанция распознавания (человек), м
|214
|315
|Увеличение, х
|3-6
|4-8
|Поле зрения, °
|11х8.3
|8.3х6.2
|Ядро
|ATN Obsidian Core LT
|ATN Obsidian Core LT
|Дисплей
|1280x720 HD
|1280x720 HD
|Удаление выходного зрачка, мм
|90
|90
|Акселерометр
|Да
|Да
|Цветовые палитры
|Горячий белый / Горячий черный
|Горячий белый / Горячий черный
|Крепление
|Стандартные кольца 30-мм
|Стандартные кольца 30-мм
|Время работы, ч
|10+
|10+
|Температурный диапазон, °С
|-28...+48
|-28...+48
|Габариты, мм
|292x56x55
|292x56x55
|Масса, кг
|0,65
|0,65
Информация о компании ATN / Вся продукция ATN / Все модели тепловизионных прицелов ATN MARS LT / Текстовый обзор тепловизионного прицела ATN MARS 4 LT.
|Модель
|ATN MARS 4 384 4.5x18
|Dedal Venator
|IRAY SAIM SCL35
|ATN MARS LT 4-8X
|FORTUNA GENERAL II 50L6
|Цена, руб.
|~320.000
|~330.000
|~210.000
|~120.000
|~
|Матрица, пикселей
|384x288
|384x288
|384x288
|160x120
|640x480
|Частота, Гц
|60
|50
|50
|60
|50
|Объектив, мм
|50
|50
|35
|19
|50
|Дистанция, м
|1800
|1800
|960
|625
|1650
|Время включения, секунд
|8
|5
|7
|8
|7
|Увеличение, x
|4.5
|3
|1.4
|4
|2
|Поле зрения, градусов
|6x4.7
|7,4х4,8
|14.9х11.2
|8.3х6.2
|10×8
|Дисплей, пикселей
|1280x720
|800x500
|1280х960
|1280x720
|1024×768
|Время работы, часов
|18
|6
|4
|10
|6
|Габариты, мм
|351x76x76
|231×65×79
|180х60х60
|292x56x55
|180×55×66
|Масса, грамм
|1000
|560
|410
|650
|550
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