купить тепловизионный прицел для охоты - ТОП 5 в 2020 году! - FORTUNA.ARMY

Тепловизионный прицел ATN MARS LT

ATN MARS LT - компактные, но мощные тепловизионные прицелы, которые специалисты компании создали по многочисленным просьбам своих пользователей. Модельный ряд MARS LT состоит всего из двух моделей, которые отличаются от базовой линейки Mars упрощенной электронной составляющей и сниженной ценой.