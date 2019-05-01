купить тепловизионный прицел для охоты - ТОП 5 в 2020 году! - FORTUNA.ARMY

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Тепловизионный прицел ATN MARS 4

ATN MARS 4 - серия умных тепловизионных прицелов для охоты и специального использования. Прицелы MARS 4 отличаются оригинальным дизайном, матрицами высокого разрешения, простотой установки / управления и большим количеством встроенных цифровых функций.

О компании

ATN MARS 4 ФОТО:

ATN MARS 4 ВИДЕО:

Видеопрезентация тепловизионного прицела ATN MARS 4

ATN MARS 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МодельMARS 4 384 4.5-18xMARS 4 384 7-28xMARS 4 640 2.5-25xMARS 4 640 4-40x
Цена, руб.324.200381.700480.800538.300
МатрицаGen 4 384x288, 60HzGen 4 384x288, 60HzGen 4 384x288, 60HzGen 4 384x288, 60Hz
Диаметр объектива, мм50755075
Дистанция обнаружения (человек), м1800300019503300
Увеличение, х4.5-18x7-28x2.5-25x4-40x
Поле зрения, °6x4.75x3.812.5x9.78.3x6.2
ЯдроATN Obsidian IV Dual Core TATN Obsidian IV Dual Core TATN Obsidian IV Dual Core TATN Obsidian IV Dual Core T
Дисплей1280x720 HD1280x720 HD1280x720 HD1280x720 HD
Удаление выходного зрачка, мм90909090
Запись видео1280x960 @ 60 fps1280x960 @ 60 fps1280x960 @ 60 fps1280x960 @ 60 fps
Баллистический калькуляторДаДаДаДа
Wi-FiДаДаДаДа
BluetoothДаДаДаДа
ГироскопДаДаДаДа
АкселерометрДаДаДаДа
БарометрДаДаДаДа
Умный дальномерДаДаДаДа
Активация записи при отдачеДаДаДаДа
КомпасДаДаДаДа
Плавный зумДаДаДаДа
МикрофонДаДаДаДа
Поддержка карт памяти, Гб4-644-644-644-64
УстановкаКольца 30-ммКольца 30-ммКольца 30-ммКольца 30-мм
Время работы, ч18+18+18+18+
ВодонепроницаемостьДаДаДаДа
Температурный диапазон, °С-28...+48-28...+48-28...+48-28...+48
Габариты, мм351x76x76375x76x76351x76x76375x76x76
Масса, кг1.01.061.01.06

Информация о компании ATN / Вся продукция ATN / Все модели тепловизионных прицелов ATN MARS 4 / Текстовый обзор тепловизионного прицела ATN MARS 4 384 4.5-18x.

Тепловизионные прицелы

Определение, история, параметры, плюсы и минусы, тенденции. Также вы можете прочитать обширную статью о тепловизорах для охоты и тепловизионных прицелах.

Тепловизионный прицел DEDAL VENATOR

DEDAL VENATOR - выбор стрелков, которые хотят купить компактный тепловизионный прицел для охоты, не ограничивая себя в возможностях и функционале. Тепловизионный прицел работает на базе матрицы с разрешением 384х288 пикселей, имеет собственное программное обеспечение и алгоритмы обработки получаемого изображения.

О компании

DEDAL VENATOR ФОТО:

DEDAL VENATOR ВИДЕО:

Оптимальный тепловизионный прицел для охоты Dedal Venator

DEDAL VENATOR ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Разрешение матрицы, пксDedal VenatorDedal Venator 640
Цена, руб.330.000450.000
Разрешение матрицы, пикселей384x288640x480
Объектив50 мм F/1,2 50 мм F/1,2
Частота, Гц5025
Дистанция обнаружения (человек), м18001800
Спектральный диапазон, мкм8-148-14
Оптическое увеличение, х31.8
Цифровое увеличение, х2/42/4
Угол поля зрения (гор.×верт.), град 7,4х4,8 12,4х8,1
Диапазон фокусировки объектива, мот 5 до ∞от 5 до ∞
Шаг выверки сетки, мрад0,172,83
Время выхода на рабочий режим, сек<3<3
Принцип калибровкипрограммный, без затвора (shutterless)программный, без затвора (shutterless)
Температурная чувствительность тепловизионного сенсора (NETD), К<0,07<0,07
Дисплей, пикселейAMOLED 800x500AMOLED 800x500
Удаление выходного зрачка, мм4040
Диоптрийная установка окуляра, дптр-3...+3-3...+3
Источник питанияCR123 x 2штCR123 x 2шт
Напряжение питания, В66
Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не менее, ч66
Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм231×65×79 231×65×79
Вес, г560560
Температура эксплуатации, °С-20...+50-20...+50
Относительная влажность эксплуатации, %до 98до 98
Класс защитыIP67IP67

Информация о компании DEDAL / Вся продукция DEDAL / Все модели тепловизионных прицелов DEDAL VENATOR.

Тепловизионный прицел IRAY SAIM

Серия легких и компактных тепловизионных прицелов, которые в первую очередь отличаются простотой использования. Несмотря на компактность и небольшой вес, прицелы Saim имеют мощную электронно-оптическую составляющую, защищены от ударных нагрузок и могут использоваться в неблагоприятных погодных условиях.

О компании

IRAY SAIM ВИДЕО:

Презентация тепловизионного прицела для охоты IRAY SAIM:

IRAY SAIM ФОТО:

IRAY SAIM ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МодельSAIM SCL25SAIM SCL35
Цена, руб.180.000210.000
Матрица384х288 @ 17µm384х288 @ 17µm
Частота, Гц5050
Объектив, мм2535
Дистанция обнаружения, м9601360
NETD, mK≤50≤50
Поле зрения, °14.9х11.214.9х11.2
Увеличение, х1.4-5.61.4-5.6
Диоптрийная подстройка-5...+5-5...+5
Разрешение дисплея, пкс1280х9601280х960
Картинка в картинеДаДа
Дистанционное управлениеBluetoothBluetooth
Источник питанияCR123x2CR123x2
Время работы, ч44
Габариты, мм180х60х60180х60х60
Вес, г410420

Информация о компании IRAY / Вся продукция IRAY / Все модели тепловизионных прицелов IRAY SAIM.

Тепловизионный прицел ATN MARS LT

ATN MARS LT - компактные, но мощные тепловизионные прицелы, которые специалисты компании создали по многочисленным просьбам своих пользователей. Модельный ряд MARS LT состоит всего из двух моделей, которые отличаются от базовой линейки Mars упрощенной электронной составляющей и сниженной ценой.

О компании

ATN MARS LT ФОТО:

ATN MARS LT ВИДЕО:

Видеоперзентация тепловизионного прицела ATN MARS 4 LT:

ATN MARS LT ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МодельATN MARS LT 3-6XATN MARS LT 4-8X
Цена, руб.Скоро в продажеСкоро в продаже
Матрица160 x 120 px/17 µm 60 Hz160 x 120 px/17 µm 60 Hz
Дистанция обнаружения (человек), м475625
Дистанция распознавания (человек), м214315
Увеличение, х3-64-8
Поле зрения, °11х8.38.3х6.2
ЯдроATN Obsidian Core LTATN Obsidian Core LT
Дисплей1280x720 HD1280x720 HD
Удаление выходного зрачка, мм9090
АкселерометрДаДа
Цветовые палитрыГорячий белый / Горячий черныйГорячий белый / Горячий черный
КреплениеСтандартные кольца 30-ммСтандартные кольца 30-мм
Время работы, ч10+10+
Температурный диапазон, °С-28...+48-28...+48
Габариты, мм292x56x55292x56x55
Масса, кг0,650,65

Информация о компании ATN / Вся продукция ATN / Все модели тепловизионных прицелов ATN MARS LT / Текстовый обзор тепловизионного прицела ATN MARS 4 LT.

Сравнение тепловизионных прицелов

МодельATN MARS 4 384 4.5x18Dedal VenatorIRAY SAIM SCL35ATN MARS LT 4-8XFORTUNA GENERAL II 50L6
Цена, руб.~320.000~330.000~210.000~120.000~
Матрица, пикселей384x288384x288384x288160x120640x480
Частота, Гц6050506050
Объектив, мм5050351950
Дистанция, м180018009606251650
Время включения, секунд85787
Увеличение, x4.531.442
Поле зрения, градусов6x4.77,4х4,814.9х11.28.3х6.210×8
Дисплей, пикселей1280x720800x5001280х9601280x7201024×768
Время работы, часов1864106
Габариты, мм351x76x76231×65×79180х60х60292x56x55180×55×66
Масса, грамм1000560410650550

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