Тепловизор для измерения температуры тела человека - FORTUNA.ARMY

FLIR A500-EST – тепловизионное устройство для бесконтактного измерения температуры тела человека. Прибор может быть установлен как отдельная стационарная камера или же быть частью системы камер, управляемых одним оператором. Технические возможности и программное обеспечение данного тепловизора направлены на безопасность и сохранение конфиденциальности. Все измерения происходят бесконтактно, а специальный режим FLIR Screen-EST позволяет автоматически не сохранять изображения и личную информацию. При этом, полученные тепловизионные изображения только отображают температурный градиент и не идентифицируют черты лица. FLIR A500-EST – легкий и компактный прибор, который устанавливается на штатив и может быть использован практически везде: на вокзалах, в аэропортах, офисных помещениях, КПП, предприятиях, медицинский учреждениях, торговых центрах.