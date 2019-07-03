Маркетинг производителей тепловизоров и прицелов! - FORTUNA.ARMY
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Маркетинг производителей тепловизоров и прицелов!
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01\ Идеология маркетингового агентства

01\Идеология маркетингового агентства

1.1 Наши основные принципы

Информационно-маркетинговое агентство с военно-патриотическим уклоном являющееся орудием мягкой силы против гипотетического врага. Сверхзадача организации - сохранение территориальной целостности, чтобы это не значило.
Экологическая открытая система, определенная отношениями конкуренции, независимости, содружества, аменсализма между организмами различных видов, обеспечивающими их устойчивое сосуществование на определенном пространственно-временном интервале.
Коллектив людей дислоцированных в интернет и объединенных одной идеей - творческая работа с информацией удаленным образом на благо общества. Все участники агентства равны в правах, обязанностях, ответственности. Каждый является соратником и лидером.
Источники информации могут быть холодными и горячими в зависимости от потребителя, другая информация скрыта, третья не имеет обратной связи, четвертая закодирована. Информация способна влиять на потребителя, мы производим такую информацию.

02\ 111 компетенций маркетинга

02\111 компетенций маркетинга

2.1 Развернутое разъяснение вопросов маркетинга

Экспортный маркетинг
Специфика продукции военного назначения. Участие в выставках как основной критерий продвижения ПВН. Теория поведенческих финансов. Анализ и рекомендации Российским экспонентам.

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Инновационный маркетинг
История развития маркетинга и основные тенденции. Развитие цифровой экономики. Инновационный маркетинг. Технологии инновационного маркетинга. Основы цифрового маркетинга.

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Создание креативного пространства
Создание креативно-инновационного пространства. Стандарты креативно-инновационных пространств.




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2.2 Пять элементов влияния на результативность предпринимательской деятельности:

Организация
Сотрудники
Маркетинг
Продукт
Потребитель

2.3 Организация:

разработка идеологического легендирования
повышение деловой репутации
создание образа престижности
составление сценария будущего
построение стратегии предприятия
прогнозирование выбранной стратегии
рассмотрение инновационных рынков
устранение сложностей развития
достижение конкурентных преимуществ
освоение новых сегментов
создание креативного пространства
функциональное наполнение пространства
проектирование офисного пространства
развитие образовательных стратегий
формирование исследовательских компетенций
анализирование рыночной конкуренции
исследование внешней среды
изучение существующих товаров
изыскания рынка поставок
создание каналов распределения
управление ценовой политикой
использование деловых партнеров
детализация контрактов поставки

2.4 Сотрудники:

наращивание эффективности труда
развитие удаленной занятости
эффективный поиск сотрудников
повышение квалификации кадров
улучшение межличностных отношений
определение индивидуальных обязанностей
усиление результативности взаимодействия
внедрение оригинальных идей
формирование компетентного сообщества
проведение творческих мероприятий

2.5 Маркетинг:

стимулирование сбыта продукции
составление товарной информации
привлечение дополнительного финансирования
маркетинговые исследования рынка
анализирование больших данных
создание информационной системы
построение интернет проектов
распространение тематической информации
продвижение социальными факторами
организация медийных событий
проведение выставочных мероприятий
создание рекламной команды
интеграция авторитетными источниками
автоматизация технологий посева
поддержание сети дилеров
становление цифровых платформ
внедрение современных коммуникаций
испытание новой продукции
планирование маркетинговой программы
создание интерактивной информации
таргетирование рекламных источников
привлечение потенциальных пользователей
создание воздействующего контента
совершенствование справочных материалов
построение онлайн репутации
формирование контент плана
моделирование системы событий

2.6 Продукт:

планирование сбыта продукции
дистрибуция собственного продукта
мониторинг производственных линий
оптимизация логистических маршрутов
сокращение простоев оборудования
прототипирование образцов продукции
снижение расходов электроэнергии
сокращение производственных потерь
изменение производственных факторов
создание конечного продукта
организация конструкторских работ
освоение промышленного производства
технологическая подготовка производства
внедрение усовершенствованных технологий
развитие технологического кластера
сегментирование потенциального рынка
зонтичное структурирование ценообразования
обеспечение безопасности использования
поддержание выпускаемого продукта
улучшение образцов продукции

2.7 Потребитель:

построение цепочек взаимоотношений
создание совместной ценности
укрепление лояльного сообщества
кастомизация собственного продукта
проведение всесторонних интервью
создание фокусных групп
проведение допродажного тестирования
анализирование позиций потребителя
удовлетворение запросов покупателя
оценка покупательских данных
представление послепродажных услуг
изучение профиля покупателя

03\ Инфографические материалы

03\Инфографические материалы

3.1 Визуализация идей и данных

Тепловизоры
Тепловизоры для охоты
Тепловизоры для смартфона
Прицелы
Тепловизионные прицелы
ATN
PULSAR
DEDAL-NV
ПЕРГАМ
FORTUNA

04\ Пространство производителей

04\Пространство производителей

4.1 Электронные витрины известных брендов

FENIX
ATN
PULSAR
Dedal-NV
FLIR
YUKON
IRAY
FORTUNA

05\ Видеопродакшн прошлых лет

05\Видеопродакшн прошлых лет

5.1 Наши работы

К сожалению мы не можем разместить все наши проекты на данной странице. С 2010 года нами было создано более 100 видео на тему продукции военного назначения. Лучшие из них можно посмотреть на этой странице. Тапните здесь!

Тепловизоры и прицелы PULSAR (2020)

FORTUNA ARMY (2019)

IWA (2019)

FORTUNA GENERAL (2017)

FORTUNA (2016)

ARMS&HUNTING (2016)

Коллиматорные прицелы (2016)

Зачистка здания (2015)

Тепловизионный дрифт (2015)

Тепловизионный десант (2015)

FORTUNA ONE (2015)

5.2 Оружейный журнал

Коронавирус! Использование тепловизора для идентификации зараженных.

В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.

26.01.2020
Тепловизионный прицел ATN Mars 4 640

MARS 4 от ATN включает в себя все функции серии MARS HD, их усовершенствование, а также добавление некоторые новых возможностей.

13.01.2020
Тепловизионный комплекс FORTUNA ARMY

FORTUNA ARMY – это настоящий тепловизионный комплекс. Он включает в себя прицел и монокуляр. Отличительной особенностью устройства является его возможность выступать в качестве предобъективной насадки.

06.07.2019
Цифровой прицел ночного видения PULSAR Digex N455

Новые цифровые прицелы PULSAR DIGEX, недавно появившиеся на рынке, внешне ничем не отличаются от обычных дневных оптических прицелов, поэтому стали сенсацией поскольку компания смогла создать устройство с электронной начинкой в таком эргономично дизайне.

15.01.2020
Тепловизионный прицел ATN Mars 4 640

MARS 4 от ATN включает в себя все функции серии MARS HD, их усовершенствование, а также добавление некоторые новых возможностей.

13.01.2020
Прицел для карабина

Карабины – один из самых популярных видов охотничьего оружия, по своему распространению уступающий разве что гладкоствольным ружьям. Существует огромное множество моделей охотничьих карабинов, каждая из которых имеет свои отличительные особенности и характеристики. В зависимости от вида карабина и его стрелковых качеств, его можно использовать на охоте различного типа. Следовательно, прицел для карабина выбирается с учетом […]

30.05.2019
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