Маркетинг производителей тепловизоров и прицелов! - FORTUNA.ARMY

Карабины – один из самых популярных видов охотничьего оружия, по своему распространению уступающий разве что гладкоствольным ружьям. Существует огромное множество моделей охотничьих карабинов, каждая из которых имеет свои отличительные особенности и характеристики. В зависимости от вида карабина и его стрелковых качеств, его можно использовать на охоте различного типа. Следовательно, прицел для карабина выбирается с учетом […]