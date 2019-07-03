Маркетинг производителей тепловизоров и прицелов! - FORTUNA.ARMY

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В конце 2019 года власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.
Новые цифровые прицелы PULSAR DIGEX, недавно появившиеся на рынке, внешне ничем не отличаются от обычных дневных оптических прицелов, поэтому стали сенсацией поскольку компания смогла создать устройство с электронной начинкой в таком эргономично дизайне.
Карабины – один из самых популярных видов охотничьего оружия, по своему распространению уступающий разве что гладкоствольным ружьям. Существует огромное множество моделей охотничьих карабинов, каждая из которых имеет свои отличительные особенности и характеристики. В зависимости от вида карабина и его стрелковых качеств, его можно использовать на охоте различного типа. Следовательно, прицел для карабина выбирается с учетом […]