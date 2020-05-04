Цифровизация личности человека - FORTUNA.ARMY

Усиленные меры по борьбе с тяжелыми заболеваниями и высоким уровнем заражения между людьми позволяет создать цифровой мир и вводить общемировой цифровой идентификатор личности. На базе глобального альянса компаний заинтересованного в создании цифрового паспорта для каждого человека осуществляется эпидемиологическая оцифровка личности.

Чтобы путешествовать по миру и стать частью глобальной экономики в период пандемии и разворачивающихся биологических войн каждому жителю планеты необходимо иметь подкожный цифровой сертификат иммунитета на базе технологии квантовых точек носители которых могут передавать информацию о перенесенных заболеваниях, вакцинировании, температуре тела, местоположении и других показателях с помощью современных средств передачи информации таких как 5G (пятое поколение мобильной связи).