Цифровизация личности человека - FORTUNA.ARMY

Снижение роли научных институтов и промышленности с переносом остаточных явлений отрасли и исследовательских лабораторий в безопасные регионы с дешевой рабочей силой.
Падение престижа на профессии ученых, инженеров, профессоров, педагогов и других участников умственного труда и рационализма как относящихся к силам цифрового диссидентства.
Перенос индустрии развлечений, шоу-бизнеса, мультипликации, кинематографа, проведения массовых мероприятий в онлайн как новый формат дешевой альтернативы отдыха и изменения сознания.
Развитие гик-фрик онлайн персон в качестве популяризации беззаботных профессий нарциссического спектра с созданием кумиров в сфере постгендеризма, биохакинга, людей-андроидов, хикикомори и генных мутантов.
Трансгуманизм – это концепция современного мировоззрения на человека в которой люди рассматриваются как создания эволюционирующие в постчеловека, модифицированного с помощью имплантатов, без половой принадлежности, искусственно размножающихся и имеющих распределенное сознание личности между биологическим и технологическим телом. Развитие технологий позволяет преодолеть человеческую природу в психологическом, генетическом и нейробиологическом аспектах для получения постчеловеческих существ с беспрецедентными способностями.
Сторонники трансгуманизма рассматривают свое учение не просто как абстрактную веру в то что человек находится в процессе синтеза биологических и технологических решений для улучшения качеств человека, в первую очередь это переоценка определения человеческого существа и выход за пределы того что обычно принято считать человеческим.
Как и в любом спектакле который максимально приближен к реальности, трансгуманизм имеет свою сверхзадачу по созданию искусственного интеллекта, который должен превзойти любые человеческие возможности, хотя на текущий момент они представляют собой базу данных с заложенным человеком алгоритмом ее обработки и механизмом машинного обучения.
Развитие технологии искусственного интеллекта на сегодняшний день представляет особенную опасность поскольку каждое государство стремится создать свой аналог. На начальном этапе развития это может привести к непредвиденным ситуациям, таким как неконтролируемое создание и распространение заведомо ложной информации в сети Интернет. Создание фейковых новостей, пресс-релизов с помощью использования общедоступных информационных сервисов, а также подделка электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.
Изменение состояний сознания в результате использования химических препаратов для создания любых настроений, чувств и верований. Благодаря дизайнерам психотропным веществ и использованию нейроинтерфейсов возможно перепрограммирование человека для внедрения особых форм знаний и поведения.
Получаемый в результате генной инженерии, использования ГМО и введения генных вакцин с целью усиления иммунитета к болезням и обретениям несвойственным для человека качествам: резистетность к радиации и болезням, отсутствию воды и даже изменение размеров и возможностью совершения полетов.
Изменение человека и его роботизация с внедрением в мозг искусственных имплантатов с целью получения людей-андроидов и разработки в обратном направлении по созданию роботов с человеческими органами и частями телами в качестве людей-киборгов полностью похожих на людей.
Достижение человеческого бессмертия при помощи биотехнологий или благодаря информационным и нанотехнологиям. В основу системы взглядов научного иммортализма лежит загрузка сознания на электронный носитель с целью создания отдельной копии человека запущенной в робототехническом устройстве.
Оцифровка личности меняет не только то что делает человек но и то кем он является и в кого перевоплощается. Индивидуальная цифровая трансформация оказывает многоплановое влияние и сказывается на всех сферах деятельности человека будущего. Неприкосновенность личной жизни и формы собственности, изменение характера потребительского поведения, количество времени посвящаемые работе, отдыху и семье, принципы развития карьеры и методы совершенствования навыков.
То как мы заводим друзей и развиваем отношения, принципы построения корпоративных и государственной иерархии, такие методы развития личности и здоровья как биохакинг и нейротехнологии заставляют нас по-новому взглянуть на природу человеческого существования, что можно в ней улучшить и полностью изменить.
Технологии дают возможность человеку заканчивать рутинные задачи с наименьшими усилиями, и создавать новое быстрее и эффективней совершенствуя себя и мир вокруг него. Потенциальные риски цифровой революции также высоки и еще более масштабны чем можно представить. Человечество стоит на пороге радикальных изменений к которым придется адаптироваться снова и снова одновременно наблюдая поляризацию тех кто разделяет происходящие изменения и тех кто не готов к ним приспособиться.
Молодое поколение (Z) находится в эпицентре развития технологий и более других способны аккомодировать цифровые знания создавая социальное неравенство с прошлыми поколениями и разделяя общество на победителей и неудачников в котором выигравшие смогут получить гораздо больше выгод от радикального изменения и улучшения человека адаптируя себя в современный технологический уклад создав цифровую элиту.
Цифровизация личности отражает ситуацию которая возникает в результате взаимодействия двух тенденций: раскрывающих возможности и лишение свободы личности. Использование цифровых технологий упрощают процессы ведения бизнеса, межличностные отношения и взаимодействие с государством, а также открывают новые способы участия в общественной жизни.
Процессы цифровизации имеют и обратную сторону в которой отдельные граждане и организации все чаще чувствуют себя устраненными от решения важных вопросов связанных с традиционной деятельностью и принятие решений в области правового регулирования, выборных процессов и других операций в которых их мнение остается неуслышанным а решения принимаются властью без учета их интересов.
Крайнее проявление цифровой трансформации общества подавляет деятельность организаций и сообществ стремящихся к прозрачности в отношении правительства, предприятий и государственно-частных партнерств. Пространство для гражданских ассоциаций сужается законодательством и другими стратегиями ограничивая их деятельность и независимость в построении комфортного для всех жизненного пространства. Инструменты внедряемые в обществе создают новые средства контроля и слежения не сочетающиеся с природой открытых и здоровых общественных взаимоотношений.
Введение цифровой системы идентификации личности с обеспечением всех людей планеты цифровым ID имеет под собой как положительные так и еще не решенные или не всем понятные вопросы открытия личных данных. Каждая личность сможет получить документ идентификации в случае миграции для доступа к образованию и здравоохранению в стране пребывания, это позволит талантливым людям передвигаться по миру и самоактуализироваться независимо от места рождения.
Международная цифровая платформа на базе технологии блокчейн где вся информация будет последовательно записана в информационные блоки позволит получать и предоставлять доступ к личным данным по требованию при передвижении между странами, обучении, трудоустройстве, получении лицензий и даже оплате товаров и услуг. Международный документ на базе цифрового идентификатора будет содержать все сведения о владельце: место работы, образование, состояние здоровья, биометрические данные включая голос, отпечатки пальцев, и радужной оболочки глаза.
Всеобщая идентификация позволяет любому гражданину мира иметь равные возможности в рамках своего социального положения и в то же время быть зависимым от владельцев цифровой платформы, социального рейтинга и возможности завладения и раскрытия информацией для сторонних компаний с целью манипуляции и воздействия на сознание.
При использовании электронных устройства человек обменивает конфиденциальность на удобства и для некоторых неприкосновенность частной жизни до сих пор является индикатором свободы. В полностью прозрачном мире невозможно что-либо скрыть но даже те кто ничего не утаивает относятся настороженно к тому чтобы все знали какие покупки они совершают, что говорят, а в итоге аккумуляция этих данных собирают в психологический портрет и могут довольно точно определять о чем каждый из нас думает. В то же время люди находящиеся под постоянным контролем проявляют камфорное поведение и очень удобны для владельцев глобальной цифровой платформы.
Создание планетарного социального рейтинга носит чрезвычайно сложный характер, а мысли что наша жизнь станет полностью транспарентной, любые действия и ошибки будут записаны в личный цифровой профиль создает психологические, нравственные и социальные последствия которые предстоит решать как на уровне отдельной личности теряющей свою индивидуальность так и на уровне полностью трансформированных межличностных отношений.
Непременным условием цифровизации является вживление в тело человека электронного микрочипа. Конвергенция НБИКС-технологий (-нано, -био, -инфо, -когно, -социо) позволяет значительно уменьшить электронику (нано), совместить его с вакциной (био), использовать в качестве информационного передатчика для управления биологической системой (инфо), чтобы управлять сознанием (когно) а в последствии произвести глобальные изменения в обществе (социо). Массовое создание андроидов (человекоподобных роботов) возможно в ближайшем будущем благодаря современным техническим устройствам.
События связанные с пандемией (биологической войной) чипизация представляет собой аргумент для отслеживания каждого человека с возможностью собрать полную информацию о состоянии здоровья, включая информацию о имеющихся прививках и времени прохождения последнего тестирования. Возможности современных сетей связи (5G) позволит отслеживать перемещение человека, его геолокацию в режиме реального времени и контакты с другими людьми, предоставлять круглосуточный информационный доступ для наблюдения за основными показателями.
Тотальный электронный контроль действует во всеобщем масштабе и его развитие имеет ряд сложностей поскольку еще остались страны имеющие собственную культуру и идеологию, существуют языковые барьеры и разная готовность правительства и общества к цифровой трансформации в мировом масштабе, поэтому технологии оцифровки личности происходят как глобально под руководством более сильных транснациональных игроков, так и в локальном порядке.
Цифровой переворот произошел благодаря конвергенции технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и больших данных способных использовать неограниченное количество информации с целью ее обработки, классификации и оцифровки реальности. Электронные устройства подключенные к глобальной сети оставляют цифровые следы даже если у них нет фактического пользователя. С помощью устройств личного, домашнего, уличного, производственного, социального уровня происходит оцифровка не только человека но и всей мировой инфраструктуры для возможности ее полной симуляции и воспроизведения.
Реальный человек в этом новом дивном мире все меньше интересует владельцев цифровых платформ, а значение его цифрового профиля неуклонно повышается. Цифровой аватар используется для составления общей картины человека чтобы удачно встроить его в общество потребления, принципы развития которого являются катализатором технологической эволюции. Человек работает чтобы поддерживать свой внешний имидж, свое эгоистическое “я” используя работу как возможность соревнования между другими, тем самым поддерживая товарооборот и возможности крупных компаний для инвестирования в технологии.
Люди становятся полностью прозрачными для цифровых кураторов, а данные о их желаниях, предпочтениях и даже мыслях превращаются в общее достояние которым обмениваются производственные компании и рекламные структуры для продажи товаров и услуг. Они не просто навязывают а анализируют информацию по прошлым цифровым следам и предсказывают будущие потребности вперед самих пользователей дорисовывая их реальность, контролируя сознание и будущие действия.
Далеко не каждый готов смириться с тем что его личные данные будут доступны другим, но с этим придется согласиться тем более что в большинстве процессов уже невозможно сохранить анонимность и быть успешным членом современного общества. Мы оплачиваем товары и услуги по карте или с помощью смартфона, открываем свои аккаунты на государственных платформах и получаем услуги, общаемся с друзьями, партнерами и близкими в мессенджерах, рассказываем о своей деятельности и заполняем профили в социальных сетях.
Участие в цифровой революции происходит в добровольно-принудительном порядке, ведь с одной стороны исключая технологии из жизни мы и в особенности наши дети улучшаем качество нашего будущего жизни, а с другой раскрывая информацию о себе становимся полностью открыты для рекламодателей, работодателей, государства и других неблагонадежных элементов общества.
Оцифровка человека содержит внешний и внутренний уровень. Сбор внешних данных осуществляемый с помощью микрофонов и видеокамер создает физический образ человека, в большей степени это относится к распознаванию голоса и лица, отпечатков пальцев и сетчатки глаза. Важной частью сбора биометрических данных будущего относится внешние данные, характерные повадки и походка человека а также его речь, аффекты, эмоции, чувства и настроение.
К внутренним данным относится собранная информация получаемая от фитнес-браслетов и медицинских наночипов (температура, пульс, давление, двигательная активность, состояние здоровья, геопозиция), но в большей степени это направление связано с завершением картирования мозга и генома человека после чего произойдет следующий этап развития человека и глобальной сети уже в рамках взаимодействия его участников по принципам “человек - человек”, “человек - машина”, “человек - машина - человек” с помощью взаимодействия компьютеров и людей объединенных с нейроинтерфейсами.
Максимальный объем данных о гражданах находится в государственных структурах и крупных цифровых платформах которые имеются в любой стране. Совместные цифровые платформы создаются на базе государственно-частных цифровых партнерств по сбору и обмену цифровыми данными. Государственные компании внедряют цифровые технологии в налоговую, банковскую, образовательную, правоохранительную и медицинскую сферы для объединения информации о гражданине и использует собранные данные частными компаниями оставленные в качестве цифровых следов пользователями в поисковых машинах и социальных платформах.
Одновременно развиваются технологии сбора данных с личных электронных устройств о перемещении жителей, включая уличные видеокамеры, средства связи и фиксацию данных при использовании документов о передвижении между городами и странами и совершенных покупках. В процессе задействованы как государственные структуры которым принадлежат часть фиксирующих устройств так и производители электроники и обслуживающие компании при совершаемых покупках и оказываемых услугах.
Современный ID (идентификатор) человека это пластиковая карта с микрочипом выполняющая роль паспорта, трудовой книжки, страхового свидетельства и полиса, эпидемиологического паспорта, идентификационного номера плательщика, электронного кошелька, а в дальнейшем электронной биографии ученика и цифрового профиля компетенций. Этот объединенный документ является промежуточным вариантом который впоследствии будет заменен подкожной микроэлектроникой (наночип).
Все учащиеся начиная с дошкольных учебных учреждений до аспирантуры попадают в базу персональных данных отражающую образовательный путь. Доступ к базе предоставляется широкому кругу ведомств и частных компаний работодателей находящихся в партнерстве.
Для отказа от бумажных документов на каждого человека создается индивидуальный цифровой профиль компетенций отражающий достижения в учебе и труде реализованные в течении жизни который хранится в распределенной базе данных. Осуществление проекта происходит по технологии блокчейн и представляет собой последовательную запись информационных блоков копии которых хранятся и обновляются у ряда государственных субъектов для обеспечения прозрачности и исключения намеренного информационного искажения.
Основная цель системы заключается в сборе информации о деятельности каждого человека с последующей фиксации учебной и трудовой деятельности включая оценки по ключевым проектам, приобретенные практические навыки и нарушения совершенные участниками процесса в течении жизнедеятельности. Анализ данных содержащихся в цифровых профилях дает возможность составления рейтинга лучших соискателей по опыту, навыкам, компетенциям, возрасту, семейному положению и другим параметрам с целью подбора предпочтительных претендентов для закрытия вакансий в частном и государственном секторе а их полнота зависит от наличия уровня доступа к цифровым портфолио.
Цифровое досье привязано к сквозному идентификатору личности объединяющим другие информационные документы с целью получения максимально доступной информации о человеке. Совокупность данных о цифровых документах создает тотальный информационный контроль всех сфер деятельности, сбор информации о которой продолжится на протяжении жизни человека и будет синтезирован благодаря сотням и тысячам способам оставить цифровой след чтобы определять социальную роль на локальной и мировой цифровой платформе.
Усиленные меры по борьбе с тяжелыми заболеваниями и высоким уровнем заражения между людьми позволяет создать цифровой мир и вводить общемировой цифровой идентификатор личности. На базе глобального альянса компаний заинтересованного в создании цифрового паспорта для каждого человека осуществляется эпидемиологическая оцифровка личности.
Чтобы путешествовать по миру и стать частью глобальной экономики в период пандемии и разворачивающихся биологических войн каждому жителю планеты необходимо иметь подкожный цифровой сертификат иммунитета на базе технологии квантовых точек носители которых могут передавать информацию о перенесенных заболеваниях, вакцинировании, температуре тела, местоположении и других показателях с помощью современных средств передачи информации таких как 5G (пятое поколение мобильной связи).
Пандемия и распространение вируса имеет не только пандемический эффект уносящий жизни по всему миру, сфера услуг и потребления, туристический сектор, цены на энергоносители и разрыв цепочек поставок ведет тяжелым экономическим последствиям с которыми справятся далеко не все страны и учесть некоторых отразится на психике людей, безработице, количестве голодающих, антигосударственных выступлениях и миграционных процессах.
Во время эпидемии в отдельных государствах будут вводиться жесткие правила передвижения и межличностного взаимодействия начиная от обязательств носить лицевую маску и перчатки, проверки температуры тела при появлении в общественных местах до ограничения в свободном передвижении, введения цифровых пропусков и чрезвычайного положения. Пандемия как глобальное событие имеет тяжелые последствия для частной жизни и введенные меры контроля за гражданами могут усиливаться в течении многих месяцев и даже лет после ее окончания.
Самоизоляция, безработица, голод и инфодемия в виде распространения негативных новостей в средствах массовой коммуникации приведет граждан к добровольной цифровизации личности и лишению своих свобод и прав на частную жизнь в обмен на большую свободу, безопасность и стабильность от государства. Жители развитых стран, мигранты, прекариат и самые пострадавшие и несостоявшиеся государства станут первыми носителями цифровых идентификаторов личности плавно вводя цифровой эпидемиологический паспорт через глобальные организации под предлогом организации безопасного посещения мест общего пользования и авиаперелетов.
Цифровая система идентификации личности основана на базе технологии блокчейн в которой для каждой личности создается учетная запись и последовательно накладываются информационные блоки содержащие его биометрические данные: отпечатки пальцев, голос, лицо и отпечаток роговицы глаза. Система полностью безопасна, данные не могут быть подделаны ввиду их распределенной структуры по разным владельцам компьютерного оборудования и поэтому не может быть подвержена мошенническим действиям.
Биометрия – система распознавания людей по индивидуальным физическим и поведенческим чертам таких как ДНК, отпечатки пальцев, трехмерная фотография лица или тела, голос, фото роговицы глаза. Биометрическими передатчиками данных о личности являются вживленные датчики и чипы, паспорта, банковские карты, фитнес-браслеты, умные часы, смартфоны, компьютерная техника, домашняя электроника, камеры видеонаблюдения и фиксации звука. Основной областью использования биометрических данных является идентификация граждан с целью контроля доступа и выявления нарушений.
Биометрия начала свой путь как система каталогизации и оперативный учет преступников, и уже более ста лет используется для получения биометрических данных правоохранительными органами по отношению к преступным элементам собирая такие показатели как отпечатки пальцев, размеры частей тела и конечностей совмещая их с базой фотографий в анфас и профиль собираемые в процессе задержания и идентификации подозрительных лиц.
Биометрические данные делятся на физиологические и относятся к телесным показателям таким как распознавание лица и сетчатки глаза, отпечатки пальцев и голос, а также относящиеся к поведенческим таким как походка и речь. На сегодняшний день к основным способам фиксации личности данных личности относятся видеокамеры позволяющие в равной степени оцифровывать личность по физиологическим и поведенческим параметрам.
Каждый человек имеет уникальные измеряемые характеристики с возможностью простого отделения одного индивидуума от другого с сохранением актуальности данных даже при смене внешности и старении. Для сбора биометрических данных используются простые для измерения и легко заменяемые приборы, работающие по выявлению необходимых признаков с высокой достоверностью, надежностью, скоростью и точностью.
Благодаря технологии искусственного интеллекта, машинному обучению, высокой производительности компьютеров и практически неограниченной возможностью расширять вместимость для хранения данных идентификация личности происходит моментально даже в многопотоковом процессе, а программное обеспечение помогает выделять необходимую информацию в случае отсутствия данных о субъекте, нарушения общественного порядка или при его нахождении в розыске.
Видеофиксация является приоритетным видом оцифровки личности с помощью которой сбор данных происходит по нескольким направлениям: изображение лица, радужная оболочка глаза, тело, походка и даже голос поскольку камеры как правило снабжены микрофоном. Использование биометрической идентификации с помощью камер происходят на улице в местах массового скопления людей, на перекрестках, для фиксации автотранспорта и пешеходов, при входе в подъезд, для оплаты поездки в метро, общественном транспорте, такси, железнодорожных вокзалах, аэропортах, использовании банкомата, получении услуг в сервисных организациях и для покупок в магазинах.
Оцифровка личности с помощью видеокамер осуществляется частными компаниями и государственными структурами, существуют соглашения по взаимообмену собранными биометрическими данными между государственными и частными компаниями, а также для передвижения между странами, поиску преступников и террористов, создании международной базы опасных элементов. База биометрических данных и доступ к ней может быть нарушен, а гражданам причинен значительный ущерб при совершении кибератак и утечки материалов, получении информации преступным образом путем сговора имеющих доступ к инструментом цифровой платформы правоохранительных органов и преступных группировок, в том числе возможно причинение нематериального ущерба при ограблении используя самого человека и его частей тела для завладения его имуществом.
Фитнес-браслет – это цифровое устройство для крепления на руке с целью получения информации о перемещении тела в пространстве с подсчетом шагов, определения скорости движения, получения данных геолокации, а также классификацией материалов и использование интеллектуального помощника в качестве персонального тренера.
Браслет является прототипом более миниатюрного устройства для отслеживания показателей здоровья таких как пульс, давление, температура тела, а подключение к глобальной сети и использование приложения создает возможности улучшить качество жизни и в то же время частные компании и государственные органы имеют интерес к индивидуальным цифровым данным.
Страховые организации предлагают и даже навязывают использование устройств приобретателями страховых полисов для мониторинга состояния здоровья, фиксации времени сна и физической активности, пройденных шагов и сожженных калорий, типа питания и других данных для их классификации под предлогом снижения стоимости полиса, в некоторых случаях эта практика имеет добровольно-принудительный характер.
Государственные органы также заинтересованы в сборе информации о состоянии здоровья своих граждан с целью предотвращения профилактики заболеваний и использования электронных устройств как обязательных после перехода на оказание телемедицинских услуг. Крупные работодатели, страховые компании и государства объединяясь в частно-государственные партнерства используют все возможности оцифровки личности и физическое состояние граждан одно из приоритетных направлений.
Социальная сеть – онлайн-платформа используемая для создания социальных отношений межд цифровыми профилями с целью обсуждения общих интересов, продвижения цифрового аватара или укрепления оффлайн отношений. Привлекательность социальных сетей связана с ограничениями возникающими в личной жизни, для расширения эгоцентрической позиции и возможностей связанных с продвижением товаров и услуг в сфере которой задействован владелец цифровой личности.
Доступность всемирной сети не зависит от региона проживания, а вовлеченность молодого поколения настолько высока что создание цифрового профиля является неотъемлемой частью декларируемая жизненной идеологией этой социальной группы. Еще до тех пор пока пользователь разберется в принципах функционирования глобальной сети он оставляет цифровые следы которые в большинстве случаев остаются в Интернет навсегда, особенно если они вызвали информационный резонанс и были сохранены другими пользователями.
Следуя за модой и созданием вокруг своей цифровой личности наибольшего ажиотажа люди выкладывают о себе и своей жизни фотографии, видео, текстовые записи. Информация размещенная на страницах социальной сети автоматически анализируется и на каждый профиль составляется цифровой портрет за счет размещенных в общем доступе данных о том где их пользователь живет, с кем, где он бывает, что думает, какие у него пристрастия, зависимости, политические взгляды, сексуальная ориентация, религиозная принадлежность.
Отсутствие цифровой грамотности вынуждает пользователей социальных сетей размещать о реальной личности настолько большой объем информации что она может быть использована в качестве компрометирующих сведений через много лет, и в любое текущее время цифровой профиль рассматривается работодателем при поступлении на работу, банком при получении ипотеки, мошенниками для создания поддельного профиля и других противоправных действий, а также объединяется в общий цифровой документ формируемый за счет размещенной информации психологический профиль реальной личности.
Библиотека больше не является источником знаний, информационное сознание человека переносится в глобальную сеть где поисковые системы становятся промежуточным звеном между человеком и информационным источником, они способны изучать и контролировать человеческие потребности и зависимость от одной компании может распространяться на весь мир чья база данных о людях собирается, классифицируется, анализируется ежедневно.
Каждый активный пользователь глобальной сети оставляет цифровой след и если рынок поиска информации монополизирован то данные о любом из нас составляют наш цифровой портрет даже если мы уже не нажимаем на клавиши. Поисковая система знает о нас все, включая текущее местонахождение, посещенные места и контактную базу. Со временем каждый пользователь привыкает к тому что уже не нужно задавать вопросы и ждет когда ему скажут что он должны делать.
Чтобы воспроизвести нервную систему человека в рамках компьютерных технологий поисковые машины не просто обучают их отвечать на заданные запросы а понимать естественный человеческий язык, семантику, дискурс, контекст и объединять их создав психологический портрет каждого пользователя. Через несколько лет системы смогут отвечать на большинство запросов раньше чем они будут заданы благодаря цифровому досье которое расскажет искусственному интеллекту о ваших интересах и что вы хотите увидеть.
Пользователи будут получать индивидуальные ответы на поисковые запросы в соответствии с их цифровым профилем учитывая все доступные данные о его опыте в глобальной сети включая такие параметры как тип психики и мышления, характер, темперамент составляющий уникальный эмоциональный интеллект пользователя. В конечном итоге компьютер начнет сращивание с человеком и под предлогом угадывания начнет формировать и направлять интересы человека.
В ближайшие годы большая часть обитателей планеты будет охвачена глобальной сетью что обозначается как конец частной жизни и анонимности. Отказ от подчинения и всеобщей подключенности рассматривается как подозрительное поведение, такие люди выглядят по мнению цифрового мира как способные что-то утаить, а в следствии нарушить закон.
Под предлогом борьбы с преступностью любой человек скрывающий свое поведение в сети попадает под жесткие меры включающие строгий контроль и ограничения. Такой подход является открытой демонстрацией создания системы всеобъемлющего электронного контроля над человечеством. Это не сюжет известных антиутопий, так организованы самые влиятельные информационно-коммуникационные сети охватившие весь мир.
Глобальные цифровые компании работают над новым витком информационного воздействия и изменения поведения человека посредством манипулирования привычками, стереотипами, ценностями, обычаями и культурными нормами задействуя собранную о нас информацию, изменени аудиовизуальных и информационных источников под контролем внедряемых психологических практик, когнитивных наук и лингвистических концепций.
Информационно-технологические корпорации на базе искусственного интеллекта друг за другом создают электронных консультантов которые встраиваются в микроэлектронику и могут быть использованы для решения ряда повседневных задач. Использование интеллектуальных говорящих помощников распространяется в качестве приложения к смартфону, планшету, ноутбуку, умным часам, аудиоколонкам, домашним роботам.
Технологии распознавания голоса и искусственный интеллект стремительно развиваются и беседа с электронным устройством становится нормой. В бизнес среде помощников используют для напоминаний, в доме для активации различных устройств, включения музыки и совершения заказов, а в учебе выступает как эксперт по ряду вопросов используя поиск и общественные базы знаний.
Интеллектуальные советники на базе искусственного интеллекта относятся и к личной цифровой платформе как системы освобождающие время и упрощающие мозговую деятельность но в большей степени они являются системами по сбору информации выпускающими их компаниями которые имеют микрофон, иногда снабжены камерой и поэтому являются как персонализированным объектом так и шпионом оцифровывающим его пользователя и личное пространство.
Цифровое зеркало личности является аргументом будущей самоактуализации если оно построено по принципу продвижения человека как специалиста в заинтересованной его области. При использовании цифровых платформ для общения закрываются социальные задачи быть участником определенной группы и высказать мнение по существующим вопросам, совместно обсуждать просмотренный контент, участвовать в многопользовательской метаигре организовав гильдию и другие методы социальной активности используемые в глобальной сети.
Создание творческого или трудового цифрового профиля отражает текущую деятельность реальной личности в цифровом формате, для этих целей создается страница в социальных сетях посвященная профессиональной деятельности, текстовый или видеоблог, регистрация профиля на смежных платформах, вырабатывается контент план и тактика поведения цифровой копии в сети, с удерживаемом в сознании бизнес плане конечной сверхзадачей или ее совершенного вида.
Деятельность цифровой личности связанной с самореализацией позитивно воспринимается единомышленниками, работодателями и рекламодателями благодаря которым со временем организовывается активное сообщество, а цифровой аватар личности поднимается по карьерной лестнице как в реальной так и в цифровой жизни. Создание цифрового портфолио является приоритетным в развитии индивидуальности и по необходимости личный контент публикуется на одних площадках и аккаунтах, а профессиональный на других.